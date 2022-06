Juan Manuel Urtubey se pronunció en contra del oficialismo y no dudó en afirmar que “el Frente de Todos está terminado” y señaló que “ya no genera una esperanza”, algo que “están demostrando los propios actores del sistema”.

Tras rechazar la idea de unirse al Frente de Todos en las próximas elecciones del 2023, a pesar de ser afín al peronismo, Urtubey también se distanció de la oposición y añadió que tampoco se uniría a Juntos por el Cambio, de quienes reveló que “lo tantearon mil veces, incluso para ser candidato”.

Juan Manuel Urtubey criticó la interna del Frente de Todos: "El gobierno es un fracaso"

“Yo no tengo nada que ver con eso, porque soy peronista. Tengo mis convicciones y mis ideas. Así como creo que este Gobierno no funciona, también creo que el problema de la Argentina no es sólo este Gobierno, sino también el anterior. Entonces yo no me engancho en esa historia”, expresó el exgobernador de Salta este miércoles 1 de junio en diálogo con la Televisión Pública.

A su vez, mencionó al liberalismo y calificó a Javier Milei como “un fenómeno totalmente natural”. Urtubey argumentó que la figura del economista liberal surgió porque “el sistema político no es capaz de darle respuestas a los argentinos” y que su éxito “parte del odio y de la confrontación” ya que representa “un catalizador en una Argentina de odiadores y confrontadores natos”.

Urtubey señaló que le interesa "construir una alternativa electoral que pueda gobernar".

Urtubey se mostró “convencido de que la Argentina tendrá un gobierno de coalición”, aunque agregó que “hoy no hay una coalición de verdad, que esté planteada sobre un programa de gobierno”. Por su parte, expresó su intención de “construir una alternativa electoral que sea una de aquellas que pueda gobernar”.

"Argentina necesita un peronismo de futuro, que salga de los prejuicios culturales que venimos arrastrando desde hace décadas y que nos hacen mal. Lo primero que requiere el peronismo es ser parte de la sociedad y a mí me parece que lo primero que requiere la sociedad es diálogo", agregó el dirigente.

“Argentina no necesita una coalición de amigos, sino de acuerdos políticos basados en programas”, añadió Urtubey y aseguró que se niega a “discutir nombres propios” con respecto a quiénes serían idóneos para asumir el poder.

Juan Manuel Urtubey: "Pretender achicar el peronismo al kirchnerismo, es no entenderlo"

Por otra parte, el exgobernador también se expresó sobre las diferentes realidades que existen en el país y explicó: "Claramente acá hay dos Argentinas y nadie se puede enojar por eso. Hay una Argentina que está en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene el PBI per cápita de la capital de un país desarrollado de Europa, y está la Argentina del interior, que vivimos en África central".

Al respecto, argumentó que “el grave problema de la ley de coparticipación es que mientras en algunos lugares como éstos (Ciudad de Buenos Aires) el gasto por habitante es el de un país desarrollado, en otros lugares de la Argentina es cuatro veces menor”.

En relación a esto, acusó a Horacio Rodríguez Larreta de pensar que “la Argentina termina en la General Paz” y concluyó: "Está bien, porque es el jefe de Gobierno de la Ciudad y defiende los intereses de sus vecinos. Pero el grave problema de la Argentina mirada desde Buenos Aires es que se cree que el país es una Buenos Aires más grande".

