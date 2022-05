Berni se hizo "libertario" con Canosa: "Soy de los que festejan la llegada de Milei a la política"

"La política en su conjunto, tanto del oficialismo como la oposición, tiene que rever su accionar en estos últimos años, por eso soy de aquellos que festejan la llegada de (Javier) Milei a la política...", dijo este jueves el secretario de Seguridad bonaerense Sergio Berni, entrevistado por Viviana Canosa en el ciclo nocturno que la periodista conduce en A24, un ámbito de tono marcadamente crítico con el oficialismo.

El curioso elogio que el funcionario de Axel Kicilof le dedicó a la irrupción del economista libertario en la escena política suma otro ladrillo en la pared de sus cáusticas afirmaciones, muchas veces sobre el espacio que sigue integrando. Así hace unos días señión a los flojos resultados de gestión de Alberto Fernández que "quien trajo al borracho que se lo lleve", este jueves volvió a ser duro con ese rumbo económico y político, aunque insistió en que esta vez sus acusaciones no apuntaban a la vicepresidenta: "La verdad es que dejo afuera a Cristina, pero el proyecto del kirchnerismo se diluyó en este cachivache", le dijo Berni con Canosa en otra de las frases más llamativas que dejó su paso por A24.

Sobre si no teme que sus continuas escaramuzas verbales contra el oficialismo terminen obligándolo a tener que renunciar a su puesto a cargo de la Seguridad en la provincia, Berni aseguró "no estoy agarrado de ningún sillón", remarcando que la gestión del Frente de Todos en la Casa Rosada "no es una gestión peronista, porque para peronismo, gobernar no es dar planes sociales, es generar trabajo", diferenció.

Sobre la conformación del Frente de Todos, espacio del que remarcó se encuentra alejado, Berni consideró que a Cristina Kirchner y Alberto Fernández "los unió la ambición, no el odio a Macri", aunque también en ese punto destacó que "dejaba afuera a Cristina" de las razones que lo impulsaron a poner, al menos en público, distancia con el kirchnerismo.

Sergio Berni: “Este gobierno nos llevó al empobrecimiento y generó un daño irreversible”

"Cristina es la única líder que tiene el oficialismo con capacidad de conducir, pero no lo hace", sostuvo Berni, considerando sobre la gestión de Gobierno que "no hace falta estar en la cabeza de Cristina para saber que por este camino no tenemos futuro", agregó.

Luego apuntó a los planes sociales, que le cuestionó al Gobierno porque dijo que "una gestión peronista debería crear trabajo, no dar más planes sociales" y apuntó a que tanto el gobierno de Mauricio Macri como el actual "se dejan extorsionar por los mismos a los que les otorgan los planes".

"Yo no me dejo extorsionar por los Grabois o los Pérsico, serán ellos o yo", agregó Berni, y en el rubro de presiones que recibe el Gobierno actual por parte de los movimientos sociales, el funcionario de Seguridad precisó que "el Estado no se puede dejar extorsionar por nadie, menos por piqueteros".

HB