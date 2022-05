Sergio Berni: "Hoy no soy ni cristinista ni albertista"

Sergio Berni participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación que organiza el Grupo Perfil junto a la Universidad del Salvador (USAL), en la que se refirió a su salida del kirchnerismo, su decepción con el gobierno y con Cristina Kirchner. “Tomó la decisión de construir un espacio político con miras solamente en ganar una elección y no pensó en que después había que gobernar”, afirmó.

El ministro de Seguridad bonaerense también se refirió a su posible candidatura como presidente para el 2023 y halagó a la figura de Javier Milei como andidato presidencial. “Me parece muy bien que una persona venga a interpelar a una política ortodoxa que no ha llevado adelante políticas públicas exitosas”, declaró Berni en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—Usted es el responsable de la Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo califica su gestión, en medio del aumento de la delincuencia?

—Si usted compara el primer trimestre del 2019, no hablamos del 2020 porque fue pandémico totalmente, con respecto a 2021, los homicidios dolosos bajaron al 30% en la provincia de Buenos Aires. Estamos llevando a cabo una gestión totalmente transformadora. Vinimos a transformar el sistema policial de la provincia de Buenos Aires. Cuando nosotros hablamos del Ministerio de Seguridad decimos que la seguridad es mucho más abarcativo que la policía. La policía es una herramienta en la construcción colectiva de la seguridad. La seguridad no es un ente abstracto, es un ente dinámico que se construye, es multiagencial y multidisciplinario. Dentro de esos actores está la policía de la provincia de Buenos Aires a la cual nosotros vinimos a transformar y estamos en una etapa plena de transformación.

—Dice que su gestión es transformadora, pero también se evidencia el aumento del narcotráfico en territorio bonaerense. ¿Qué puede decir al respecto?

—El narcotráfico tiene tres efectos: la violencia que genera, la ruptura del tejido social, y la corrupción. La corrupción es la herramienta más importante para avanzar, y esa corrupción es transversal a todos los sectores no solamente en la policía. A la justicia, a la policía, a la política, y a todos aquellos sectores donde la plata el narcotráfico les brinde un paraguas para llevar adelante esa acción

—Usted fue muy crítico de la gestión del Gobierno. ¿Qué análisis hace de la derrota electoral que sufrió el Frente de Todos?

—Yo sigo siendo crítico de este Gobierno, no es que fui, sigo siendo crítico. Lamentablemente, yo tenía una cuota de esperanza de que todo lo que pensaba y decía estuviera equivocado, pero evidentemente lo único que hizo el resultado electoral fue concretar aquello que veíamos venir. Las elecciones no hicieron más que confirmar lo que veníamos diciendo. Yo recuerdo que hablaba con importantes funcionarios del Gobierno nacional y ellos estaban totalmente convencidos, tres días antes, que se ganaba por 10 puntos. Me parece que la elección lo único que vino a hacer es darle un baño de realidad a un Gobierno que perdió el rumbo.

—¿Cree que el Presidente va a terminar su mandato?

—Tiene que terminar, va a terminar y hay que ayudarlo para que termine de la mejor manera posible. Todos estamos dispuestos a ayudar a que eso pase, por eso hemos dicho lo que hemos dicho desde el primer momento. Lo que sucede es que el Presidente decía en campaña que cuando él se equivocara o tuviera algún error, era obligación nuestra decírselo. Muchos especularon con el silencio, y aquellos que tenemos la responsabilidad de construir políticas públicas para un mejor país, lo decimos. Y cuando lo decimos se enoja.

—¿Usted se considera cristinista o albertista?

—Hoy no soy ni cristinista ni albertista, ninguna de las dos opciones.

—En una entrevista reciente, usted dijo que votaría a Axel Kicillof, pero que lo diferencia de Cristina Kirchner. ¿Por qué marca esa distancia?

—Yo creo que son dos cosas distintas. Axel Kicillof tiene función ejecutiva y, como dije antes, en la provincia de Buenos Aires estamos llevando a cabo una gestión transformadora. El gobernador Kiciloff nos dio todas las herramientas necesarias, no solamente económicas sino también políticas para que lleváramos adelante esa transformación. Más allá que Kicillof pertenezca a un espacio kirchnerista, espacio al cual yo pertenecí 34 años de mi vida y lo hice con mucha lealtad y con mucho compromiso. Hoy me fui porque siento que ya no es lo mismo. Pero más allá de todo eso, me parece que es de buen argentino y de buen bonaerense apoyar a cualquier hombre que, con buenas intenciones, intente llevar cambios profundos y eso es Axel Kicillof.

—¿Cristina Kirchner lo defraudó?

—Sí, la verdad que sí, por eso me fui.

—¿Volvería a votar a Cristina?

—En la Argentina de hoy me parece que necesitamos nuevos horizontes.

—¿Por qué otras razones se alejó del kirchnerismo?

—El kirchnerismo era un proyecto de país, era un proyecto político, éramos un grupo homogéneo con sus diferentes matices, pero era homogéneo. A partir de esta decisión de incorporar diferentes actores que nada tenían que ver con el kirchnerismo y que opinaban de una manera casi despectiva de la gestión kirchnerista, este dejó de ser lo que era.

—¿Se refiere al Presidente?

—Sí, claro, por supuesto.

—En declaraciones anteriores usted dijo que Alberto Fernández no lo había defraudado porque no esperaba nada de su gestión. ¿Por qué?

—No es que no esperaba nada, esperaba exactamente esto que está pasando, que no es lo mismo que nada.

—¿Qué opina sobre la figura de Javier Milei?

—Perón decía que al cojo hay que verlo caminar para verle la renguera. Cuando Milei tenga cargos ejecutivos y demuestre su capacidad de gestión, podré juzgarlo o no desde el punto de vista de un funcionario. Mientras tanto, son todas teorías que nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, pero no dejan de ser teorías. En cuanto a proyectos tenemos una diferencia, Milei es una persona que niega la función del Estado y yo creo, como decía el primer ministro alemán Willy Brandt, que un país necesita tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, algo que Milei no comparte.

—¿Cuál debería ser el mejor candidato del Frente de Todos?

—Eso lo decide el voto popular. Me parece que es parte del error de la política calificar quién es bueno y quién es malo. Cuando me preguntan por Milei yo pienso que debe ser bienvenida toda persona que venga a interpelar a una política ortodoxa que evidentemente no ha llevado adelante políticas públicas exitosas, no hay que enojarse por eso. Lo que dice Milei nos puede gustar o no, nos puede parecer que dice disparates o cosas muy certeras, pero yo soy un hombre que respeta a cualquier persona que tenga la intención de modificar la realidad de Argentina.

—¿Está trabajando para su propia candidatura presidencial?

—No lo sé, estamos trabajando en nuestro Centro de Estudios llevando adelante todo lo que tiene que ver con proyectar políticas públicas para una Argentina sustentable en los próximos años, pero la candidatura a presidente depende de muchos factores, a veces de cuestiones que no dependen de uno. Ser presidente es una vocación y es una vocación de transformar. En ese sentido tengo la vocación, tengo la decisión, pero para las elecciones falta mucho todavía.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas de Perfil Educación y le damos la oportunidad de cerrar el reportaje con un comentario final que quiera realizar

—Les agradezco el espacio y las preguntas que me hicieron. Ojalá puedan seguir formándose en el periodismo porque se necesitan periodistas valientes que puedan preguntar todo lo que quieran.

Por Agustina Bordigoni, Magdalena Igenes y Miguel Navarro

Estudiantes de Periodismo de Perfil Educación

Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil-USAL