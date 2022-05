Mauricio Macri criticó el "desgobierno de Cristina Kirchner" y predijo que la inflación "viaja al 100% anual"

Desde su casa personal en la Quinta Los Abrojos, el ex presidente Mauricio Macri volvió a dar una entrevista y entre múltiples temas cuestionó al Frente de Todos, la inflación, habló de la posibilidad de postularse para las presidenciales 2023 y se refirió al avance de los radicales para comandar Juntos por el Cambio.

En la última semana el ex mandatario asistió a diferentes entrevistas televisivas donde se despachó con críticas a la dupla presidencial que integran Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, además de rescatar la gestión de su última gabinete como Jefe de Estado y decir, en la misma nota, que había aprendido de los errores.

Respecto a la coalición cambiemita, habló de los candidatos del PRO que hoy se perfilan para disputar una PASO en 2023 y habló de tres dirigentes. Además, pidió la privatización de Aerolíneas Argentinas y se mostró en contra de una suba en las retenciones a las exportaciones cerealeras.

Macri habló de la inflación

Entrevistado por José Del Río para el programa Comunidad de Negocios que se transmite por LN+, Macri habló sobre la escalada de precios que ya marcó un 23,1% el primer cuatrimestre y se refirió a una discusión que se viene sosteniendo en los últimos días: la inflación de tres dígitos.

Consultado sobre cómo debe bajarse un 70% de inflación estimada, Macri respondió: "En la Argentina ya estamos viajando al 100% anual. Esto se arregla yendo por lo básico, que la Argentina no arregla hace décadas, pero que habíamos logrado acomodar hacia 2019, que es no gastar más de lo que ingresa, y no robarle a la gente con impuestos que destruyen el empleo. Entonces, con impuestos responsables, el gobernante tiene que administrarse con eso".

Luego, habló de una protección estatal a los sectores minoritarios. "¿Por qué tenemos que convivir con gobernantes que, detrás del cuentito del “Estado presente”, importante, que te va a cuidar, a los únicos que cuidan es a los políticos, a los empresarios y sindicalistas cerca y en la sombra del Estado? Al que labura desde las 8 de la mañana, sin pedirle nada a nadie, siente que le come siempre la inflación, la imprevisión y los impuestos distorsivos", cuestionó.

Convención Radical

El último viernes en la ciudad de La Plata, la Unión Cívica Radical nombró a Gastón Manes, hermano del neurocientífico, como titular de la Convención partidaria que se ocupa de legislar las alianzas del partido de cara al 2023. Al respecto, Macri habló sobre el deseo de los radicales de encabezar la lista presidencial.

"Es lógico, ¿no? Todos quieren competir, y todos los curas quieren ser Papa. Es la naturaleza humana querer superarse y liderar. Lo importante es saber para qué queremos volver al poder, y que haya consistencia, coherencia, mucho diálogo dentro de la coalición, todas cosas que en el vértigo de 2015 no estuvieron. Fijate que hicimos la alianza con Lilita (Carrió) y Ernesto (Sanz) sobre fines del primer trimestre, y ahí nomás arrancó la campaña, luego la segunda vuelta y a los pocos días asumir. No había entonces, siquiera dentro de la coalición, la convicción profunda de los cambios que necesita la Argentina. Esta vez, la gente sí va a estar reclamando, no como en 2015, que había un mandato de cambio político, y no económico. Ahora aprendimos que hay una crisis muy dura, con mucha gente que la está pasando muy mal, y esto no termina porque estamos en manos de un desgobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que montó este cuento, y nos lleva sin rumbo y sin plan", dijo Macri.

Luego, fue consultado sobre el ansia radical de estar al frente de Juntos por el Cambio. "Son aspiraciones correctas. Ellos tienen que aportar todas sus capacidades y ser lo más protagonistas que puedan. Creo que para eso existe la PASO y allí la gente podrá elegir entre los radicales, la Coalición (Cívica), el Peronismo Republicano y el PRO, y uno conducirá, y los demás serán parte de un equipo", expresó el empresario.

Macri habló de las elecciones 2023

-¿Cuán decidido está a dar batalla por 2023?-le consultó Del Río a Macri. "Hoy estoy muy decidido a defender la República, defender el futuro que nos corresponde, por enfrentar las mafias y de esta gente que se cree dueña de nuestras vidas. No me siento en este momento en busca de aspiraciones personales; me siento, más que nunca, que quiero terminar con esta cosa de los privilegios", manifestó.

Luego se refirió al liderazgo del PRO dentro de la coalición cambiemita y las candidaturas del partido amarillo. "Hasta ahora, ha liderado el PRO, y creo que, más allá de los esfuerzos del radicalismo, es importante, porque las ideas modernas, disruptivas, abiertas, hasta ahora las hemos liderado desde el PRO. Ojalá ellos pongan candidatos que expresen esas ideas. Pero el Pro tiene muy buenos dirigentes, muy buenos, y hoy han manifestado con claridad absoluta su vocación de ser candidatos Patricia y Horacio, y María Eugenia ha dicho que no lo descarta", analizó.

Además, habló de sus favoritismos particulares por los tres candidatos de Propuesta Republicana. "Creo mucho en los liderazgos que te comenté: Patricia ha hecho una gran tarea como ministra de Seguridad, se ha ganado el respeto porque tiene mucho coraje. Horacio es un tipo que conduce bien, en la Ciudad ha hecho una muy buena gestión, y María Eugenia hizo una pequeña revolución en la provincia que, arrastrada por el tema macro, no reeligió, pero no fue culpa de ella", argumentó.

Sobre la posibilidad de que tanto él como Cristina Fernández de Kirchner se enfrenten en 2023, Macri manifestó: "Yo espero que sean ideas contemporáneas, de futuro versus más de lo mismo. Cuando se estudie bien la historia, estos 20 años han sido muy destructivos estos años. Haber destruido la Argentina, llevando la pobreza a cerca del 50%, con los mejores términos de intercambio de la historia, y la mejor liquidación de “los malos del campo”, ¡Y no les alcanza para contener reservas en el Banco Central! Han expandido el gasto como nunca antes en la Argentina, ¿Y para qué? Para aumentar los privilegios de aquellos que los rodean", manifestó.

La caída en la elección presidencial del 2019 ante Alberto Fernández

-Con el diario del lunes, ¿por qué cree que Juntos perdió la elección presidencial?

-Diría, primero, porque la campaña generó una expectativa demasiado alta, y estamos viviendo en el mundo de las expectativas. Todo vale por las expectativas. Heredamos una Argentina en el tercer subsuelo, y yo prometí un edificio de 50 pisos, mientras iba en el octavo. Vi que ese no era el piso 50, por lo que volvía a la salida. Lamento no haber tenido una narrativa mejor, y eso lo digo como autocrítica. Porque era tan obvio que volver atrás iba a ser este desastre. La inflación en agosto del 2019 iba para el 1,2 o 1,3%; no teníamos más déficit, la infraestructura avanzaba, estábamos adjudicando este gasoducto, abriendo las ofertas para adjudicar, abastecernos y exportar. Y ahora todo eso volvió para atrás: déficit, inflación desbocada, falta de autoabastecimiento. ¿Cómo no haber encontrado las palabras para que todos entendiésemos? Más allá de los pozos que nos comimos, faltaron palabras para explicar que el camino que llevábamos era el correcto. Ahora hay que retomarlo.

Macri habló de la deuda

Cuestionado, entre otras cosas, por haber tomado el empréstito más alto de la historia del Fondo Monetario Internacional (FMI), Mauricio Macri retrucó las críticas del gobierno y sostuvo que el actual gobierno fue el que más deuda tomó.

"En las elecciones presidenciales Alberto Fernández mostró un spot de los niveles de endeudamiento de su gobierno", le consultaron.

-Pero él es el Presidente que más deuda tomó en la historia. Es récord: más de US$30.000 millones por año. Y nos deja el triple de Leliqs, esto que la gente no entiende, pero que es una bomba. Se va a caer esta mentira del endeudamiento. Arrancaron en el 2019, cuando tuvieron éxito en convencer a una cantidad de gente para que no continuásemos, y lo mismo en 2020, pero ya en 2021 se empezó a caer a pedazos. Y se la pasan hablando de la deuda que le dejamos con el Fondo, que vencía a los dos años de ellos asumir, que eran US$19.000 millones y que nunca se iban a pagar si había un plan. O sea, si vos llevabas un plan al Fondo, como efectivamente pasó, aunque es un plan espantoso pero que está harto de hablar con ellos y decidió esperar hasta que venga otro gobierno… entonces, ellos van a dejar US$60.000 millones, y se quejan de US$19.000 a dos años que eran perfectamente refinanciables, y dejan US$60.000 millones, en pesos, ajustados por diferentes maneras, a solo 12 meses. O sea que no son licuables como ellos insinúan, y es impredecible saber cómo se va a manejar.

Cumbre de las Américas

-El Presidente de la Nación habló del nuevo mapa regional, y dijo “No me callo más”. Cuba, Venezuela, Nicaragua, como un eje internacional en el cual la Argentina tiene que ser parte…

-Me parece un mamarracho lo que se hace en política exterior. Entre 2015 y 2019 tuvimos, quizás, la mejor política exterior de nuestra historia; nunca estuvimos tan en el centro, y el ejemplo de todo eso fue, quizás, el G20. Y eso porque transmitimos con claridad y convicción un compromiso por la democracia, los derechos humanos, la lucha contra el terrorismo y el cambio climático. Y estas oscilaciones, como decir que seremos la puerta de entrada de Rusia en la región, que Nicaragua sí, que Venezuela sí, que Venezuela no, nos ha sacado del mapa, y la verdad es que el Presidente ni siquiera sabe la diferencia entre un bloqueo y un embargo. Hoy no hay bloqueos: hay embargos, que es algo que los países tienen derecho a hacer en función de valores que defienden. Hay un embargo sobre Cuba hace décadas, y lo mismo sobre Venezuela, y eso no es un bloqueo... Para resolver los problemas actuales, es importante ser parte del mundo global.

Alberto Fernández y la fiesta en la Quinta de Olivos

-La relación de los Fernández con la Justicia generaron frases del presidente del estilo “a todos nos avergüenza la Corte Suprema de Justicia”…

-Él ya no representa a todos, y menos representa a una mayoría. Representa a una pequeña minoría que, también dentro de su núcleo, el kirchnerismo, lo discute. Ya no sé a quién representa…

-La Justicia lo condenó con $1,6 millones por la Fiesta en Olivos…

-La verdad es que a todo el mundo le resultó revulsivo todo eso. Porque es imposible pensar en todos los atropellos que se hicieron. Yo desde el primer día dije que me parecía un atropello todo lo que hicieron, que nos encerraran de esa manera, con los pibes todos fuera del colegio. La carta del papá de Solange [la joven enferma de cáncer que no pudo ser atendida] me sigue pegando en la cabeza, y la cantidad de personas que no pudieron despedirse de sus padres, y él con su dedito diciéndole “idiota” a un surfer y yo le pregunto a él: ahora que se mira frente al espejo, ¿Cómo se llama a él mismo? Nos tenía a todos encerrados y daba cátedras de moral. Yo jamás hubiera ido por el lugar que fueron ellos. Hubiera ido por el lado de empoderar al argentino, de respetar la salud de todos, de fijarnos cómo nos administramos, y hacer como hizo Luis Lacalle Pou en Uruguay.

Qué dijo Macri sobre Milei

-¿Habla de los populismos de izquierda y de derecha? Los radicales dijeron que había que tener cuidado con los populismos de derecha, en alusión a Javier Milei…

-El populismo no reconoce de ideologías: es tener un buen presente a costa de destruir tu futuro. Puede ser de derecha también. En la región abunda el de izquierda. Pero lo importante es salirse de la mentira, hacer lo correcto, pero no lo políticamente correcto.

-¿Usted tuvo que decir lo políticamente correcto?, ¿lo dice a modo de autocrítica?

- Yo siempre me he manejado con la verdad. Siempre me han dicho que practico el sincericidio. Eso lo aprendí en mi escuela de Boca. Lo políticamente correcto era ponerlo a Diego Armando Maradona como DT, aunque no estuviera capacitado. Lo correcto para Boca era poner un técnico en condiciones de hacer su tarea. Al final, si es bueno para Boca, tendrá que ser bueno para mí. La pasé un rato largo mal, pero funcionó y yo dije que iba a ir por ahí, aunque en el corto plazo no me entendieran. Ya no estoy más para bancarme ninguna cosa que no ayude a la gente.

Mauricio Macri habló de los empresarios que se fueron a Uruguay

El ex mandatario habló del caso particular del creador y dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín, y alegó que el Frente de Todos "festejó" cuando el empresario cruzó el Río de la Plata.

"Me dolió mucho. Entiendo las razones, y eso muestra la estupidez de un gobierno, porque no estamos en un mundo aislado, sino globalizado. Nuestros pibes son ciudadanos del mundo debido a esta diabólica maquinita del celular. Todo el mundo compara y mide: ¿Dónde me conviene? Si ves un lugar donde los impuestos no son un robo, y tienen moneda, tienen estabilidad… van e invierten ahí. Por eso tenemos que lograr tener impuestos comparables con los demás países, y no cobrar dos, tres o cinco veces más y que la gente se quede. Al que tiene talento y capital, si no le das condiciones, se va a ir. Y la tarea de un gobernante es generarle empleo a la persona que confía en vos, y no hacerte el lírico, defendiendo ideologías perimidas, ideas que no son contemporáneas", dijo Macri.

"En los Estados Unidos, el señor Jeff Bezos es un ídolo y toda la gente lo quiere porque genera trabajo. La gente desea ser Jeff Bezos, que le vaya bien y pueda generar esa cantidad de trabajo, y ser protagonista. Pero acá no, expulsamos a nuestros referentes. ¿Quién hace grande un país? No lo hacen los políticos. Lo hacen los ciudadanos que emprenden", agregó.

La privatización de Aerolíneas Argentinas

En este ítem y al igual que sus manifestaciones de la semana pasada, Macri volvió a insistir en no destinar "un dólar más" a la aerolínea de bandera y lanzó una comparación con las empresas de colectivos.

"¿Qué es un avión? Es como un colectivo con alas. Los colectivos no son del Estado, ¿verdad? Los colectivos no son del Estado: hay transportistas, que cobran una tarifa y el Estado los regula. ¿Por qué los aviones tienen que ser del Estado? Y menos para que un señor, que se llama Biró, que es un sindicalista, se repartan US$700 millones al año", sostuvo Macri.

"Yo no imagino un dólar más destinado a una compañía aérea estatal, cuando hay otros -de los que se reían- que llevaron millones de personas a los mismos lugares, por menores tarifas. Ahora tenés que los señores low cost piden que no les digan a cuánto tienen que vender el pasaje, y Aerolíneas que dice “No, usted no puede vender a menos de esto el pasaje, porque me complica a mí”. ¿Y por qué lo complica? Porque están llenos de privilegios", agregó.

"No solo toda la Argentina subsidia algo que no es necesario, sino que nunca estuvo tan conectada la Argentina como durante nuestro gobierno, entre provincias, desde las provincias con el mundo, y más. Si hay un destino que no es comercial, ¿Qué hace un gobierno inteligente? Llama a licitación, y al que le pida menos por cada pasajero que viaja -como lo hizo Juan Carlos Romero en Salta- llamó a licitación y una empresa le garantizó 60% de pasajeros. Puso el avión, y Salta casi nunca puso plata, porque casi siempre viajaba más del 60%. Eso es lo que hay que hacer, y no poner una fábrica de empleo para La Cámpora, que ubican a todos sus amigos y se ponen sueldos enormes", cuestionó.

Retenciones

-¿Hay que subir las retenciones al campo?

-No, ¿Qué va a haber que subir? Basta de retenciones. Eso es un desastre por el gasto público ridículo que tenemos.

-¿Por qué siempre aparecen las mismas recetas?

-Por las mismas cosas: la ineptitud de los gobernantes, de no saberse administrar con lo que tienen. Hoy hemos vuelto a tener empresas públicas que pierden el doble o el triple. A la vez, una cosa ideológica porque no soportan ver gente que es capaz de producir alimentos con su propio trabajo, como son los chacareros.

Papa Francisco

-¿Por qué cree que el Papa Francisco apoyó tanto a este Gobierno, y recibe de tan buen modo a los kirchneristas?

-No lo entiendo. Me entendí bien con Bergoglio, y nunca pude entender a Francisco. Es algo que me llevo de mi experiencia.

Macri dijo que la política tiene relación con el narcotráfico

-¿Cuánto le preocupa la provincia de Buenos Aires?

-Mucho. Es donde más daño ha hecho el populismo, con el desmanejo y la connivencia con el narcotráfico, que habíamos hecho retroceder con Patricia.

-¿Hay connivencia de Kicillof con el narcotráfico?

-De toda la política actual. Han suspendido todos los protocolos, las capacitaciones, los programas “Barrios seguros”, los patrullajes en el río Paraná, y todo eso en perjuicio de los más humildes. Pero eso que se perdió lo vamos a hacer de vuelta.

Macri volvería a elegir al gabinete de su primer gobierno

El ex presidente volvió a manifestar que "el mejor equipo de los últimos 50 años" sería parte de su gabinete si volviera a la Casa Rosada y le mostró su apoyo a Marcos Peña, ex Jefe de Gabinete de la experiencia cambiemita entre 2015 y 2019.

-Le propongo el siguiente ejercicio. Le doy una mesa de gabinete, como presidente que fuiste y que dicen que aspira a ser en 2023 tiene que nombrar un ministro de Economía… ¿Quién sería?-consultó Del Río.

-Yo creo que el equipo que terminó gobernando fue un buen equipo. Creo que es muy importante rescatar a toda la tropa abajo, porque el que ya estuvo tiene una ventaja enorme en un Estado tan politizado.

-En Economía tuvo varios cambios en su mandato: arranco con Alfonso Prat-Gay…

-Todos buenos. Pero el que terminó, dije yo. Para mí también Luciano Laspina ha sido el político que más ha crecido este año. Él fue el que puso un cierto equilibrio en el muy mal acuerdo con el Fondo...

-En el caso de Melconian, ¿Cuál es su punto de vista?

-A Melco, bueno, todos lo conocemos, así que siempre está por entrar a la cancha. A mí me gustaría algún día verlo de ministro de Economía. Tiene mucha vocación.

-¿Qué siente usted ante las críticas que recibió Marcos Peña por su rol como jefe de Gabinete?

-Ya se escucha menos. Creo que cada vez se va a valorar más lo que hizo. Las muy buenas cosas que se hicieron, por empezar, en la política exterior, tuvieron mucho que ver con él. Lo que más se le cuestiona, lo económico, no. Hoy hay muchos argentinos que en ese momento no nos votaron y que hoy estarían contentos de volver a agosto de 2019.