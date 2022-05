Guiño de Larreta a Macri para el armado nacional

Con sigilo, casi en puntas de pie, Horacio Rodríguez Larreta decidió meter un cambio de magnitud en su campaña electoral para el 2023: le ofreció al diputado nacional, Omar De Marchi, el lugar de coordinador de su estrategia en el Interior del país para el PRO.

Aunque aún es incipiente, en las próximas horas se oficializará la jugada que supone, entre otras cosas, un gesto a Mauricio Macri: se trata de uno de los hombres que tiene línea directa con el ex presidente y sostiene un duro discurso contra el oficialismo. Un “halcón” de pura cepa.

La idea que tiene Larreta es que el legislador mendocino se ocupe del Interior del país. Tanto la Provincia como la Ciudad no serán de su incumbencia.

Pero la incorporación del mendocino no es el primer centro al ex presidente: ya, desde diciembre del año pasado, el jefe comunal sumó a su gabinete a Jorge Macri como ministro de Gobierno porteño. Y, además, también lo incorporó a su mesa nacional.

La última cumbre de esa mesa, con Diego Santilli y Eduardo Macchiavelli (secretario general del PRO), lo mostró al ex intendente de Vicente López como uno de los jugadores preponderantes.

El concepto general será generar un ámbito de posicionamiento de dirigentes del PRO del Interior que puedan competir con la UCR. “Están invisibilizados, tenemos que darles un lugar y empoderarlos para que puedan tomar decisiones en sus provincias”, se lo escuchó decir al diputado de Mendoza.

Con todo, viene de presentar, hace poco más de un mes y medio, el Profe, el PRO Federal, que reunió a los principales dirigentes, diputados y senadores del Interior. El lanzamiento se hizo, justamente, en su Mendoza natal.

Patricia Bullrich apenas participó con un tibio video grabado. Al otro día viajaba a Estados Unidos. Al menos ese fue el argumento de su ausencia. Ese día estuvo presente Larreta para el lanzamiento y Macri, quien iba a grabar un video como la ex ministra de Seguridad, prefirió conectarse por Zoom y dar un discurso en vivo y en directo para más de sesenta asistentes.

En este marco, el mendocino asumirá la jefatura de la campaña nacional del jefe de Gobierno, sin el área metropolitana, y le dará más tiempo a Santilli para que se ocupe del territorio bonaerense. Se trata de algo que el Colorado ya le había planteado a Larreta.

La semana que viene comenzarán las reuniones de presentación formal, aunque ya hubo varias informales con varios referentes larretistas que interactúan con la dirigencia del Interior.

Una de las ideas que bajó De Marchi fue la de reorganizar el esquema de trabajo en las 22 provincias. Le preocupan las esquirlas de varias intervenciones pocos felices de Bullrich.

Entre otros, los larretistas le refrescaron algunos casos donde la presidenta del PRO pareció jugar en contra de su propio partido.

Por caso cómo dinamitó la relación con el cordobés Gustavo Santos en Córdoba. Se trata del ex ministro de Turismo de Macri y uno de los referentes del PRO. El año pasado Bullrich intercedió a favor de Luis Juez para que vaya como único candidato a senador. Incluso, en el cierre de listas de 2021, Santos tenía el aval de Macri para ir con su propia lista y la entonces senadora Laura Rodríguez Machado le abrió la puerta a Juez para que ingresara en el domicilio particular del ex ministro. Fue un escándalo. Finalmente hubo una interna con Mario Negri y Juez la ganó con buen margen. Pero la bronca de Santos con el episodio no cesó. “Si no era por mí el PRO en Córdoba volaba por los aires”, le dijo el ex ministro a varios de sus colegas de bancada meses después.

Otro caso de escandalo se dio también el año pasado en La Rioja, cuando producto de los acuerdos que alcanzó Bullrich con el radical Gerardo Morales, se obligó a que se baje en 2021 el candidato del PRO Julio Sahad. Tras bajarse, y escribir una amarga carta, Sahad se llevó el respaldo del propio Macri.

También hubo problemas con la intervención bullrichista en Santa Cruz en manos de una dirigente de extracción radical. Pocos lo creían.

Como buen “halcón” De Marchi tiene una buena relación personal con Bullrich. Hablará con ella en las próximas horas. No quiere más conflictos.

“De todas maneras en algún momento vamos a confluir todos”, les dijo De Marchi a los larretistas que lo visitaron. Claro que ahora no es el momento de confluencia.

De Marchi, un mendocino “halcón”

Cuando hoy festeje sus 56 años el diputado mendocino Omar De Marchi seguramente no solo levantará su copa sonriente por un nuevo natalicio. Sino que el nuevo lugar que ocupará el mapa político significará un rol que nunca había tenido: pasar a la coordinación del PRO, el partido que lo vio crecer desde sus orígenes en Luján de Cuyo.

El nuevo desafío implicará un despliegue territorial pero, sobre todo, un trabajo artesanal para consolidar el partido amarillo en todo el país, un viejo anhelo que nunca se concretó.

Durante la Presidencia de Mauricio Macri fue intendente de Luján de Cuyo y era de los pocos que tenía línea directa con el mandatario así como buena sintonía con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y con el viceministro político del Interior, Sebastián García de Luca. De hecho con De Luca se reencontraron en Diputados en 2019.

Con posiciones muy duras con respecto al Frente de Todos, es uno de los diputados más cercanos a Macri y se lo considera uno de los tantos “halcones” que tiene el PRO. Ahora jugará para la campaña de Larreta 2023.