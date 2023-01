El periodista político Claudio Mardones analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), la presentación de este nuevo espacio impulsado por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el ex gobernador de Salta, Juan Urtubey. La posibilidad de acercamiento con otros sectores y su impacto en la interna opositora de Juntos por el Cambio.

Uno de los interrogantes que circula entre Juntos por el Cambio es la significación política del encuentro entre el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, y el ex gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey.

En diálogo con Modo Fontevecchia, Urtubey dijo que no está haciendo eje en pelear un nuevo mandato en su provincia.

La especulación con Schiaretti no es la misma. Pichetto mismo dijo que hay un interés provincial por parte de Scharietti, teniendo en cuenta el adelantamiento de las elecciones en la provincia, respaldando a su delfín, Martín Llaryora, intendente de Córdoba, que posiblemente sea su sucesor.

El schiarettismo tiene una ventaja en la pelea por mantener su caudal de votos. El desdoblamiento de las elecciones le permite avanzar en cierto nivel de diferenciación política, en una provincia en la que Mauricio Macri llegó a superar el 60% de los votos.

Esto supone algunas limitaciones políticas para Schiaretti en su propio territorio, y también genera interrogantes sobre cómo va a seguir evolucionando el diálogo entre el gobernador saliente de Córdoba y el ex presidente, Mauricio Macri, que no se sabe todavía si se va a presentar o no.

Hay otros interrogantes. Uno es el caso del diputado radical Facundo Manes, que no participó del encuentro del radicalismo que encabezó Gerardo Morales este lunes. Tampoco se conectó a la reunión por Zoom de la mesa nacional de Juntos por el cambio. Algunos consideran que no tenía razón de estar ahí porque no cumple ningún cargo dirigencial como para ser parte de la mesa.

Lo cierto es que Urtubey reconoció que tiene a Manes en el radar como una posibilidad de acercamiento en las próximas semanas, y que imagina hacer crecer esta experiencia de la “tercera vía”, con otros dirigentes como Graciela Camaño y Florencio Randazzo.

La reunión entre Schiaretti y Urtubey sucedió en un momento en que la centralidad de la jornada estaba capitalizada especialmente por Juntos por el Cambio, por esta reunión que concreta un encuentro postergado durante meses, pero que también se preguntaron si detrás no está la mano del empresario y operador mediático Guillermo Seita.

Algunos consideran que Seita es uno de los mayores impulsores del encuentro que se produjo entre Schiaretti y Urtubey, y que también existe la posibilidad de que, en ese encuentro, pueda reeditarse algo similar a lo que sucedió en Rosario, donde también estuvo Facundo Manes y el gobernador santafecino Omar Perotti, en un encuentro organizado por la fundación Fundar.

En aquel momento, el encuentro fue visto como un blanqueo de las conversaciones que existen a ambos lados de la polarización que atraviesa la política argentina.

La aparición de esta “tercera vía” Urtubey-Schiaretti abre el interrogante de si logrará acercar a más dirigentes y sectores.

Dentro del radicalismo, no está bien visto que se acerquen dirigentes radicales a esta mesa, pero también está claro que la aparición de esta propuesta con dos candidatos a presidente, cuando Juntos por el Cambio todavía no termina de ordenar su interna, lleva a evaluar que los movimientos de esta propuesta gravitarán también en torno a los pasos que de Juntos por el Cambio.

