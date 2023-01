Miguel Ángel Pichetto, excompañero de fórmula de Mauricio Macri, criticó duramente al Gobierno por su avanzada contra la Corte Suprema de Justicia. "Así empezó el chavismo", enfatizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Las candidaturas para las próximas elecciones.

Más temprano hablamos con Sergio Abrevaya por la cumbre virtual que realizó Juntos por el Cambio, donde no acordaron con el pedido de juicio político a los jueces de la Corte. Después de bastante confrontación, se los vio unificados en ese tema.

Sí, claro. Fue una postura unificada y se sintetiza en el documento que se publicó en horas de la tarde. Este avance sobre la Corte lo califico de chavismo explícito. Tiene efectos y consecuencias que, indudablemente, no son buenas para el país. La primera y principal, que se paraliza completamente el Congreso.

Esto impide que se avance con temas de importancia en el plano económico, en el que había diálogo iniciado desde el ministerio de Economía para tratar temas que permitieran vigorizar la recaudación y mejorar al Banco Central. Además, todo esto tiene una repercusión muy negativa en el plano internacional para el país. Lo vamos a pagar en el plano económico.

El intento de juicio político no va a tener resultado, porque nunca el oficialismo va a lograr los dos tercios de las cámaras que la Constitución exige para avanzar. Me parece que todo esto es un gasto de energía y dilapidar oportunidades en un momento complejo de la economía del país.

Desde el Gobierno se dice que se está demorando esto que estaba previsto. Ahora se demora porque hay legisladores de vacaciones y otros de campaña. ¿Usted cree que es por eso o es por las dificultades que tienen para avanzar?

Es bueno que se demore para que el Gobierno reflexione. Es un disparate iniciarle juicio a toda la Corte. En segundo lugar, iniciar un juicio por un fallo. Uno puede disentir, pero los fallos hay que acatarlos. No podés hacer un juicio político, ya hay un mal precedente a nivel judicial e institucional construido en el propio Consejo de la Magistratura de que ningún juez puede ser molestado por su sentencia.

Todo esto forma parte de un esquema de confrontación a los intereses nacionales. Si piensan un poco, no lo harían, saldrían de esta agenda que no agrega nada.

Lo que se debería hacer es convocar al jefe de Gobierno porteño, dialogar con él. Hay que modificar la ley de presupuesto, porque esta partida no estaba prevista. También convocar al Congreso. Estos temas deberían ser de diálogo y construcción, pensando también en la economía.

El proceso de acá a las elecciones va a ser complicado, y deberíamos todos ser razonables para que el gobierno que surja electo de las urnas tenga un proceso de salida razonable, sin tanto nivel de conflictividad. Si inician el juicio es un esquema de ruptura. Algo que se ve muy mal en Estados Unidos, en los organismos internacionales, en el Fondo y en los países democráticos.

Así empezó el chavismo. Hay antecedentes negativos. Argentina no puede ser la cuarta dictadura que se pone en marcha. No hay espacio para eso, no hay ninguna posibilidad de que haya una deriva autoritaria de estas características.

¿Entiende que de avanzar con esto se estaría poniendo en marcha esa “cuarta dictadura”?

Lo que digo es que así empezó el proceso venezolano. El chavismo irrumpió contra el Poder Judicial y lo destituyó. Es una muy mala señal. Y además, de ninguna manera este tema va a avanzar, porque no se cuentan con los votos necesarios. La postura de la oposición ha sido muy clara al respecto.

La energía habría que ponerla en controlar la inflación, en solucionar la inseguridad, estos son los verdaderos temas. Hay un Estado ausente y una policía deteriorada en todos los planos.

¿Cómo lo vio a Mauricio Macri en la reunión de Juntos por el Cambio?

No estuvo, no participó. Tampoco Elisa Carrió. Tendría alguna reunión que lo inhabilitó, siempre participa.

¿Hace mucho que no habla con Macri?

He hablado antes de viajar a Villa La Angostura, y probablemente lo esté viendo el jueves en Mar del Plata, donde estará presentando su libro.

Internas en Juntos por el Cambio

Usted acompañó el lanzamiento de Diego Santilli en la Provincia de Buenos Aires, ¿traslada ese apoyo a la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta a nivel nacional?

No. Tengo una relación de tipo personal y siempre he tenido un diálogo político fecundo con él. Entiendo que las energías que se ponen en pelear una interna habría que haberlas potenciado en términos de su candidatura a gobernador. Hay como seis candidatos. No hay un aprendizaje, desde el punto de vista de la consolidación de una figura, para alentarla y potenciarla.

En el plano presidencial apoyo a Mauricio Macri, vamos a ver lo que hace, en todo caso después decidiré. Estoy trabajando en la consolidación de mi partido, que ya es nacional, estamos en catorce distritos.

Claudio Mardones (CM): ¿Por qué no hubo un pronunciamiento de Juntos por el Cambio respaldando la democracia en Brasil y repudiando el ataque golpista de la ultraderecha?

No lo debatimos. Mi posición personal fue, incluso habiendo simpatizado con Bolsonaro en el marco de la campaña, salir a repudiar los hechos de violencia ocurridos en Brasil. Tengo una visión democrática. Ayer no debatimos eso porque la agenda estaba centralizada en el tema de la Corte. También es cierto que no podemos dejar pasar la agresión gratuita del canciller hacia el expresidente.

CM: Todo parece indicar que la Coalición Cívica se sumaría al acuerdo programático entre el radicalismo y el larretismo, ¿en qué lugar queda su partido? ¿Y en qué lugar queda Mauricio Macri en este proceso de discusión programática?

Va a haber primarias. Eso puede darnos una mayor riqueza en el debate, más volumen en la participación democrática y prepararnos para el mes de octubre con mayor potencia.

Vi en los medios que Carrió se reunió con Gerardo Morales, y está bien, tienen derecho a reunirse. Hay otros sectores que, si bien no tenemos grandes diferencias en el plano de la orientación económica, hay análisis que hay que hacer respecto a la orientación del Gobierno, de hacia a dónde va la Argentina, y este debate todavía está abierto. Nada está escrito en piedra.

Jorge Elías (JE): No me queda claro por qué usted plantea que se supedita el tratamiento de problemas económicos a la discusión del juicio político a la Corte.

Porque es un proceso destructivo, de gravedad institucional. Si el Gobierno prioriza un tema que sabe que no va a prosperar, solo para generar un proceso de ataque a las instituciones, nada de lo importante que debería tratarse tiene relevancia.

El Gobierno se autolesiona. No es un tema menor, es asimilar a Argentina a Venezuela, a la primera etapa del chavismo, a Ortega en Nicaragua. No digo que el país se convierta en eso, pero así empiezan los procesos. Es un tema extremadamente grave.

Usted es un especialista en política internacional, sabe bien que los organismos financieros internacionales, en Estados Unidos, en los países europeos, miran esto como un hecho complejo y grave. Esto también repercute en la economía. Ayer el dólar se movió para arriba. Lo sufre el área económica, porque el país pierde confianza a nivel internacional.

