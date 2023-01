El economista, Martín Tetaz, reveló detalles sobre sus recorridas por la Provincia de Buenos Aires para mostrar los problemas cotidianos. "El Estado, así como está, es una estafa", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Las perspectivas económicas para este año.

Mar del Plata está siendo un destino bastante visitado por los políticos, ¿vas a ir?

Estuve ayer, porque estaba la cumbre del radicalismo para discutir, sobre todo, el intento de juicio político a la Corte.

Por ahora estamos centrados en una campaña de denuncia de lo que está pasando en el conurbano, que vamos a mostrar en una serie de videos que se están viralizando en las redes sociales y están generando bastantes comentarios.

La segunda mitad del mes nos vamos a concentrar en las propuestas y vamos a hacer alguna actividad en el Partido de La Costa.

¿Qué pensás de los que no fueron a la cumbre del radicalismo?

Ese tipo de cosas pueden pasar. Entramos en un año electoral y empieza a haber tensiones sobre cuál tiene que ser la estrategia del partido.

Una manera de expresar las diferencias es diciéndolo públicamente, y otra, a veces, no participando de alguna actividad convocada por el presidente del partido, para criticarlo por su acercamiento a algún sector del PRO, por ejemplo.

¿Qué opinás de las propuestas de cambios en el INDEC?

Como dice el dicho: “en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso”. Lo que genera preocupación es que este proyecto venga del kirchnerismo, que tiene en su historia haber hecho la intervención más vergonzosa del organismo, adulterando datos públicos, que incluso es un delito.

Que ese mismo partido político sea el que quiere modificar el INDEC suena un poco “ruidoso”. Si no existiera ese antecedente, podría ser una discusión válida. Tenemos el antecedente de que el INDEC fue “hackeado” entre 2007 y 2015.

Probablemente haya alguna chance de diseñar un esquema institucional para que eso no vuelva a ocurrir. Que haya algún contrapeso del Congreso no es una mala idea, que tenga más autarquía.

Algunas líneas podrían ser razonables en otro contexto de discusión. La política tiene que tratar de resolverle los problemas a la gente. Hoy el INDEC funciona. Logró pasar por la tormenta, volver a recuperar la credibilidad. Me pregunto qué necesidad hay de tocar algo que está funcionando bien.

Las perspectivas de reducir la inflación

¿Qué posibilidades creés que tiene Sergio Massa de llevar la inflación al 3%?

Si la inflación puede estar más cerca de 60% que de 100% dependerá del comportamiento fiscal y monetario del gobierno durante el año. Si es el mismo que el de la primera mitad del año pasado, hay pocas chances. Si es como el de la segunda mitad del año, que fue más prudente, podría tenerla.

Pero las dudas surgen porque es un año electoral, y sabemos que el Gobierno, cuando no le dan los números, empieza el "plan platita”.

El 95% de inflación con el que va a cerrar el 2022 es, esencialmente, la consecuencia de haber hecho un “plan platita” en la segunda mitad del 2021.

También es verdad que hubo un recorte fuerte en los últimos meses de 2022. No llegaban los fondos que tenían que ir a las universidades, hubo reclamos de los organismos que reúnen a personas discapacitadas porque los pagos no se hacían.

También está la cuestión de cuántos dólares le van a faltar a la economía, porque hay una sequía muy grande y hay sectores que están anunciando que la cosecha va a ser menor a la esperada. Argentina puede llegar a tener entre 5 mil y 10 mil millones de dólares menos de lo que está esperando.

Si hay presión sobre el mercado de cambio, todos sabemos que eso implica debilidad de la moneda y chances de ver un poco más de inflación. Es difícil prever un escenario cuando hay tanta incertidumbre por delante.

En definitiva, hay posibilidades de llegar al 3% de inflación, pero esa posibilidad requiere que el gobierno continúe en un sendero de austeridad fiscal, que no haya “plan platita”, y que tenga una cosecha razonable para que no le falten dólares. Si todo eso ocurre podría ser.

La realidad cotidiana en la Provincia

Estás recorriendo la Provincia, ¿qué te dejan esas recorridas?

En el conurbano el Estado no está. Termina siendo una estafa, porque te cobran un montón de impuestos, pero si querés seguridad tenés que armarte vos. Si buscás una buena educación para tus hijos, tenés que pagar una escuela privada. Lo mismo con la atención médica.

Es una tremenda estafa. La gente está tan acostumbrada a recibir golpes los resiste y los asimila, pero esto no puede ser. Parte del éxito del discurso de Milei tiene que ver con que hace un diagnóstico correcto, el Estado, así como está, es una estafa.

Él propone directamente borrarlo del mapa y que cada uno se arregle como pueda, pero nosotros tenemos alguna estrategia un poco mejor, que tiene que ver con el funcionamiento.

La propuesta de Milei no existe en ningún país del mundo. No se divide entre los países que tienen Estado y los que no, el mundo se divide entre los que tienen un Estado que funciona, y los que no.

Nosotros tenemos que tratar de convertir un Estado que no funciona, en un Estado que, seguramente tiene que ser más chico, porque tiene que concentrarse en lo principal, pero también tiene que ser más efectivo y eficiente en poder proveer bienes públicos de calidad.

¿Vas a ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires?

Falta mucho para eso. Nos estamos preparando para que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires sea de Juntos por el Cambio, ese es mi objetivo. Y para eso tenemos que buscar el candidato más competitivo.

Estoy tratando de ganar volumen político y convertirme en un candidato competitivo cada día que pasa. Pero si llegamos a un mes de las elecciones y tenemos un candidato más competitivo, no tengo problema en correrme. Lo que yo quiero es que gane Juntos por el Cambio y para eso necesitamos candidatos bien competitivos en la Provincia de Buenos Aires.

No se trata de sumar candidaturas porque sí, sino de ofrecerle a la gente una paleta de candidatos competitivos para que en las PASO la gente ordene las versiones más competitivas de Juntos por el Cambio y podamos ganar.

