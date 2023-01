El abogado Carlos Maslatón se metió de lleno en la interna libertaria y brindó declaraciones exclusivas con Marisol Juárez, en el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), desde el barrio de Retiro.

¿Qué opina de las declaraciones de Karina Milei?

Con respecto a las declaraciones de Karina Milei, pareciera que se asume como la dueña del partido. Pero os partidos no tienen dueño, sino adherentes, afiliados, militantes, y es el derecho de cada uno presentarse.

Hace diez meses le propuse a Milei dirimir las diferencias políticas que tenemos, algunas de contenido general del país, de economía y de armados políticos, a través de elecciones internas. Ellos dicen que no, se asumen como los dueños de todo y adoptan una actitud estalinsita, con purgas internas.

De mi no van a ver ninguna ruptura política, no me voy a otro partido. Mi lugar político se llama La Libertad Avanza. Les he fijado un límite de tiempo, hasta el 20 de enero. Espero que se abran a las PASO, lo que sería muy conveniente para todo el movimiento, que está muy fuerte, compitiendo por el primer puesto nacional. Vivimos en democracia y eso incluye las internas.

¿Lo sorprendieron estas declaraciones de Karina Milei?

La verdad que no, es lo que yo esperaba, porque vienen con esta posición desde hace un año, cuando comenzaron a existir diferencias internas.

Creo que ni conciben la posibilidad, ni siquiera hacen el cálculo de si les conviene o no. Una competencia de este tipo va a generar mucho movimiento y militancia, y va a permitir un juego político que este espacio no tuvo en elecciones anteriores.

¿Pudo hablar con Javier Milei?

Desde mayo que no hablo con él. Es una persona que se ofende con las disidencias. No entiende que lo normal en política es la discrepancia, y lo normal también es ponerse de acuerdo después de las discrepancias.

Usted dice que les da tiempo hasta el 20 de enero, ¿y si no qué?

Nada. Me abstengo de participar. El plazo tiene que ver con que tengo que organizar mi vida. Soy una persona que trabaja en un montón de cosas, tengo muchos proyectos. Si Milei acepta ir a las PASO, postergo otras cosas y me dedico a la política, es un tema de organización personal, no es una amenaza para hacer tal o cual cosa.

¿Haría campaña por Milei en el caso de que no lo dejaran competir?

No, salvo que él me llame y me diga que quiera hacer alguna colaboración conmigo. Sin perjuicio de eso, tengo mucha simpatía por un montón de gente de La Libertad Avanza.

Por ejemplo, por el diputado de la Ciudad, Ramiro Marra, el jefe del bloque. Si él se presenta como candidato, no voy a dejar de manifestar mi simpatía por él.

Usted tuvo declaraciones durísimas para con Karina Milei. ¿Cree que hay opción de acordar ir a internas después de este distanciamiento?

Primero que nada, ratifico todas las declaraciones que hice, como que Karina Milei es una dictadora barata e ignorante. Esas son de junio del año pasado. Así es la política, uno hace declaraciones y después se puede poner de acuerdo, esto funciona así.

Lamentablemente, ellos se equivocaron con el rumbo político. Y estas últimas declaraciones de Karina Milei, diciéndome “que se vaya afuera”, justifican lo que dije el año pasado. Sin embargo, puede haber acuerdo. La política es así.

Imaginate con las cosas que han pasado en Argentina. El encuentro Perón-Balbín es un ejemplo. Balbín estuvo preso, lo metió preso Perón, y después hicieron un acuerdo. El acuerdo es normal en la política.

FM JL