Diana Mondino: "Valoro mucho a Javier Milei"

La economista Diana Mondino habló del nuevo plan de normalización del Indec. "Todavía hay juicios en cortes internacionales por la manipulación", destacó. A su vez, en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), señaló que "en Argentina se lograron consensos sólo para subir impuestos".

¿Qué le sugiere la foto al estilo Abbey Road de Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau, Felipe MIguel y Diego Santilli en Mar del Plata? ¿Entre el radicalismo y el larretismo pueden ganar las elecciones?

En las elecciones cada uno vota como quiere, pero ojalá que las opciones que están continúen. Es muy difícil entrar y, si se destruyen las opciones que hay, va a ser cada vez más difícil. Javier Milei es un ejemplo, está haciendo un gran trabajo, logrando reconocimiento de la gente.

¿Y cómo ve esa nueva convivencia que se quiere reflejar en la foto?

Es algo marketinero pero ingenuo, ya que hay algunos jóvenes que ni saben quienes son los Beatles. Ha sido genial en cuanto a memes. Yo puse "submarino amarillo" porque la Argentina se está hundiendo y por el color característico del PRO.

Encuesta: el Frente de Todos sorprende y supera por 4 puntos a Juntos por el Cambio

En cuanto a la convivencia en sí, cuando hay mucha gente que hace consenso es para alinear los objetivos y ver qué se está dispuesto a dar. En Argentina se lograron consensos sólo para subir impuestos.

¿Emparentar Juntos por el Cambio con un submarino tiene esa ventanita que puede sacar por fuera del agua?

Puede sacarte o mantenerte abajo mucho tiempo. Esperemos que una broma no se convierta en realidad. Todas estas visitas de políticos ha dado un tipo de broma, no importa qué habla la gente, sino que lo hagan, es lo que buscan.

Recién mencionó a Javier Milei, ¿estaría dispuesta a acompañarlo en la boleta?

Yo trabajo en el sector privado, y si todos nos metemos en política, ¿quién trabaja?. Hay que darle espacio a otra gente y buscar un equilibrio. No se debería criticar al que de afuera quiere cambiar lo que considera mejorable.

Hay que aclarar que los políticos sólo trabajan para perpetuarse, no importa lo que hagan para cambiar al país.

Valoro mucho a Javier Milei, pero no sé si lo acompañaría. Él planteó sus teorías e ideas en un plan coherente. Mientras que el oficialismo dice que tiene un plan que no se ve y Juntos por el Cambio dice que lo está elaborando. Ya nadie te promete sangre, sudor y lágrimas, sólo adjetivos lindos.

Milei repudió la violencia en Brasil y apuntó a la izquierda: "Condenen las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela"

En Argentina los políticos no exageran mucho, no son noticias. La única manera es tener algo distintivo, Milei lo logró con conocimiento y pasión. La izquierda hace lo mismo. El periodismo ayuda mucho a crear el personaje. De todas maneras, la gente no debería poner neuronas a los temas políticos, eso debería estar dado.

Jorge Elías (JE): Hablaste de marketing y de discursos provocativos exagerados. ¿La política atrasa en ese sentido?

Por su puesto. Tenemos empresarios con métodos e ideas de dinosaurios. En Argentina la política atrasa muchísimo, el oficialismo tiene comportamientos de la Guerra Fría, pensando con quién se alinean. El Gobierno actual quiere mantener la corrupción para que la Argentina no crezca.

La búsqueda de una reforma en el Indec

Hoy el Indec es un ente descentralizado pero depende del Ministerio de Economía y lo que se busca ahora es que sea más autárquico, que no dependa de los gobiernos. ¿Cómo lo percibe?

Hay que ver qué es lo que contiene. De todas maneras, aún hay juicios en cortes internacionales por la manipulación del Indec. Si se pierden esos juicios la Argentina tendría una fortuna que pagar, a raíz de decisiones que se han tomado por este mismo signo político actual.

Sergio Massa: "El objetivo es poner el tres adelante en la inflación de abril"

Cambiemos lo criticó mucho cuando hacía campaña, pero que cuando fue gobierno no podía seguir haciéndolo. Es difícil el equilibrio.

Oficialismo y oposición piensa que los números del Indec son respetables, ¿por qué los tocarían ahora?

Entiendo que en estos convenios se requiere cierta confidencialidad y profesionalismo de parte de los organismos públicos.

Sin embargo, la que hizo más filtraciones es la propia AFIP. Tal vez esto esté vinculado con el nuevo corte de blanqueo. Me parece un exceso de optimismo la creación de una empresa de software en un mercado tan diverso y cambiante.

Una inflación “mentirosa” y el show de las “good news” atraen poco a una sociedad descreída

¿Hay un ruido de estatización?

No creo que de estatización, sino la creación de un nuevo ente. El tema es cuáles son las funciones del Estado, ya que la defensa primaria es seguridad y justicia.

Sin embargo, Argentina no da buenos servicios en esos y muchos otros puntos. Si hubiera plata la usaría para salud y educación, y para mejorar seguridad y justicia.

