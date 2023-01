El 12 el INDEC publica la inflación: ¿ven los privados una desaceleración de los precios?

El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó la semana pasada que la inflación de diciembre terminó por abajo del 5%, siguiendo la tendencia de lo que pasó en noviembre, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un 4,9%. "Diciembre, de acuerdo a la proyección de la Secretaría de Programación Económica, estaría también con el cuatro adelante. Vamos a ver cuando el INDEC publique", señaló Massa en una entrevista del diario Perfil, al recordar que los datos oficiales se conocerán este próximo jueves 12 de enero.

Paralelamente, algunas mediciones privadas no están tan en línea con ese optimismo y advierten que la baja de noviembre se dio por un componente estacional y en diciembre volvería a acelerarse.

Sergio Massa: "El objetivo es poner el tres adelante en la inflación de abril"

Vale recordar que en noviembre la inflación terminó en 4,9%, el dato más bajo desde el mes de marzo de 2022, acumulando una variación interanual del Índice de Precios al Consumidor del 92,4%.

Si en diciembre se diera un dato similar, el índice estaría en el orden del 98% aproximadamente, cercano al 100% que venían anunciando los relevamientos privados desde comienzo de año, pero con e dato positivo de venir desacelerando.

Mes a mes, así fue la inflación a lo largo del 2022, según el INDEC.

Luego de arrancar el 2022 con 3,8%, el índice llegó a su punto más alto en julio pasado, al marcar el 7,4% mensual, acusando en ese momento los movimientos que hubo en Economía desde la salida de Martín Guzmán, el breve interregno de Silvina Batakis y la llegada de Sergio Massa. Y si bien en los meses posteriores siguió bajando paulatinamente, noviembre marcó una desaceleración importante al registrar un 4,9%, y el gobierno se ilusiona en que seguirá por esos niveles,

Para los privados, este mes las proyecciones no muestran un dato unívoco. Hay quienes esperan algo más del 6%. mientras que otros ven desacelerarse a los precios y registran incluso menores niveles que en el anteúltimo mes del año.

LCG observó en diciembre una estabilización de la inflación en el sensible rubro de los Alimentos y Bebidas en torno al 3,3%. El informe señala que "8 de cada 10 categorías de alimentos y bebidas presentaron una inflación promedio inferior al 5%, diferenciándose ampliamente de los meses previos". Así, sólo frutas (11,6%) y productos lácteos (5%) se mostraron por encima de ese dato del 5%.

Por su parte, por el lado de Ecolatina, Santiago Manoukian, Jefe de Research de la consultora, explicó que según la medición que llevan adelante y que no es nacional puesto que sólo registra CABA y GBA, mostró un índice de inflación del 4,3%.

Carlos Maslatón publicó la lista de precios de un restaurante y desató la polémica: "Es choreo"

"Lo interesante es que vemos una desaceleración en la dinámica general de los precios, que esperamos tenga su correlato en los números del INDEC, aunque creemos que ese dato va a estar un poco más cerca del 5%". agregó. En cuanto al acumulado anual lo situó cerca del 95%:

En tanto, los analistas de EcoGo pronostican una inflación mensual para diciembre de 5,2%, llegando el acumulado anual también al 95%.

Desde la consultora Analytica estiman que la inflación de diciembre será del 5,4% mientras siguen los aumentos de los precios regulados.

Asimismo, en el relevamiento de precios minoristas de EcoGo con datos de las primeras tres semanas de diciembre, la proyección para el IPC de los alimentos consumidos en el hogar es del 4,4% mensual. En cuanto al nivel general, señalaron que se ubicará en 5,3%.

Privados por arriba del 6%

Sin embargo, algunas mediciones privadas estiman un dato incluso mayor al 6%. Ese es el caso de C&T Asesores Económicos que anticipó un 6,2% para el último mes del año, llegando a un acumulado anual del 97,4%, el mayor desde 1990.

Según explicaron desde la consultora que dirige Camilo Tiscornia, la variación mensual de diciembre fue similar a la de noviembre pero superior a la de diciembre de 2021 (4,5%).

"El rubro de mayor suba mensual fue esparcimiento, impulsado por los componentes relacionados con el turismo, que tienen un pico en este mes por el comienzo de la temporada de verano", agregaron.

La batalla cotidiana y perdida de antemano para alcanzar a los precios

"Le siguió educación por el ajuste autorizado por el gobierno a los colegios de la región y en vivienda se destacó el aumento de las expensas por el efecto del aguinaldo y el bono para los encargados de edificios".

"En salud, al sostenido incremento de los medicamentos, se sumó un ajuste de 6,9% en las prepaga y en equipamiento y mantenimiento del hogar se destacó el aumento de salario de las empleadas domésticas", aclararon.

Así, para C&T, alimentos y bebidas fue el rubro de menor incremento en el mes con 3,8%, con lo cual siguieron mostrando la moderación de noviembre", explicaron.

Los rubros que más aumentaron en el año

Por su parte, para la Fundación Libertad y Progreso, el índice de diciembre registró un 5,2%, llegando a un acumulado de 94,5% en 2022. El informe detalla que los rubros que mostraron una mayor aceleración respecto a noviembre fueron ‘Prendas de Vestir y Calzado’ (7,7% vs 4,5%) y ‘Equipamiento y Mantenimiento del Hogar’ (7,9% vs 5,4%). En cambio, desaceleró el rubro de ‘Vivienda, Agua y Electricidad’ (3,6% vs 8,7%), ya que la próxima quita de subsidios para electricidad y gas se dará en enero y en diciembre solo se implementó la del Agua, que tiene un impacto mucho menor en el IPC.

Como resultado, 2022 cerró con una suba de precios minoristas de 94,9%, siendo el registro más alto desde el año 1991, cuando se sentían los coletazos de la hiperinflación. Dentro de la última década, la suba de precios de 2022 es casi el doble que en los años más inflacionarios que le siguen, 2019 (53,8%) y 2021 (50,9%).

Los rubros que registraron un alza sustantivamente mayor al IPC general fueron ‘Prendas de Vestir y Calzado’ (128,6%) y, en segundo lugar, ‘Restaurantes y Hoteles’ (111,1%). El rubro de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas subió 94,1% en el año, en línea con el índice general. Mientras que varios rubros de regulados estuvieron muy por debajo; ‘Transporte’ (79,8%), ‘Vivienda, agua, electricidad y gas’ (79,3%) y ‘Comunicación’ (63,9%).