Joaquín de la Torre, exintendente de San Miguel, afirmó que no hubo un intento de golpe de Estado en Brasil. "Sólo fueron actos de protestas", afirmó. Por otra parte, resaltó que "en ninguna de las dos principales coaliciones va a haber moderados".

¿Jair Bolsonaro no está detrás de este intento de asalto a la democracia en Brasil?

Todo acto de violencia debe ser repudiado, hay que buscar el orden. Durante años se dijo que Bolsonaro no iba a aceptar la derrota ni entregar el poder, y no pasó nada de eso.

Y eso que hubo tres millones de personas en Brasil acampando y protestando por el supuesto fraude electoral. No sólo no apareció allí el expresidente, sino que condenó abiertamente estas medidas.

No creo que haya sido un golpe de Estado, ya que no hubo proclamas. Tampoco hubo liderazgos ni vocación de quedarse en el poder. Sólo fueron actos de protestas que incluso el gobierno estaba al tanto y dejó que sucediera como sucedió para evitar muertes y únicamente llevarlos presos.

¿Los reclamos de fraudes sí los considera legítimos?

Sería una gran irresponsabilidad decir que me parecen justos los reclamos porque no tengo ninguna información o indicio que me diga que es así. Los acampes tampoco me parecen correctos, cuando hay piquetes se produce el paso normal de la gente y eso está mal.

Cuando uno acepta competir tiene que aceptar las reglas del juego. El Tribunal Superior Electoral claramente tenía un origen político, pero si aceptaron esa competencia tienen que bancar esa decisión.

Por eso, cuando me preguntan sobre fallos judiciales en la Argentina evado las respuestas, porque los políticos no estamos para opinar sobre eso.

Jorge Elías (JE): ¿Hasta qué punto hay anomalía en el sistema cuando ocurre todo lo que viene pasando en la región? ¿Y hasta dónde el país está blindado ante esa posibilidad?

Lo de Chile fue un sistema extorsivo, porque las protestas cesaron cuando consiguieron lo que querían.

En Argentina ya sucedieron cosas por el estilo: hace un tiempo, Mario Secco, intendente de Ensenada, tomó la Cámara de Diputados de la Provincia porque no le gustaba lo que se iba a votar.

Por todo esto, el orden es central, el monopolio de la fuerza pública la tiene el Estado. Hay que tener orden en las cuentas y en la calle.

¿Qué piensa de la carta del PJ expresando su solidaridad con Lula?

No la vi y es una cosa de ellos. La violencia está mal aunque crean que tienen una razón justificada. Fue una protesta violenta, desubicada y desmadrada.

La amenaza democrática duró dos meses con los acampes y los militares no se sumaron. Si hubo fraude fue por la incapacidad de ellos para controlar la ejecución de la norma.

¿Le cree a Cristina cuando habla de una posible proscripción?

La única proscripción de Cristina Kirchner es la del 50% de pobres. Lo que no quiere es defender este gobierno, está más enojada con sus socios que con la oposición. Por eso no va a ser candidata.

¿Y de Horacio Rodríguez Larreta qué pensás?

Estoy con Patricia Bullrich. Él hace lo que siempre hizo: apuntó a un determinado electorado. Pero ahora se le cambió la cancha, ya que antes estaba en el centro y actualmente quedó en una punta.

Durante mucho tiempo hubo tensión de votos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Por eso, en 2019, Cristina necesitó dos moderados como Sergio Massa y Alberto Fernández.

Hoy la fuga de votos de Juntos por el Cambio es hacia el lado de Milei, no del oficialismo. Por tanto, la que está en medio de la cancha es Patricia Bullrich, porque las opciones son el Frente de Todos o Milei.

En ninguno de los dos frentes va a haber votos moderados. O sea, el mismo efecto que tenía Larreta hacía la líder del PRO, hoy se revirtió. Pero eso tiene que ver con la necesidad de la gente, más que con los políticos.

La UCR se reúne en Mar del Plata y reflota la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio

¿Y dónde quedan otros dirigentes como Mauricio Macri o Gerardo Morales?

Son parte de la realidad de Juntos por el Cambio. Morales es presidente de uno de los partidos más importantes, como lo es la UCR.

Por su parte, Macri dijo que no quieren que lo bajen ni que lo suban. Está muy atento a que el PRO siga defendiendo los valores por los cuales se creó.

