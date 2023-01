El economista Sebastián Menescaldi sostuvo que "cuando llegó Sergio Massa ordenó el comercio, empezó a mirar a quién le daba los dólares y por qué". A su vez, remarcó la importancia de conseguir divisas y cómo influye el factor electoral en la economía, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

En el informe que hicieron junto a Marina Dal Poggetto elaboran dos escenarios: uno posible, de acuerdo a la mirada del Gobierno, y otro en un año electoral donde la economía se mueve mucho. ¿Lo podría desarrollar?

Lo que se hace es lo que se espera de la economía, no son sólo los números, sino el comportamiento. Hay tres claves: conseguir los dólares para poder funcionar, lograr financiamiento en el mercado local de la deuda en pesos y, por último, qué va a pasar con la política. Esto es lo que moldea la economía este año.

Cada uno de estos tres temas tiene su complicación particular. Yendo a los dólares, este año tenemos la sequía, que va a quitar una gran cantidad de dólares de la oferta. Además, a diferencia del 2022, el Gobierno tiene que cancelar deuda en dólares, cerca de 8.000 millones.

Este año vamos a tener menos oferta de dólares por la parte comercial y más demanda por la parte de la cuenta capital. Por tanto, la situación está muy complicada y eso va a limitar la capacidad de crecimiento de la economía. Lo cual puede generar un impacto negativo en el nivel de actividad. El Gobierno no va a tener un cambio radical en el mercado cambiario.

Cuando llegó Massa ordenó el comercio, empezó a mirar a quién le daba los dólares y por qué, buscando una modalidad mucho más eficiente.

En mayo se definirán los candidatos a la próxima elección, seguramente, con algunas internas. ¿Eso va a incidir en la economía?

Hay que ver si las coaliciones tal como están hoy van a seguir existiendo o no. En base a eso, después se empezarán a definir los candidatos. Para evitar una crisis financiera necesitamos una transición cooperativa entre el oficialismo y la oposición.

Porque lo que diga el eventual candidato opositor va a definir la capacidad de crédito que va a tener el Gobierno este año para poder financiar el déficit, el cual hoy se financia en el mercado interno con la deuda en pesos.

La influencia directa de los nombres propios en los mercados

¿Hay nombres que inciden directamente en el mercado? ¿Mauricio Macri qué rol juega frente al comportamiento de los mercados?

Sí, porque te genera expectativas, ya lo vimos en el 2019 en las PASO. Los distintos agentes económicos pueden conjeturar al respecto de las decisiones que podrían tomar. No es sólo importante el nombre del político que gane, sino quienes están detrás también.

Cuando se habla de enfrentar la crisis, ¿significa que es inevitable o depende de las decisiones de Massa?

Si no se consiguen dólares o no hay cooperación, va a existir una crisis financiera inevitable. Probablemente se tenga un salto en la brecha, más inflación, incertidumbre y parálisis de la economía. O sea, se va a generar una crisis, lo vas a poder evitar.

Massa habla de construir un camino que nos lleve a un régimen de normalización cambiaria y de acceso directo al mercado de capitales. ¿Eso va a ser posible antes de terminar el mandato?

No creo, pero eso va a ser muy necesario si es que queremos crecer como país. Vamos a necesitar una unificación cambiaria para poder crecer. Y también es platear una economía distinta a la que vivimos.

Pero en un corto plazo eso no va a ser posible porque nos falta un mandato político y social, y no lo veo en este gobierno. Hacer esos tipos de planes de estabilización para corregir precios relativos y el déficit tiene un tiempo inicial que implica una recesión. Y con el tiempo político que tenemos es muy difícil llevarlo adelante.

Jorge Elías (JE): Me da la impresión que la palabra de Massa es más importante que la del Presidente, al menos, para los economistas. ¿Puede ser? ¿Y eso no evidencia la falta de líder político que se necesita?

Massa nos guía, da una idea de lo que puede venir. Lamentablemente el Presidente ha perdido capacidad de tracción política. Ha cedido su lugar de poder para evitar una mayor crisis.

JE: ¿El vencimiento de bono puede influir en este tipo de cambio que sube y baja?

Creo que no, el tema es que se acumulan vencimientos y todas las reservas que lograste tener en los últimos meses, las vas a terminar usando este primer trimestre.

O sea, este mes tenés casi 4.000 millones de dólares que tenés que pagar entre el Fondo y los bonistas. El plan soja está bueno para acumular reservas, pero también es cierto que todo lo que acumulaste en ese momento no lo vas a tener.

A esto hay que sumarle la sequía que no puede complicar mucho. Porque no hay muchas fuentes para conseguir dólares: se endeuda el Gobierno, el privado o sale de los bienes comerciales. También se está achicando el gasto público, pero no con la celeridad que hay que hacerlo, probablemente. La mayor parte terminan siendo transferencias, sean previsionales, de subsidios o sociales.

Aparentemente la palabra que tiene Sergio Massa tiene mayor peso que la de Alberto Fernández en el ámbito de la política y de la economía, ¿pero en el mundo empresarial transmite cierta seguridad jurídica para que lleguen los inversores?

Massa tiene una gran relación con el "círculo rojo", de hecho, lo que está haciendo hoy es casi un acuerdo de empresa a empresa. Massa les asegura la seguridad jurídica, aunque no sé si eso lo puede hacer con una empresa del exterior. Si las empresas lo acompañan es porque quieren seguir haciendo negocios en este contexto.

