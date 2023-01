Juan Manuel Urtubey, dirigente peronista, opinó que ambas coaliciones mayoritarias han fracasado, y resaltó el objetivo de unir a los argentinos. "Tanto el gobierno del Frente de Todos como Juntos por el Cambio, cada semana, encuentran nuevos ejes para justificar la confrontación permanente", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Por qué no reiteraron el nombre de “tercera vía” para su propuesta política?

La realidad de la Argentina es otra, muy diferente a la de hace cuatro años, cuando había emergido una enorme expectativa ante el fracaso del gobierno de Macri. La idea de un “kirchnerismo renovado” que, lamentablemente terminó siendo peor que el anterior.

Hoy estamos frente a una situación en que las dos grandes coaliciones arrastran fuertes fracasos ,en términos de gestión, y gran parte de la sociedad argentina empieza a buscar algo diferente. Nosotros venimos planteando la posibilidad de ofrecer algo distinto. En lo personal, lo siento como una obligación moral, porque Argentina no puede seguir estancada en este lugar.

Sergio Massa y Miguel Pichetto se habían sentado en una mesa con usted en su momento, ¿ahora no se volverían a sentarse en ese lugar? ¿A quién sentaría ahora en la mesa?

Han tomado el camino de los dos polos de la grieta. Nosotros tenemos gran expectativa porque creemos que hay una enorme cantidad de dirigentes, de distintas proveniencias, que no se sienten representados por ninguna de las dos grandes coaliciones, con una mirada común, que es la de salir de este lugar en el que está Argentina.

En este marco, si hay algo que vamos a evitar hacer, es cometer los mismos errores del pasado, como por ejemplo, obsesionarnos con la cuestión electoral y el armado de poder. Lo que queremos es armar una propuesta que le sirva a la sociedad.

Esto es lo que queremos plantear con Juan Schiaretti y con los dirigentes que se vayan sumando, con candidaturas incluso alternativas a las nuestras, para darle vigor a esta propuesta. Lo que queremos es una construcción horizontal, abierta y democrática, donde haya una mirada común de país y distintas propuestas que se ordenen en el marco del proceso electoral.

¿Se espera que esos dirigentes provengan del peronismo?

Algunos sí. Por ejemplo, Graciela Camaño y Florencio Randazzo son algunos nombres. También otros dirigentes que provienen de distintos sectores del peronismo y de otros espacios, que seguramente se irán sumando. Estamos viviendo un fin de ciclo.

Tenemos que unir a los argentinos y dejar de pensar en cómo encontramos nuevos puntos de división. Tanto el gobierno del Frente de Todos como Juntos por el Cambio, cada semana, encuentran nuevos ejes para justificar la confrontación permanente.

¿Usted será precandidato a presidente y Schiaretti también?

Sí, ambos. Y esperamos que haya algunos más. Queremos que esto se ordene desde una lógica mucho más horizontal que la que estamos acostumbrados a vivir habitualmente.

Claudio Mardones (CM): ¿Existe alguna posibilidad de que se reúnan en las próximas semanas con el diputado nacional Facundo Manes?

tengo diálogo con él y Schiaretti también. Me parece que es una de las personas interesantes para poder conversar, pero hace tiempo que hablo con él y no sé en qué está. Manes es valioso, aunque lo veo muy metido en la interna de Juntos por el Cambio, al menos eso es lo que he visto públicamente. Es un aporte muy valioso para la política y, obviamente, nos encantaría que pueda ser parte de esto.

Hace minutos, Miguel Pichetto dijo en una entrevista en este mismo programa, que “no se puede aparecer sólo cuando hay elecciones, hay que opinar todo el tiempo, resulta que algunos cuando vuelven de las vacaciones, arman la tercera vía”. ¿Lo dijo por usted?

Creo que hay que estar comprometido, no solo en los cargos públicos. Yo estoy fuera de los cargos públicos en Argentina, no percibo ningún salario del Estado, porque tengo una actividad militante y creo que hay que estar verdaderamente comprometidos con la sociedad, no con el poder. No tiene sentido polemizar con Pichetto.

