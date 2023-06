Gastón Manes: "Me gustaría un gobierno de unidad nacional"

Gastón Manes, dirigente radical, opinó sobre la crítica de Mauricio Macri a la incorporación de Juan Schiaretti en Juntos por el Cambio. A su vez, se refirió a la posible definición de un precandidato a presidente por parte del radicalismo, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Macri dijo que el cambio está antes que Juntos, dando a entender que es posible separarse. Hacemos un balance de tu propia perspectiva del radicalismo, de lo que está sucediendo en el conflicto interno de Juntos por el Cambio.

Primero quiero hace un comentario, porque escuchaba lo que hablaban antes de mi llamado sobre Leonard Cohen, y su hija Lorca Cohen, y les recomiendo que escuchen el discurso de Leonard cuando le dan el premio Príncipe de Asturias en 2011, por su aporte a la cultura hispana y la reivindicación que hace de Federico García Lorca. Es el mejor discurso que escuché en la recepción de un premio.

Tenemos la Convención del partido el lunes 12 de junio. El partido radical tiene instituciones en las que ahora se valorizan estas situaciones, porque tenemos formas de resolver nuestras diferencias, sobre cómo conciliar las alianzas o los programas de gobierno. Debemos llegar al lunes con algún esquema de coalición ordenado.

Evidentemente, dentro de la oportunidad de incorporar nuevas figuras y espacios a la coalición, el más disruptivo es el del gobernador de Córdoba, porque Margarita Stolbizer ya participó, con lo cual, entiendo que el conflicto sucede por la oportunidad y la elección que hay en Córdoba el 25 de junio. El radicalismo cordobés manifestó su preocupación y disconformidad con el tema.

Creo que la ampliación de Juntos es una necesidad, porque para la gobernabilidad del país es necesario contar con el mayor volumen político posible.

Desde nuestro lado, siempre estuvimos con Facundo (Manes) en la postura de ampliar la coalición, venimos hablando de esto hace mucho, y no podemos cambiar lo que opinamos. Es necesario que se amplíe para hacer las transformaciones que el país necesita.

¿A qué atribuís tantas versiones de tu hermano como símbolo contra la grieta?

Facundo, más allá que sea mi hermano, tiene una visión de futuro que coincide con lo que necesita Argentina, y una trayectoria personal, una formación y una postura que coincide con la mayoría de los argentinos trabajadores y honestos, que hacen del esfuerzo y la honestidad su máximo valor.

Esto en el momento donde la política está más cuestionada que nunca, no solo en la Argentina, sino en el mundo, y en la región, particularmente. Figuras como la de Facundo son muy atractivas porque permiten conectar a la política con la sociedad en un lenguaje común, y quizás ese es el valor máximo de Facundo, por eso ejerce un liderazgo que es diferente y tiene que ver con lo que la sociedad y la Argentina está necesitando.

Facundo hace tiempo plantea un proyecto político de unidad, por eso entiendo que todos los sectores lo ven con esa característica.

Nosotros estamos dentro de un partido y una coalición, con lo cual, las otras especulaciones son agradables de escuchar, pero no son posibles en la práctica porque, además, Facundo tiene una postura definida, y si bien llama a la concordia, está parado en un centro popular, donde convoca a todos los sectores a pensar una nueva Argentina.

¿Qué te gustaría que fuera Facundo? ¿Qué creés que va a terminar siendo?

Qué va a terminar siendo es difícil, porque la política tiene una dinámica propia, que hace que hoy uno tenga que ir adaptándose a los momentos.

El proyecto de Facundo no es personal ni biográfico, deja una carrera muy bonita en la salud con el fin de colaborar al cambio de paradigma y, en cierta medida, lo ha logrado.

Instaló un debate que permite bajar un cambio al conflicto político, alisar el campo de juego y tratar de que se puedan discutir los grandes problemas de Argentina en otro esquema.

Con lo que dijimos, que varios dirigentes importantes lo ven como una posible fórmula, muestra que su discurso ha calado, porque la sociedad lo ha entendido.

Me gustaría un gobierno de unidad nacional, donde la mayor cantidad de sectores suscriban un acuerdo de 10-15 puntos de políticas de Estado que no sean modificables en 10 años, para que Argentina salga adelante de una vez por todas.

Si no, vamos a perder otra oportunidad más, si este año no votamos de una manera sensata y consciente. Si nuevamente prevalecen los extremos, habremos perdido otros cuatros años y quizás más también.

Estamos a días de la confirmación de listas, ¿cuál es tu perspectiva de cuál será la posición de Facundo en ellas?

Facundo es precandidato a presidente y nuestra idea es que el partido radical tenga un candidato en las PASO. Esto no depende solo de mi voluntad o la de Facundo, sino de todo el partido radical, que debe decidir si quiere tener un candidato a presidente en una PASO dentro de la coalición o prefiere acompañar a otros partidos. Eso está en cada uno.

La convención radical decidirá si prefiere que haya un candidato de unidad, más de un candidato representando al radicalismo y/o si acepta que candidatos radicales vayan de vicepresidentes de candidatos del PRO. ¿Eso es lo que se decidiría ahora en la convención radical?

No exactamente, porque son dos cosas, yo digo el partido y no la convención.

La convención debe decidir dos cosas: el marco de alianzas, o sea el tema de la incorporación o no al espacio. Y segundo, el programa de gobierno. En base a eso que decida la convención, los dirigentes del partido deberán decidir qué postura adoptan. Alguno decidirá acompañar a un sector y otros a otro, y el afiliado decida votar a quien mejor lo represente.

Si no se pusieran de acuerdo, ¿Facundo sería candidato aun si Morales fuese precandidato a presidente y no hubiera un candidato de unidad?

Entiendo que, si Gerardo Morales es candidato a presidente por el partido radical, será fruto de una conversación con los dirigentes del partido radical, en donde estamos incluidos.

No me quiero adelantar al resultado de esa conversación, porque falta y primero hay que resolver la ampliación de la coalición y ver cómo quedará conformado el espacio.

Entonces, con Wado y Scioli no va a estar. La posibilidad es que sea candidato a presidente o eventualmente a vicepresidente de alguna parte de Juntos por el Cambio. ¿Esas serían las dos alternativas?

Desde el punto de vista de las posibilidades objetivas sí, no de las subjetivas.

Tu preferencia es que sea candidato a presidente y solo del partido radical...

Claro, pero yo no puedo anticiparme a esto. Como dicen en mi pueblo, “no digo que el chancho es verde hasta no tener los pelos en la mano”.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué pensas que va a pasar? ¿Cómo se define esta situación?

Depende de la Mesa Nacional de Juntos, que es la que define si esa unanimidad sigue vigente, o si el PRO tiene algún mecanismo. Me dicen que el PRO tiene un consejo, tiene mayoría y que puede resolver esto, pero no lo sé porque yo no soy parte.

Me llama la atención la postura de Macri, porque es un dirigente que ha halagado a Schiaretti y ha querido incorporarlo. Y ha incorporado a Miguel Ángel Pichetto, que fue 15 años jefe de la bancada kirchnerista en el Senado. Con lo cual, no entiendo el hecho de querer ampliar por un lado pero por otro tener estas restricciones de “este sí, este no”.

Entiendo el punto de los cordobeses. Ayer recibí una carta del comité de Córdoba para que incorporemos este tema en la convención, y esto obviamente va a ser debatido. Pero respecto de la incorporación y ampliación, es una necesidad de Argentina, no de Juntos.

AG: Elisa Carrió dijo que Macri, en cierto punto, está jugando a perder...

No me atrevería a tanto porque no conozco a Macri como para saber qué quiere él, trato de saber que queremos los radicales primero.

