Gerardo Morales: “El ingreso de Schiaretti no perjudica a Luis Juez”

Cada entrevista que dan los protagonistas de la reunión de JxC confirma que fue una siesta/tarde de mucha tensión. Luis Juez viajó en auto desde Córdoba para irrumpir en el cónclave buscando un solo objetivo: el no a la incorporación de Juan Schiaretti a JxC.

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy presidente de la UCR lo recibió sorprendido y molesto. El senador había llegado sin invitación. No estaba solo, también se presentaron otros dirigentes que no esperaban, entre ellos Ricardo López Murphy.

Pese a todo, primó la cordialidad y Juez pudo pasar a la sala de reuniones. Pocos manifestantes que estaban en la puerta todavía se podían escuchar desde el interior de la casa de Unión Cívica.

"El ingreso de Schiaretti no perjudica la elección en la provincia".

“Le dije a (Luis) Juez vení sentate, te escuchamos” aclaró Morales. “Vamos a analizar la situación de Schiaretti. Queremos garantizar la gobernabilidad para sancionar leyes difíciles”, le explicaron al candidato a gobernador en Córdoba. Y llegó la frase más polémica: "El ingreso de Schiaretti no perjudica la elección en la provincia".

Las palabras de serenidad del jujeño no representarían lo ocurrido puertas adentro. Todos le aclararon que “aspiramos que Juez sea gobernador, que Carasso sea vice, que Rodrigo de Loredo sea intendente de la capital. Córdoba es una provincia que ha dado muestras de resolver cuestiones de maneras autónomas, es mi visión”, aclaró Morales.

“Vamos a analizar la situación de Schiaretti. Queremos garantizar la gobernabilidad para sancionar leyes difíciles

Muchas explicaciones para agregar una silla más a la coalición que aspira a gobernar el país. Para el gobernador de Jujuy “la intención es sumar a Juan Schiaretti, pero principalmente como futuro acompañante de Horacio Rodríguez Larreta, tanto como vicepresidente o liderando algún ministerio en el futuro gabinete”, comentaba en una entrevista en el canal La Nación +.

Las explicaciones

En definitiva, según las palabras de Morales, todos están buscando “garantizar la gobernabilidad para encaminar el rumbo y tomar las fuertes decisiones que debemos tomar. No hay que ser sesgados”, aclara.

Pero todo fue difícil desde el inicio. Cuando ingresó a la sala Federico Angelini, el gobernador de Jujuy le preguntó si recibía al presidente del Pro o a un representante de Patria Bullrich. Muy molesto con la candidata a la presidencia, Morales explicó que está cansado de las viejas prácticas de la política. “Me hicieron un piquete como me hacen el conurbano. Llegué al comité y me dicen cualquier cosa, con carteles que decían No a Schiaretti”. Directamente me comuniqué “con Patricia para decirle que baje un cambio, es una buena candidata”, que todo “su interna con Horacio está limando la intención de voto de la gente y solo logrará que gane Milei”, acusó el titular de la UCR.