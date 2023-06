Mauricio Macri en Córdoba: "La improvisación no es una buena consejera"

Mientras crece la incertidumbre en torno a la posible incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, Mauricio Macri llegó a Córdoba y compartió un almuerzo con el candidato a gobernador de la alianza, Luis Juez.

Aún la discusión por la incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio no es una materia saldada. Para el ex presidente "no he escuchado nada que me garantice que esta superado, espero que haya una reflexión" y continuó con una frase que puede tener como destinatario Horacio Rdríguez Larreta: "Nunca he escuchado que la improvisación sea una buena consejera. Las cosas no pueden ser superficiales". Consideró que sumar nuevos dirigentes fortalece al espacio, pero este diálogo "se tenía que dar dos años atrás, no faltando ocho días para el cierre de alianzas".

Para Mauricio Macri, el votante argentino "quiere un cambio, la mayoría expresa una vocación de dejar atrás un sistema. Hoy estamos llegando al 60% de la pobreza", afirmó.

Luis Juez, comenzó su presentación ante los empresarios cordobeses describiendo que "siempre le soltamos la mano a los gobierno que no son de signo peronista”. No pudo evitar hacer mención a la interna expuesta que hay en la alianza opositora.

Para el candidato de JxC "son días largos, complicados. Me van a ver con ojeras, me van a disculpar pero había unos kilombitos para resolver en Buenos Aires", bromeó. A continuación, Juez mandó un mensaje para toda la cúpula del partido, y pidió que "no tomen más decisiones en el puerto por los cordobeses. Lo cordobeses sabemos lo que queremos y hacia donde vamos. Nosotros vamos a elegir el camino que nos corresponde".