El fenómeno Milei y el límite del núcleo duro: ¿Llegó a un techo?

Un domingo más de elecciones provinciales donde Javier Milei evita mostrarse para no tener que hablar de los pésimos resultados de sus candidatos. Ricardo Bussi, su representante en Tucumán obtuvo el 3,94%. Venía de un tercer lugar cómodo en La Rioja y cuarto en provincias como Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego. Eso sin contar que en otras provincias se plegó a candidaturas locales y el resultado fue igual o peor.



¿Llegó a un techo en las encuestas? ¿Puede su marca alcanzar para mantenerse en la pelea de aquí hasta el domingo 13 de agosto durante las PASO? ¿Qué pasa en el universo que mejor maneja, el de las redes sociales? Son preguntas que -aunque sin respuesta concreta aún- encienden las alarmas de los operadores políticos de Milei que entienden que la carrera hacia la urna es más larga de lo previsto. Los resultados, hasta ahora, marcan la tendencia. 15,5% en La Rioja; 9,1% en Río Negro; 8,2% en Neuquén; 7,4% en Tierra del Fuego; 3,94% en Tucumán; 3,2% en Jujuy; 2,3% en Salta capital y 0,4% en Misiones.



Adhesiones.

Entre los diferentes estudios de opinión, el estudio de la consultora Zuban Córdoba tuvo en cuenta las opiniones de 1300 potenciales votantes, entre el 26 de mayo y el 1 de junio, y relevó los porcentajes de adhesiones a eventuales políticas de shock a aplicar por el próximo Presidente horas después de asumir. De la mayor parte de sus propuestas, la mayoría tienen un rechazo superior al 60% y algunas cercanas a un techo de 80%. Este es el caso de la dolarización, columna vertebral de su programa económico, que tiene un 63% de desacuerdo y un 27,5% de aceptación. Otros ejemplos concretos: Se destacan la propuesta de permitir la libre portación de armas, que fue rechazada con un 77,4%; la que busca eliminar la educación sexual integral en las escuelas recibió un rechazo del 75,0%; la propuesta de privatizar las empresas públicas fue desestimada por el 68,8%; y eliminar el Ministerio de la Mujer por el 70%.



Lucas Romero de la consultora Synopsis habló con PERFIL "Me animo a decir que sí. En mayo la intención de voto bajó unas décimas. Venía subiendo sostenidamente desde fines del año pasado, entonces la primera reflexión es que parece un techo. Habrá que ver en junio. No me agarraría de los resultados provinciales para ver el techo. Pueden estar desacoplados los dos procesos, pero es cierto que mirando la composición del apoyo de Milei, no tiene un discurso capaz de penetrar en otros segmentos que miran con alguna profundidad. Entonces ahí tenés un gran problema".

Por su parte, Facundo Nejamkis de Opina Argentina fue cauto al señalar: "Más que un techo vemos una estabilidad en la preferencia de los votantes en cuatro cuartos. Un cuarto JXC, un cuarto FDT y un cuarto de Javier Milei. De ahí no se mueve. El último espectro no sabe, no contesta o está indeciso. Pero todavía no empezó la campaña ni se plasmaron las candidaturas se sus rivales. Ahí vamos a ver los valores donde se estabiliza la intención de Javier. Es decir, que hay que esperar. Es muy riesgoso saberlo aún".



Un panorama similar se observa en el último estudio de Scidata que marca un eventual techo y caída en lo que refiere a la actividad y nivel de penetración en redes sociales. Allí en base a más de seis mil interacciones, Diego Corbalán concluyó: "Milei ratificó en mayo el liderazgo que viene ejerciendo en la conversación de las redes sociales políticas argentinas, como así también en el interés de los usuarios argentinos por los principales dirigentes políticos. El libertario viene revalidando títulos desde febrero pasado, para pasar del 24% al 37,4% del protagonismo digital en abril".



"Sin embargo, en mayo, Milei moderó su protagonismo para bajar al 31%, mientras Patricia Bullrich lo secundó de lejos con el 18,7%. En tercer lugar, Horacio Rodríguez Larreta se quedó con el 12,8% del interés argentino por la dirigencia política en redes y la Web. El mejor precandidato del kirchnerismo fue Wado de Pedro, que logró sumar el 10,9%", finalizó.

