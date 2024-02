Salario Mínimo Vital y Móvil sin actualizaciones: cómo afecta a la cuota alimentaria

Seis de cada diez niños son pobres en Argentina. La situación, que se agrava año a año, podría complicarse más. Un ejemplo concreto en este sentido es que la falta de actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) desde diciembre está afectado directamente a niñas, niños y adolescentes que reciben una cuota alimentaria ajustada por esta variable.

“Hay una gran cantidad de personas que trabajan en la informalidad. Entonces, a la hora de fijar una cuota de alimentos, no tenemos un porcentaje que sacar de un recibo de sueldo, porque no existe tal”, explicó a PERFIL la abogada Florencia Rojo. Por eso, muchas cuotas alimentarias se definen como un porcentaje del SMVM, que de noviembre a diciembre tuvo una actualización del 8% (con una inflación del 12,8%), pero que se mantiene en 156 mil pesos desde entonces. “Es decir que todas aquellas maternidades autónomas que se hacen cargo de las tareas de cuidado y que reciben la cuota de alimentos según el salario mínimo están percibiendo 40% menos que lo que percibían en diciembre por la evidente inflación”.

La falta de actualización “es criminal”, sostuvo. “Están atentando contra el plato de comida de las infancias. Un litro de leche en diciembre salía 300 pesos y hoy el litro de leche, dependiendo de dónde lo encuentres, está entre 800 y 1000 pesos. Estás hablando de la mamadera de un niño, entonces es grave que esto no se actualice porque repercute directamente en un montón de familias”, agregó.

“El padre de mi hijo no tenía trabajo registrado, por lo que se tomó un porcentaje del salario mínimo para establecer la cuota alimentaria. Mi abogado pidió un 40%, que fue lo que dictaminó el juez”, comentó Sandra Bella (34) que vive junto a su hijo en la ciudad de Victoria, Entre Ríos.

Teniendo en cuenta el SMVM de hoy, debería estar recibiendo apenas $62.400 para solventar los gastos de su hijo durante todo el mes. Si bien la cuota nunca se cumplió y desde hace dos años no recibe aportes, la referencia del salario mínimo ajustable mes a mes sirvió para que la deuda se acumule y al menos realizar un reclamo ante la justicia, que está en trámite.

Muchas cuotas se definen como un porcentaje del Salario Mínimo Vital y Móvil

El salario mínimo como valor de referencia no solamente sirve para casos en los que quien tiene que pasar la cuota alimentaria no tiene trabajo formal. “Aunque el progenitor que deba de cubrir la cuota de alimentos tenga un trabajo registrado, se suele dejar una referencia del Salario Mínimo Vital y Móvil en proporcional. Por ejemplo, si lo que se retiene equivale a un Salario Mínimo Vital y Móvil, en la sentencia se va a decir que es el 32% del recibo de sueldo, equivalente a X salarios. ¿Por qué? Porque sabemos que nada es para siempre, tampoco los trabajos registrados, entonces se deja una referencia histórica de cuánto se estaba pagando respecto al Salario Mínimo Vital y Móvil. Entonces, si ese progenitor pierde el trabajo, paga menos, se empiezan a depreciar sus ingresos y no llega a cubrir el Salario Mínimo Vital y Móvil que se había puesto a referencia, se puede hacer el reclamo. Es decir, ¿qué cuotas afectan que no esté el Salario Mínimo Vital y Móvil? Todas”, detalló la especialista. “Lo cierto es que esto no solo afecta a las mujeres que cobran muy poquito, también afecta a aquellas maternidades que reciben cuotas de alimentos de progenitores profesionales: pensemos médicos, arquitectos, abogados, contadores que no tengan un salario determinado, que vos no sepas cuánto le ingresa mes a mes, entonces se establece sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil”.

Laura Regalado (39) es de Salsipuedes, Córdoba, donde vive con sus hijos mellizos de 10 años. “Mis hijos fueron reconocidos hace poco a través de un juicio de filiación. Después de cuatro años logré tener una cuota alimentaria, entre comillas, provisoria”, le contó a PERFIL. El progenitor tiene un trabajo registrado pero la justicia determinó que a ella le corresponde el 80% del salario mínimo para mantener a sus dos hijos, lo que hoy representa poco más de 120 mil pesos. “Él trabaja desde hace diez años como chofer en una empresa de transporte de Córdoba y gana bastante más que yo. Yo materno sola, trabajo, estudio, quiero progresar, pero es muy difícil cuando uno tiene la carga sola y pesa todo sobre la espalda de una sola persona”, afirmó Regalado.

“El salario de octubre era de $132 mil; el de noviembre de $146 mil; el de diciembre $156 mil, y ahora en el mes de enero va a ser exactamente lo mismo que en el mes de diciembre, o sea cuando cobre la cuota alimentaria, el 10 de febrero, va a ser lo mismo que estaba en diciembre”, agregó.

Si bien existen otros índices por los cuales sería posible ajustar la cuota, en la práctica eso no sucede. “Los jueces son bastante reticentes a utilizar otros índices como la canasta de crianza”, explicó Rojo.

Según el Indec, la canasta de crianza para un niño de entre 6 y 12 años fue, en diciembre, de $242.918. Pero, así como es un indicador que podría acercarse más al nivel de inflación, en la página web del Gobierno figuran apenas 19 fallos en todo el país a favor de aplicarla como valor de medida desde su primera publicación en julio de 2023.

“Al no tener salario mínimo vital y móvil ya estamos incumpliendo con la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se determina que el Estado tiene que hacer todo lo posible para que los padres cumplan con la cuota de alimentos. Este hacer todo lo posible también implica dictar el salario mínimo vital y móvil, porque no lo podemos hacer los particulares, no lo pueden hacer los gobernadores, no lo puede hacer un municipio, lo tiene que determinar el Estado Nacional”.

El ministerio de Capital Humano convocó al Consejo del Salario para el 15 de febrero. Mientras tanto, la inflación de diciembre (25,5%) y la proyectada para enero (20%) siguieron corriendo.

“Con suerte tendremos un salario mínimo actualizado en marzo de 2024. Es gravísimo porque en marzo los chicos ya empezaron la escuela, con una canasta de crianza que se ha ido por las nubes”, sintetizó la abogada.