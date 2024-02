Óscar Zago: “Cedimos, no podemos mentir, pero no entregamos todo”

Óscar Zago, el presidente del bloque de Diputados de La Libertad Avanza, está más que conforme con el trabajo que realizó su fuerza tras la sanción en general de la ley ómnibus. Y anticipa nuevas conversaciones con la oposición para la aprobación de los artículos que todavía generan ruido.

En una charla con PERFIL, el diputado subrayó que el balance de la discusión fue totalmente positivo partiendo de la base que fue un proyecto muy complejo y su espacio cuenta con 38 integrantes en la Cámara baja. “Todos decían que íbamos a tener menos votos de lo que sacamos finalmente”, soltó el dirigente libertario, quien también reconoció “dificultades” a lo largo de toda la discusión parlamentaria.

“Hubo inexperiencia porque esto es otra cuestión, son otras formas de ver, hay otros problemas y para nadie fue fácil. Porque acá lidiás con representantes de gobernadores, intendentes. Tenés que ver la problemática de Chaco, San Juan, Corrientes, Mendoza”, explicó.

En relación a los artículos que salieron de la iniciativa, Zago planteó: “Los artículos se bajaron para llegar a consensos, para que nos acompañen. Y vamos a discutir en marzo, abril o mayo las leyes por separado que sean necesarias. Las privatizaciones por ejemplo: se retiraron porque hay empresas que regaladas son caras, son muy deficitarias, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Nadie. Entonces, hay que ver como se revalorizan, como se rescatan, que empaten directamente. Para eso, hay que poner voluntad”.

Bajo ese marco, confirmó que el paquete fiscal, que tuvo que ser retirado ante el poco entendimiento que generó con los gobernadores, se discutirá en otro momento, pero con una premisa: “No queremos que entre nada por la ventana, queremos que entre por la puerta y con la discusión que tengamos que tener. Y si perdemos, perdemos y si ganamos, ganamos, pero si ganamos gana el país. Pero algo está claro: Javier es un tipo que conozco hace 7 años y es muy buena persona, tiene la mejor de las intenciones. ¿Se podrá equivocar? Sí, es un ser humano, pero no tiene mala intención como muchos nos quieren hacer creer”.

Ante la consulta de si el Gobierno cedió, el diputado no dio vueltas. “Cedimos, no podemos mentir, pero no entregamos todo. Y algunas cuestiones las explicaremos a lo largo del tiempo si es necesario, nuevamente. Volveremos a discutir, conversaremos, siempre atendiendo la realidad de cada provincia. En San Juan por ejemplo, defienden la minería, en el sur la pesca y todos defienden su postura. Eso hay que entenderlo”, aseveró.

Otros conceptos que lanzó ante este medio. Zago aseveró que la ley significa un “cambio cultural” para la sociedad ante una situación que considera “dramática” y continuarán las charlas para lograr nuevos apoyos, porque “no se trata de poner impuestos porque sí, sin antes analizar qué sucede o cómo viven o cómo gastan en cada provincia”.