Cristian Ritondo: “El Gobierno estuvo dispuesto a dialogar y le brindamos herramientas”

—¿Qué balance hace de la media sanción que dio Diputados?

—Un balance positivo para los argentinos porque tenemos que ser un país normal y la aprobación en general de la Ley Bases avanza sobre muchos cambios que necesitamos para dejar atrás el modelo que solo nos trajo miseria, inflación, que rompió la cultura del trabajo y sumió al país en la inviabilidad. Por supuesto que hubo puntos que no compartimos y sobre los cuales hicimos propuestas superadoras que en muchos casos fueron tomadas por parte del oficialismo y, en otros, fueron retirados del proyecto. Creo que el saldo es positivo porque plantea cambios necesarios y le brinda al oficialismo herramientas para avanzar con el plan de gobierno que la mayoría de los argentinos eligió hace unos meses.

—¿Por qué se bajó a menos de la mitad de artículos de la ley original?

—Se trató de un proyecto muy extenso y complejo para ser tratado en poco tiempo y en extraordinarias, y que contenía, originalmente, una gran cantidad de artículos que abarcaban muchas áreas de la vida económica y social de la población. Eso dificultó que el oficialismo logre los consensos necesarios que necesitaba para sacar el proyecto original que envió el Poder Ejecutivo.

—¿Piensa que, con las modificaciones, el gobierno cedió ante la oposición?

—No sé si la palabra es ceder, en todo caso el gobierno escuchó y estuvo dispuesto a dialogar con una oposición responsable que entiende que el país necesita avanzar con muchos de los cambios que esta ley impulsa. El martes próximo vamos a retomar el debate para terminar de votar las modificaciones en particular de los artículos donde no creo que haya grandes cambios a lo ya aprobado.

—¿Qué cambios podrían llegar para la sociedad con esta ley?

—Lo más trascendental es que le brinda al gobierno herramientas que necesita para atacar la inflación, destrabar la economía y avanzar en desregulaciones. También le va a brindar mayor libertad al comercio y la producción. Este es un inicio de muchos otros cambios sobre los cuales hay que avanzar si queremos dejar atrás este modelo agotado que deja un país quebrado, que no crea empleo y solo produce pobreza y desesperanza.

—¿Piensa que el paquete fiscal debe ser debatido?

—Sin duda alguna es una discusión que nos debemos como país, y seguramente a partir de marzo cuando inicien las sesiones ordinarias vamos a debatirlo. Es clave que discutamos la manera de lograr bajar el déficit cuanto antes si queremos erradicar la inflación que tanto daño nos hace. Por eso, me pareció una decisión acertada que el Gobierno haya retirado ese capítulo, que estaba trabando el avance del proyecto en general, para que el tema fiscal sea tratado con mayor foco y profundidad próximamente.

—¿Como dirigente del PRO cree que le dio gobernabilidad al presidente Milei?

—Si. Nosotros nos comprometimos desde el día uno a acompañar con responsabilidad al Gobierno. El PRO siempre estuvo dispuesto a apoyar al cambio que eligieron los argentinos. Nuestro Bloque lo demostró en el tratamiento de esta ley: tenemos un equipo sólido, con cuadros técnicos y políticos muy importantes y necesarios para este contexto histórico de la Argentina. Nuestro bloque trabajó intensamente en esta ley, estudiamos todos sus artículos, propusimos mejoras, y presentamos objeciones sobre aquellos puntos que creímos significaban un retroceso. Lo hicimos porque creemos en el país. Creemos que podemos salir adelante a pesar de que hoy le toque gobernar a otra fuerza política.

—¿Por qué cree que Manes y Stolbizer como parte de JxC no acompañaron al bloque?

—Juntos por el Cambio tal como lo conocimos ya no existe. A partir de diciembre de 2023 se está reconfigurando el sistema político argentino y las alianzas políticas. El PRO tiene el compromiso de defender el cambio y seguir trabajando por la construcción de una Argentina moderna, competitiva, justa y republicana. En el caso particular de Manes y Stolbizer, a pesar de haber competido por Juntos por el Cambio en las últimas elecciones, evidentemente no creen que sea necesario un cambio en el país o quizá no están dispuestos a aceptar que ese cambio, que votó la mayoría de los argentinos, no sea el que ellos les gustaría que fuera.