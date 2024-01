Ley ómnibus: Llaryora pedirá que no se baje todo el paquete fiscal

Mientras todo el arco político se prepara “una semana caliente” a partir de la decisión de Javier Milei de “bajar” el paquete fiscal de la ley ómnibus, el gobernador de Córdoba, Marín Llaryora, sorprendió al afirmar que la “ley tiene que salir esta semana. Voy a estar viajando el lunes, el martes, para estar en contacto no sólo con los legisladores de Córdoba, sino también con los de la oposición y tratar de que salga la ley”.



En ese sentido, Llaryora sostuvo que “hay una parte del paquete fiscal que no debería bajarse, porque el gobierno tiene que tener las herramientas necesarias para cumplir las metas que se trazó”, sostuvo.



En ese sentido, ponderó que no debe aprobarse la suba de ningún derecho de exportación, Ganancias, ni las reformas previsionales. Sin embargo, sostuvo que “hay que generar las modificaciones que sean necesarias, pero tampoco se puede dejar lo fiscal como diciendo ‘bueno, después vemos’. Hay cosas fiscales que a lo mejor pueden integrarse. No es un ‘después vemos’, hay cosas que tienen que salir. No es menor que salga o no la ley”. Y volvió a insistir con un menaje que dejó plasmado desde el momento en el que asumió: “hay que aportar gobernabilidad. La gente eligió este rumbo y nosotros tenemos que acompañar”.

El gobernador explicó que se enteró que el Gobierno nacional decidió retirar el capítulo fiscal de la ley ómnibus “al mismo tiempo que el resto de la población”, cuando el ministro de Economía lo anunció el viernes por la noche en conferencia de prensa, y consideró que, por eso “hay que dejar de tomar medidas a las apuradas”.



Con todo, Llaryora destacó que “hay que dejar de buscar enemigos para gobernar”, en relación a los dichos del ministro Luis ‘Toto’ Caputo y del propio Milei (por los cuales fue desplazado el ministro Guillermo Ferraro).

“Si uno dice que va a fundir una provincia, detrás de eso se funden municipios, empresas, vecinos. Se tiene que gobernar a favor de todos, sin buscar un enemigo”, subrayó el mandatario, quien añadió que es necesario “tomar medidas de paquetes fiscales y productivos que te permitan ver la luz al final del túnel”. Además, precisó que la delegación de facultades deben ser ‘restringidas’, porque “son demasiadas las que se han pedido” para el presidente en el proyecto de ley de Bases.

Entre críticas y guiños. El viernes, Llaryora había manifestado que “nosotros vamos a votar cada uno de los artículos convencidos de qué es lo mejor para la Argentina y defendiendo los intereses no sólo de los cordobeses sino también del interior de la patria. Hay muchos artículos que tienen una visión totalmente unitaria de la Argentina, que no tienen ninguna consideración sobre lo que pasa en el interior de nuestro país y son prácticamente invotables” y cargó duro contra el “capítulo retenciones”.

“Acá hicieron un Excel y le pusieron 15 por ciento a todo sin distinguir las distintas actividades y situaciones. Y después empezaron a porotear: bueno, vos siete, vos ocho. Aparte, en la suma total son 1.500 millones de dólares. Destruís toda una economía regional, microrregional, le complicás la vida a un montón de sectores para no exportar”, señaló en tono crítico. Y añadió: “Tené un poco de innovación y buscá algún otro sistema impositivo para poder compensar. Porque en definitiva total lo van a pagar igual”.



En medio de esas críticas a puntos específicos, Llaryora fue un actor clave a la hora de que el dictamen en comisión en la Cámara de Diputados obtuviera una resolución favorable. Casi de madrugada, cuando en el gobierno nacional ya no albergaban esperanzas de poder alcanzar el número que les permitiera destrabar el dictamen, el principal asesor del libertario, Santiago Caputo, “reactivó” las negociaciones con Llaryora y así lograr los apoyos de Carlos Brugge e Ignacio García Aresca.

En la negociación, que no finalizó, el gobierno de Milei se comprometió a atender el reclamo que Córdoba viene realizando por la deuda que la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) mantiene con la Caja de Jubilaciones de la provincia para cubrir el déficit, y cuyo compromiso está vigente mediante convenio para el giro automático mensual de esos recursos.



El planteo ya había sido realizado en la reunión que el gobernador mantuvo con el ministro del Interior, Guillermo Francos, pocos días después de que asumiera el gobierno de Milei. De hecho, Llaryora fue el primer gobernador en mantener un encuentro oficial con el gobierno de La Libertad Avanza. “Vamos a pelear por nuestros jubilados. Necesitamos que la Nación nos envíe los fondos que nos pertenecen y adeudan”, puntualizó Llaryora luego de esa reunión.