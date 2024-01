Llaryora: “No vamos a permitir que revienten el tejido productivo de la Argentina”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aseguró este viernes que “el valor económico del total de las retenciones hoy es más un capricho que una medida”.

“No vamos a permitir que revienten el tejido productivo de la Argentina. No me cuenten a mí para eso”, agregó en declaraciones al programa “Lanata sin filtro” de Mitre Buenos Aires.

Retenciones

“La retención es un impuesto malo en todos lados. En el mundo uno premia la exportación. ¿Por qué? Por que es llevar trabajo argentino en este caso a otro país. En el mundo lo tienen muy claro que ganar mercados es eso. De hecho hay muchos lugares que subsidian la exportación”, explicó.

“Acá venimos equivocados hace tiempo metiendo retenciones, castigando al que exporta. Ahora castigamos peor porque ahora vamos por las economías regionales, por la metalmecánica, por los muebles, por todas las actividades”, sostuvo el mandatario provincial.

“La retención es un derecho de exportación que ahora va sobre todos los sectores ya no sobre el campo. Aparte con un error peor: ahora vamos con más retenciones, mientras más valor agregado le ponés”, enfatizó.

Además afirmó que “Argentina sale con más producción, con más trabajo” y que “con una visión productiva construís tu esquema de planificación fiscal”.

“Con una visión fiscal sin tener la visión productiva, lo único que hacés es que el otro año te vaya peor porque los impuestos que generás los terminan pagando siempre los mismos en definitiva. Pero de acuerdo adónde los ponés pueden ser en algunos casos tan distorsivos que terminés matando la actividad productiva a la cual le querés cobrar”, aclaró.

Críticas

También aseguró que “acá hicieron un Excel” y le pusieron “15 (por ciento) a todo” sin distinguir las distintas actividades y situaciones. “Y después empezaron a porotear, bueno vos siete, vos ocho. Aparte en la suma total son 1.500 millones de dólares. Destruís toda una economía regional, microrregional, le complicás la vida a un montón de sectores para no exportar”, señaló en tono crítico.

Y luego prosiguió: “Tené un poco de innovación y buscá algún otro sistema impositivo para poder compensar. Porque en definitiva total lo van a pagar igual”

Ley Ómnibus

“Nosotros vamos a votar cada uno de los artículos convencidos de qué es lo mejor para la Argentina y defendiendo los intereses no sólo de los cordobeses sino también del interior de la patria. Hay muchos artículos que tienen una visión totalmente unitaria de la Argentina, que no tienen ninguna consideración sobre lo que pasa en el interior de nuestro país y son prácticamente invotables”, argumentó el gobernador de Córdoba.

“Así que habrá que hacer las modificaciones, pero también somos como gobierno los que estamos apoyando la gobernabilidad, los que hemos firmado el dictamen para que pueda haber un debate de la ley”, recordó.

“Después artículo por artículo cada uno sabe lo que tiene que hacer en su leal convencimiento de lo mejor para la Argentina y después hay artículos que tienen que ver también con la defensa de los intereses de cada una de las provincias”, indicó.

Frase de Milei

Sobre la supuesta frase “Los voy a fundir a todos” que habría pronunciado el presidente Javier Milei en una reunión de gabinete y que trascendió a los medios, Llaryora respondió: “Después la farándula de la política quedará de lado. Eso a mí me tiene sin cuidado. Yo nunca escuché que nadie nos dijera una cosa así. Por eso digo, si eso es parte de la farándula. Yo no me guío por lo que a veces se lee en un medio o en otro. No soy un comentarista”.

Federalismo

“Argentina es un país federal. Ustedes me habrán escuchado a mí hablar de un error de concepción y que es uno de los problemas por los cuales Argentina no puede justamente progresar ni crecer. Argentina puede producir tres veces más de lo que produce”, opinó el mandatario cordobés.

“Siempre planteo que si no hay un plan productivo, un plan de generación de riqueza, trabajo y de producción, no hay plan fiscal que cierre”, insistió.

También planteó “la defensa de los sectores productivos, de no volver a errores que ya se hicieron en otras épocas de Argentina cuando se ataca al sector productivo, cuando se le colocan impuestos que lo que directamente hacen es cerrarlos”.

“Después al año no rinden ni en lo productivo ni en la generación de trabajo porque le ponés un impuesto que hacés que no puedan exportar o directamente tengan que cerrar”, expresó.

Además dijo que los gobernadores tienen que defender no sólo a las provincias sino también a los municipios. “Si vos no defendés a las provincias lo que hacés también es tirar al fondo de mar los municipios”, detalló.

“El Congreso nacional está compuesto de diputados y senadores que viven en provincias y municipios. Si tenés una postura totalmente contraria al pensamiento de la Argentina, al pensamiento de los intendentes, de los gobernadores, es muy difícil poder sacar un paquete legislativo”, cuestionó el gobernador de Córdoba.

Privatizaciones

“Yo no estoy de acuerdo en privatizar YPF, el Banco Nación, Arsat, Fadea. Hay un montón de empresas que me parece que no tiene sentido privatizarlas, sino que pueden ser estratégicas. Y otras que pueden ser incorporadas al capital privado pasando por el Congreso”, manifestó al referirse al capítulo de las privatizaciones del proyecto de ley Ómnibus.