"No vamos a aprobar los artículos de jubilaciones, retenciones ni privatizaciones", aseguró Soledad Carrizo sobre la ley Ómnibus

El dictamen favorable a la Ley Ómnibus en el Congreso fue una victoria del Gobierno. Pero los festejos se diluyen con las horas. La oposición “dialoguista” presentó modificaciones y rechazos en 180 artículos por escrito que hasta este jueves no tuvieron una respuesta.

Entre los cambios claves están los puntos que preocupan al ministro de Economía Luis Caputo. Por ahora, todo pasaría a la sesión del martes sin la aprobación de jubilaciones, retenciones o privatizaciones como demandó el Ejecutivo.

Soledad Carrizo y todo el bloque radical aguardan que durante el fin de semana aparezcan cambios. "No vamos a aprobar los artículos de jubilaciones, retenciones ni privatizaciones que fueron planteados en el dictamen”, aseguró la diputada cordobesa.

Un diputado cordobés denunció que firmaron un dictamen que fue modificado por el Gobierno

“Venimos trabajando en una ley que modifica 600 artículos para que la Ley salga. El oficialismo no tiene la cantidad de legisladores para aprobarla. Nosotros, el bloque de los radicales presentamos las disidencias por escrito. El único bloque que lo hizo. Fueron 34 firmas, junto con el PRO”, explicó.

En el medio aparecen reuniones y debates entre integrantes del gobierno y representantes de bloques opositores. Algunas trascendieron a la prensa y hasta se habla de gritos entre Federico Sturzenegger y Miguel Ángel Pichetto en un departamento del coqueto barrio de Recoleta. Allí también fueron invitados Soledad Carrizo y Agost Carreño, quienes no asistieron. “No hay un ‘dictamen blue’. Son todos operaciones, el proceso es improlijo”.

La diputada nacional prefiere no hacer foco en esos desencuentros y vuelve a retomar el hilo de lo que se votará el martes: “Las retenciones no salen, todos nosotros la vamos a votar en contra. Son 35 economías regionales que no están todas”.

Agost Carreño advirtió que la ley Ómnibus puede caerse si no hay “un acuerdo integral”

“Nosotros hicimos por escrito todas las modificaciones. Fueron incorporadas al plenario de mayoría. Lo hacemos para el que fin de semana el oficialismo tenga elementos y sepa que aceptamos y que rechazamos. Hay artículos que serán rechazados en la sesión”, indicó.

“Ellos quieren mantener un relato, propio de los populismos. Nosotros alentamos el equilibro fiscal, pero hay cuestiones que no son necesarias discutirlas en extraordinarias”, aclaró Carrizo.

Hay un dicho en los pasillos del Congreso frente a cada ley y que demuestra las intenciones de cada parte, tanto del oficialismo como de la oposición: “el gobierno se lleva las leyes y la oposición el discurso”, pero en este caso “parece al revés”, expresó la cordobesa.

Ahora se inicia un proceso hasta el lunes, en donde tendrán protagonismo los gobernadores y el Ejecutivo. Francos ya comenzó atendiendo reclamos de los mandatarios provinciales a las expresiones de Luis Caputo, el ministro de Economía. En su red social X mencionó la posibilidad de realizar recortes en el presupuesto si no votan a favor de la aprobación de la norma y debió aclarar que no es una amenaza.

“Los gobernadores y Francos se deben una charla. Sobre todo luego de lo que pasó con Caputo”, reflexionó Carrizo.