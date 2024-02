Encuesta nacional: malas noticias para Javier Milei y Kicillof, la sorpresa

Javier Milei entró en su segundo mes de gestión y ya sufre embates políticos que se reflejan en su imagen pública, medida por las consultoras. Y en este caso, el mandatario registró una caída en las percepciones positivas respecto del último mes.

"Por primera vez desde el inicio de su presidencia, se registran señales de deterioro en la imagen de Milei", plantea el trabajo de entrada. No obstante, "el presidente sigue siendo la figura política con mejor imagen del país".

De todos modos, el mandatario tiene la misma imagen negativa que positiva: 50% de cada una. Pero sufrió respecto a la medición anterior una caída del 4%. Al menos así lo reflejó un informe elaborado por Opina Argentina, la consultora dirigida por Facundo Nejamkis.

La sinuosa relación entre Milei y el papa Francisco: de "maligno" a "su Santidad"

El último trabajo de la consultora midió las imágenes de ocho dirigentes conocidos, son cinco del oficialismo y tres de la oposición.

Por el lado del oficialismo, además de Milei midieron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En su caso, tiene un 49 por ciento de imagen positiva y 59% negativa, con un punto correspondiente a la categoría "no sabe/no contesta". La ministra tuvo una caída de cinco puntos respecto de la encuesta anterior.

Asimismo, otra de las medidas fue la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según la encuesta, tuvo un 49 por ciento de imagen positiva, 47% de imagen negativa y 4 puntos correspondientes a "no sabe/no contesta".

El último de los dirigentes oficialistas que fue medido fue el ministro de Economía, Luis Caputo. El titular del Palacio de Hacienda terminó con una imagen positiva de 39 puntos, con 56 por ciento negativa y cinco correspondientes a la categoría "no sabe/no contesta".

El listado de dirigentes medidos por Opina Argentina.

El Presidente estudia alternativas para gestionar sin el Congreso ni los gobernadores

"El deterioro en la valoración social alcanza también a figuras oficialistas como Victoria Villarruel, Patricia Bullrich y Luis Caputo", señala el estudio.

En medio de semanas en las que comenzó a hablarse de la posibilidad de que el expresidente Mauricio Macri haga un acuerdo político con Milei y La Libertad Avanza. Se trataría, nada menos, de una especie de acuerdo de gobernabilidad. Y, justamente, Macri fue sondeado por el estudio y los resultados mostraron que está entre los peores valorados.

El exmandatario tiene un 36 por ciento de imagen positiva y 63 por ciento negativa, con solo un punto correspondiente a la categoría "no sabe/no contesta".

La imagen de los oficialistas y la "sorpresa"

Por otra parte, Opina Argentina también focalizó sobre tres opositores: Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof.

La primera, retirada de forma absoluta de la escena política desde el 10 de diciembre, cuando asumió el nuevo gobierno y terminó su gestión como vicepresidenta, obtuvo un 36 por ciento de imagen positiva, la misma que Macri. Y 63% negativa.

El segundo de los medidos, que también mantiene por estas semanas un bajísimo perfil, es el exministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández. Massa tiene un 37% de imagen positiva y 62 por ciento negativa, con un punto de la categoría "no sabe/no contesta".

Axel Kicillof: ¿la sopresa?

A su vez, el gobernador bonaerense, que busca posicionarse como un nombre de peso dentro del esquema del Partido Justicialista en general y de la sede bonaerense en particular, aparece como el mejor posicionado. Más bien su caso podría tomarse como la sorpresa: tiene una imagen positiva de 39 por ciento, hay un tres que no saben ni contestan y un 58 por ciento de imagen positiva. Sin embargo, no tuvo caídas respecto a la medición anterior.

Familia de policías: identifican a cuatro de las cinco víctimas del fatal accidente de la Ruta 11

El sondeo, de alcance nacional, fue realizado a partir de 5.964 casos relevados entre el 2 y el 5 de febrero, con un margen de error de +/- 1,2%.

El estudio también abordó una serie de cuestiones cualitativas. Por ejemplo, le preguntó a los encuestados qué actitud debería tomar la oposición ante el nuevo gobierno de Milei. Y el 55% respondió que "debería colaborar y dejar gobernar al presidente", mientras que un 42% señaló que "debería oponerse e intentar bloquear su programa".

Por el contrario, un 64 por ciento de los consultados opinó que Milei debería "negociar y buscar acuerdos con la oposición", mientras un 32 por ciento afirmó que debería imponer su agenda de gobierno.