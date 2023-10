Sergio Massa tiene 51 años, pero más de la mitad de su vida la invirtió en la política. De hecho, su activa militancia lo llevó a pausar sus estudios universitarios.

Lo anecdótico: se recibió de abogado en la Universidad de Belgrano en plena campaña a diputado durante el 2013.

Quienes lo conocen señalan sus atributos de negociación, estrategia y diálogo. Sus habilidades políticas para acercar a la oposición a su terreno fueron conocidas luego de su reciente desencuentro con Mauricio Macri, en el cual el expresidente pidió al radicalismo que "tome distancia" del actual Ministro.

Su excelencia en el plano de la comunicación y la óptima forma de relacionarse lo distinguen en el mundo de la política. Pero, ¿cómo es su vida personal?

Sergio Massa se inició en la Unión de Centro Democrático (Ucede), un partido ultraliberal que apoyó al gobierno de Carlos Menem. Aunque se reivindica como peronista, en el Frente de Todos, algunos lo consideran un referente de las políticas noventistas. Fue candidato a presidente en 2015 y salió tercero detrás de Daniel Scioli y Mauricio Macri.

En 2019, se unió a la fórmula Fernández-Fernández y se convirtió en el primer candidato a diputado nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires. Actualmente, Massa es el ministro de Economía de Argentina, cargo que asumió en agosto de 2022 tras la renuncia de Martín Guzmán y la muy corta gestión de Silvina Batakis.

Se atribuyen la idea de “ancha avenida del medio”, con el cual esbozó el objetivo de su partido como la creación de una amplia coalición capaz de gobernar, desprovista de divisiones ideológicas pero arraigada en los valores del peronismo.

Un amor que nació de la militancia: cómo conoció a Malena Galmarini

Tanto Malena como Sergio se cruzaron por primera vez a través de su conexión común con Marcela Durrieu, la madre de Malena. Sus madres se conocieron mientras participaban en el activismo político en San Martín y formaron parte del mismo grupo durante un tiempo.

“A casa lo llevó Marcela Durrieu, mi exmujer, que es una militante del peronismo de hace muchísimos años y lo conocía a Sergio de San Martín. Ella los enganchó, le debe haber gustado a ella como novio de Malena. Se la presentó y la apuró luego a ella”, contó el padre de Galmarini en un medio televisivo.

Finalmente, la pareja se casó en 1990, y ahora, más de 25 años después, siguen juntos.

Milagros Massa y Tomás Massa nacieron de su relación, y se esfuerzan por mantener un perfil bajo para evitar el escrutinio y las críticas.

La actriz y ex modelo Moria Casán está actualmente en pareja con Pato Galmarini, ex secretario de Deportes de Carlos Menem y padre de Malena.

En reiteradas oportunidades, la vedette comentó que la pareja de políticos y sus hijos han creado una relación tan afín, que hasta la apodaron tiernamente “mamá Mo”. Este último domingo, tanto Casán como Galmarini y Massa compartieron "mesaza" con Mirtha Legrand.

En esa oportunidad, el actual Ministro de Economía, comentó el particular consejo que le da la artista por audios:

“Cuando me critican, Moria me manda audios y me dice “envaselinate”. No le des bola a los ataques”, comentó despertando la risa de los comensales.

