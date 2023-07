Fernando "Pato" Galmarini, ex diputado nacional y funcionario de las presidencias de Carlos Menem, habló sobre cómo recibió la precandidatura presidencial de sy yerno Sergio Massa, quien está casado con su hija Malena. Además, reveló que el ministro de Economía suele recibir consejos de su pareja, Moria Casán.

"Moria tiene cariño por Sergio, lo quiere mucho. Él a veces le pregunta qué tiene que cambiar y ella con todo gusto, después de tantos años en el mundo del espectáculo, le dice 'parate así, hablá así'", señaló con respecto al vínculo entre el ministro de Economía y la diva en diálogo con Roberto Caballero por El Destape Radio.

Massa integró a Scioli a su equipo como "asesor especial" ad honorem en temas internacionales

Cabe recordar que Moria Casán está en pareja con Galmarini y ya es parte de la familia, de hecho, ocupó un asiento en primera fila durante la ceremonia de la jura de Sergio Massa como ministro de Economía que tuvo lugar en agosto del 2022 en el Museo del Bicentenario.

En aquel momento, la actriz saludó al funcionario por la designación y expresó: "Congratulations. Aguante Sergio Massa, ¡tenés espalda, cintura y cabeza para lograr lo que te propongas!". Tiempo después, lo calificó de "fantástico" y manifestó: "Es un hombre con una gran militancia, está muy en eje y centrado. Lo veo con mucha fuerza, lo que necesita el país".

Moria Casán durante la ceremonia de designación de Massa como ministro de Economía.

Por otra parte, con respecto al momento en el que se enteró de la precandidatura presidencial de su yerno en Unión por la Patria, Galmarini relató: "Me impactó menos de lo que yo suponía. No tenía la plena seguridad porque no la tuvo nadie hasta ese momento, pero había estado con Sergio y Malena, y algo se deslizaba".

"Me quedó picando la pelota y dije 'bueno, por ahí la mete en el ángulo', y así fue", recordó y reveló que se enteró de la noticia por radio. "Me gustó, me pareció bien, me pareció una buena fórmula", sostuvo el ex diputado y aclaró: "No porque la anterior fórmula no lo fuera, le tengo mucho cariño y respeto a Wado (De Pedro)".

Asimismo, afirmó que el ministro de Economía como Presidente "puede parecerse a Carlos Menem" y encontró similitudes entre ambos "en el hecho de hablar con todos y de que parece que ni uno ni el otro han tenido enemigos eternos".

Massa arranca la campaña: "Voy a dejar cada centímetro cúbico de mi sangre para garantizar el triunfo"

"Los dos son capaces de discutir, de charlar, de ponerse de acuerdo con aquel que pareciera que es su enemigo más feroz, creo que Sergio tiene esa particularidad, Carlos Menem también la tenía", aunque señaló que "nunca es fácil decir esto porque los tiempos y los momentos históricos son distintos".

Además, afirmó que se le hace difícil aconsejar a su yerno de cara a las próximas elecciones y amplió: "¿Qué le vas a decir? A mí me cuesta, porque hay pocos que hayan ocupado tantos cargos como los que él ocupó y que les haya ido bien. Tiene audacia, decisión y vocación por ordenar los temas, le va a ir bien".

Para concluir, Galmarini señaló que existió una mejora en la relación entre el ministro de Economía y la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien incluso ha comido junto a Massa y su esposa. "Hace un tiempo es una relación de cariño y mucho respeto. Ha mejorado todo como mejoramos siempre nuestras relaciones", concluyó.

AS. CP