Quién es Murray N. Rothbard, el dios libertario de Javier Milei

Murray Newton Rothbard es un judío que nació y vivió en el Bronx de Nueva York en 1926, cuando en otras latitudes del mundo también nacían Isabel II y Fidel Castro, y el joven heredero Hirohito se convertía en Emperador de Japón.

Su paso por la escuela pública y el ideario comunista fueron “la etapa más infeliz de su vida”, diría tiempo después. Con una madre que sólo le hablaba en yiddish y un padre de intereses múltiples, el joven Murray, capitalista incipiente, terminó odiando los totalitarismos y el fanatismo religioso con la misma intensidad que hurgó curioso en la historia y el conocimiento. Haber estudiado Matemática en la Universidad de Columbia, sin embargo, lo convenció de que lo suyo eran los números y fue por más: Ciencias Económicas, un campo del saber que lo llevó hasta la escuela austríaca del pensamiento económico.

Murray Newton Rothbard

Disperso y ecléctico, Rothbard solía criticar incluso a sus amigos, pero hay uno que le marcó el norte: Ludwig von Mises, otro judío, pero de origen austríaco que le abrió las puertas de su corazón y su pensamiento libertario y lo invitó a pasar junto con él.

Es laborioso trazar un perfil de Rothbard, comunista, pero antiestatista; capitalista y crítico de la Guerra de Vietnam. El mismo Rothbard que se sentía seducido por Karl Hess, navegante de las orillas conservadoras y también de la nueva izquierda.

Murray Newton Rothbard, quien el 11 de diciembre de 1971 fundó el Partido Libertario de Estados Unidos, para abandonarlo en 1989 y tornarse ultraconservador. El furibundo opositor de la política de Ronald Reagan y al mismo tiempo fan de Pat(rick) Buychanan, columnista político y autor de sus discursos.

Rothbard escribió de todo, y tanto que se dudó de que haya sido el autor de sus 25 libros, patria potestad intelectual que un amigo selló al argüir que podía escribir 8 páginas impecables en 60 minutos.

En el país de Henry Thoreau (Walden, La desobediencia civil) y Walt Whitman (Hojas de hierba) Rothbard habló de ius naturalismo, el derecho natural a la propiedad privada, para legitimar su “anarcocapitalismo”.

Rothbard creía que el Estado exacerbaba su paternalismo fagocitando distintas áreas de la sociedad sin pedir permiso. En su curiosa lógica discursiva, y sólo para castigar al Estado omnipresente, Rothbard defendía la existencia de cualquier tipo de “mercado negro e ilegítimo” si es que la iniciativa non sancta restituía a las personas aquello de lo que las había desposeído. Por ejemplo, la propiedad.

Así, por ejemplo, Rothbard llegó a proponer la devolución de tierras a los descendientes afroamericanos de los esclavos que poblaron los estados sureños de Estados Unidos.

Un gesto que sus discípulos sudamericanos, Javier Milei y Victoria Villarruel, desobedecieron cuando, en mayo de 2022 presentaron un proyecto de ley para derogar la ley kirchnerista de Emergencia Territorial que en 2006 restituía tierras a los mapuches.

Lo que más importa en la Argentina electoral del 2023 es que salió de su pluma la Biblia libertaria de 1500 densas páginas titulada El Hombre, la economía y el Estado, pilar de la recientemente tan mentada Escuela Austríaca de Economía que adora el candidato argentino Javier Milei, que el 22 de diciembre competirá por la presidencia de la Nación con el partido que fundó en 2018 a imagen y semejanza de Rothbard, La Libertad Avanza.

Para terminar de comprender el pantano ideológico y social hacia el que se encamina Argentina, hay otro texto de Murray Newton Rothbard que aún importa más: La Etica de la Libertad.

Citado tanto por la octava candidata a diputada, Lilia Lemoine, como por Javier Milei, uno se pregunta si la ceguera de la lógica proposicional desemboca en una buena lógica.

Según Rothbard, el libertario debe también ejercer la libertad en sí y para sí. En consecuencia, ese self-ownership, el dominio de sí mismo con el que tanto soñó Aristóteles, deviene paradoja. Entre otras cuestiones, porque mirar el propio bienestar como un derecho natural pone la ética contra el paredón de fusilamiento: la difamación, la patria potestad e incluso el trabajo infantil son legitimados bajo el ala amplia del iusnaturalismo.

“No es justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiere tener”, glosó a su modo la candidata Lilia Lemoine, autodefinida “Lady Lemon”, cosplayer, influencer y ex novia de Milei.

Parricida ideológica en varios frentes, Lemoine cita mal a Murray Newton Rothbard y confunde la fecha de fallecimiento del padre de la patria, el General San Martín, como constató estupefacto Baby Etchecopar mientras la entrevistaba en su ciclo televisivo.

“Cada uno se especializa en lo que es peor”, escribió precisamente Rothbard, y éste sería un buen ejemplo.

Cuando la libertad hace ruido

“Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura que, quizás, porque le dijeron ‘sí, sí, acabá adentro que total tomo la pastilla’? O le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo, en el medio de la calentura, hace… ¿viste? ‘Ay, papito, dale’. Mi abuela me lo contaba, era enfermera”, señaló.

Un poco mejor desarrolla el concepto Murray Newton Rothbard, en la página 150 de La Etica de la Libertad:

“Todos los niños, desde el momento en que nacen y no están ya, por tanto, dentro del cuerpo de sus madres, poseen el derecho de autopropiedad, porque ahora son seres distintos y adultos en potencia. Son, pues, ilegales y entrañan una violación de los derechos del niño las agresiones que sus padres puedan llevar a cabo contra él mediante mutilaciones, torturas, asesinato, etc.”

Para Rothbard el derecho sólo puede conducir a la libertad y si coarta, se desdibuja su cualidad de derecho natural. Con lo cual, nadie –ni siquiera el Estado- puede obligar a una persona a realizar un acto que lo coarta, si se trate de un derecho legítimo para otro, pero no para sí. Por tanto, la solidaridad es inconcebible. Rothbard se pregunta incluso qué debería hacer un hombre que salvó a un chico huérfano de un incendio. Ese gesto lo condenaría de por vida a tener que hacerse cargo de una criatura ajena. Ergo, tiene el derecho de sacarse de encima, “esta monstruosa esclavitud”.

“En una sociedad libre, a nadie se le puede cargar con la obligación legal de hacer algo por otro, ya que se invadirían sus derechos. La única obligación legal que una persona tiene frente a otra es respetar sus derechos. Aplicando nuestra teoría a las relaciones entre padres e hijos, lo hasta ahora dicho significa que un padre o una madre no tienen derecho a agredir a sus hijos, pero también que no deberían tener la obligación legal de alimentarlos, vestirlos y educarlos, ya que tales exigencias serían coactivas y privarían a los padres de sus derechos”.

“Estos padres no pueden asesinar o mutilar a sus hijos, y la ley castiga, con toda razón, a quienes lo hacen. Pero a los padres les asistiría el derecho legal a no tener que alimentar al niño, esto es, a dejarle morir. En términos estrictos, la ley no puede forzar a un padre a alimentar al hijo para que pueda vivir.”

Para los libertarios, entonces, el abandono de persona no sería un delito sino “legítima autodefensa”.

Rothbard sabe que existe el “deber moral”, pero no aborda la problemática desde ese ángulo, ya que lo más importante siempre es uno mismo.

Y qué dirían los libertarios si el hijo es deforme, cuadripléjico, hemipléjico, parálisis cerebral, padece síndrome Down, algún tipo de autismo o patología que le impida valerse por sí mismo?

“La respuesta es, por supuesto, afirmativa, en virtud de un a fortiori [‘con mayor razón’] derivado del derecho, mucho más general, de permitir que muera cualquier niño, deforme o no".

La libertad de los hijos

¿Hasta qué edad debería un hijo cohabitar con sus padres? “Debemos garantizar a todos los niños, sea cual fuere su edad, el derecho absoluto a abandonar el hogar, a buscar nuevos padres dispuestos a adoptarle voluntariamente, o a tratar de vivir con sus propios medios”, responde Rothbard, y se enojaría mucho con el legislador porteño Ramiro Marra, también hijo libertario, que usufructuó del “fideicomiso parental” hasta pasados los 34 años de edad –hoy tiene 40 y es precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Javier Milei dijo que "haría un plebiscito” porque está "en contra" del aborto

Más adelante, la carta magna del libertarismo saca tarjeta verde no sólo para el aborto sino también para el aborto extrauterino.

Curioso, ya que el libertario argentino Javier Milei declaró varias veces que estaba “en contra del aborto, abiertamente, porque va en contra del derecho a la vida”, sostuvo. Y completó su parricidio ideológico anunciando su plan de llamar a un plebiscito, gastando el dinero del Estado, para decidir sobre este tema de la vida privada.

En el corpus libertario, no sólo está bien visto abortar, no alimentar a los hijos, fomentar que vivan solos y darlos en adopción sino también venderlos (“vender sus derechos sobre él”, como reza La Etica de la Libertad).

“El mercado de niños existe, sólo que el gobierno ejerce un control máximo de los precios hasta reducirlos a cero y restringe, además, las operaciones mercantiles a unas pocas agencias privilegiadas y, por tanto, monopolistas”, explica el autor, que simpatiza con los beneficios de la oferta y la demanda.

“Al rebajar el gobierno los precios del artículo muy por debajo de los del mercado libre, se produce una gran ‘escasez’ de bienes”, dice antes de explicar que hay padres que no quieren a sus hijos mientras otros, infértiles, los desean ardientemente. “Si se permitiera el mercado libre de niños, se eliminaría este desequilibrio”, razona Rothbard.

La Libertad avanza.

En este orden de cosas, cae por su propio peso que el abecé libertario está a favor del trabajo infantil, para evitar que los chicos vayan a la escuela, si no quieren:

“Las leyes prohíben que los niños trabajen y se ganen la vida y les fuerzan a asistir a centros escolares que con frecuencia no les gustan o que no se adaptan a su situación, muchos adolescentes se convierten a menudo en «holgazanes», acusación utilizada por el Estado para acorralarlos en instituciones penales llamadas ‘reformatorios’ “.

Sin familias, escuelas, orfanatos, salud pública ni asistencia social, Argentina será al fin un país próspero, con ciudadanos libres y felices gracias a sus superhéroes libertarios, favorecidos por leyes del mercado y con libre acceso al dólar, la merecida recompensa del alivio y el inmenso ahorro que significa sacarse de encima a los hijos, lo antes posible. Los perros, desde luego, tendrán derecho a ejercer su libertad de dormir sin prejuicios en la cama de sus dueños.

