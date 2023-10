Denuncian por violencia de género a un candidato de Milei en Pilar: "Es un verdadero psicópata"

"Hablando con psicólogos y terapeutas me di cuenta que tenía todas las características de un psicópata. Él me violó y luego salía a decirle a mi entorno que había sido víctima de un abuso". "Se llevó mi plata para hacer parecer que me la había robado de mi trabajo". "Su padre reconoce en audios que estaba indignado con él y quería arreglar todo con plata". Esos son algunos de los comentarios que Lucrecia T., cordobesa de 32 años que reside en el municipio bonaerense de Pilar, detalló en diálogo telefónico con PERFIL. Y el denunciado en cuestión es Juan Martín Tito, candidato a intendente de dicho distrito por La Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei.

Lucrecia estuvo un año sin salir de su casa y tardó varios meses en decidirse a realizar la denuncia por violencia de género. Al principio le dieron una perimetral por 90 días a su ex pareja, pero a tres días del cierre de listas la Justicia cerró la causa. Tuvo que cambiar de abogados y hacerse peritajes psicológicos por su cuenta hasta que el Juzgado de Familia Número 3 accedió a reabrir la causa.

La joven estuvo en total 11 meses en pareja con Tito, y realizó la denuncia antes de que éste fuera candidato. En busca de apoyo desde miembros de la oposición, declara que conoció a Sebastián Neuspiller, actual candidato por JxC a intendente en dicho municipio. Lucrecia insistió y mostró audios y documentación a este medio para probar que la causa se originó mucho antes del clima electoral y de conocer a su actual pareja. Incluso mostró la declaración de sus terapeutas comprobando no sólo el daño sino el tiempo que le llevó animarse a denunciar y blanquear su situación.

El frente judicial que desafía a Milei en plena campaña, y sus planes para Comodoro Py

"Siempre quise mantener el tema alejado de la política, si hubiera querido llevarlo por ese lado, tuve a mi alcance muchas herramientas. Lo que quiero es concientizar de quién es esta persona, lo que es capaz de hacer. Es un enfermo mental. Y no soy la única expareja que sufrió su violencia, también tengo violentos audios que le mandaba a su novia anterior", detalló a PERFIL.

Quién es Juan Martín Tito

Según sus redes sociales, Juan Martín Tito se define como candidato a Intendente de Pilar por La Libertad Avanza, dirigente Real Pilar F.C, abogado, productor de seguros, MBA (Máster en Dirección de Empresas), MPP (Máster en Políticas Públicas).

Tito es hijo de un empresario de muy buen pasar económico, según cuenta la joven, que está "acostumbrado a solucionar los desastres de su hijo con plata". Lucrecia también mostró los audios donde el padre del candidato de LLA le ofrece pagarle los electrodomésticos que su hijo le rompió, pagarle en persona los dólares que le robó y pedirle que mantenga el conflicto fuera de lo mediático-judicial.

Elisa Carrió denunció al intendente de Pilar por presunta defraudación pública

Lucrecia vinculó al poder de la familia Tito con abogados relacionados con Carolina Píparo, candidata a gobernadora, y de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. No obstante, no quiso ahondar detalles porque "no quiero llevarlo por el camino político".

Juan Martín Tito candidato a Intendente de La Libertad Avanza y Carolina Píparo, candidata a gobernadora bonaerense por ese mismo espacio.

Actualmente, la joven espera que la Justicia le de una nueva orden perimetral a Tito, aunque reconoce que después de "estar encerrada prácticamente un año y sin poder trabajar" volvió a sentirse algo más segura. De hecho, ése es el principal motivo por el que lo denunció: "Lo hice por miedo a que pase algo, ahora está bastante más expuesto".

Qué dicen en La Libertad Avanza

En LLA hay mucha cautela con el caso. Algunos quieren esperar a que pasen las elecciones y la Justicia resuelva el caso, otros advierten que son operaciones políticas. Incluso, la relación actual con el hombre de JxC es la principal sospecha de muchos.

Lucrecia contó que se acercó a hablar con algunos de los principales referentes del partido de Milei en Pilar y que si bien la escucharon, "no quisieron actuar ni frenar la campaña" aludiendo que sino "todos los políticos denunciados en campaña deberían bajar su candidatura". "Es un horror la falta de solidaridad, es como que hasta que no les pase a sus hijos no les importa", lamentó la joven.

Nueva denuncia contra Javier Milei por sus dichos contra el peso: ahora por "sedición"

La denuncia y las polémicas judiciales

Según consta en la denuncia presentada ante la UFI Violencia de Género de Pilar, Lucrecia narró un pormenorizado detalle de los padecimientos que le atribuyó a Juan Martín Tito a lo largo de la relación que comenzó en julio de 2021. "Constantemente teníamos discusiones por su forma de dirigirse a mí de manera agresiva", describió en la causa.

En diálogo con PERFIL, contó cómo fue abusada sexualmente mientras dormía, cómo llamó a sus amigos y hasta empleadores para desacreditarla y cómo tenía siempre una respuesta para reaccionar ante cada uno de sus ataques. "No es que me rompió toda la cocina, todo se veía perfecto, pero al querer usar la pava eléctrica encontraba que le había roto un conector. Lo mismo con la tostadora, se veía perfecta pero por dentro estaba toda rota. También se llevó las llaves de mi auto, mi pasaporte con la visa, la tarjeta verde del auto, plata mía, etc.".

Como consecuencia de todo esto, el Juzgado de Familia Número 3 de la ciudad de Pilar a cargo de la jueza Sabrina Citraro le ordenó a Tito "el cese de los actos de perturbación o intimidación contra T. Lucrecia". Y prohibió “el acercamiento recíproco a 300 metros" entre ambos "por el plazo de noventa días corridos".

El cierre de campaña de Javier Milei

Sin embargo, la joven mostró las presentaciones judiciales en donde reclamó a la Justicia que luego cerraron su causa con la insólita excusa de que "no podían abrir los pen drive con los audios y chats probatorios que entregamos y ellos mismos habían pedido".

En su momento, la magistrada le hizo saber al candidato a intendente de Pilar por el partido libertario que "la prohibición de acercamiento importa suspender todo contacto telefónico, telefonía celular, de correo electrónico, redes sociales o por vía de terceras personas y/o de cualquier otro medio de comunicación".

En su declaración, la víctima señaló que, a las dos semanas de haber tomado la decisión de ponerle un fin a la violenta relación, el concejal "Juan Martin (Tito) comienza a llamar a la gente que teníamos en común, entre ellos a mi empleador de ese momento que era conocido y amigo mío, a los fines de difamar mi imagen. A los pocos días me echan del trabajo mencionando que habían reducido las obras y que, al haber poco trabajo, no podía sostener mi sueldo".

JD / ED