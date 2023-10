Dante Camaño: "Barrionuevo no tiene espalda ni para conseguir 300 fiscales"

El ex diputado y dirigente de UTHGRA, Dante Camaño, explicó, desde su punto de vista, el acercamiento de Luis Barrionuevo a Javier Milei. “Massa no le dio bolilla a Barrionuevo porque lo conoce”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Tengo curiosidad por la perplejidad que ha dejado el acercamiento de Milei y Barrionuevo. Quizá usted nos puede ayudar a entender ese acercamiento.

Es difícil entender, yo tengo un enfrentamiento con Barrionuevo desde hace años, porque consideraba que tenemos un manejo anti federalista, pero no se había declarado ninguna guerra porque respetaba la independencia que tenía La Ciudad de Buenos Aires, sobre todo no quería apropiarse de nuestros fondos. Cuando empezó a meterle mano al dinero que habíamos ahorrado con tanto sacrificio, estalló el problema. Creo que es la pérdida total de equilibrio.

A Barrionuevo le pasó el tiempo, la locura, la megalomanía y el desprecio por la opinión de los demás. En mayo y julio juraba que lo mejor de la patria era Wado de Pedro, después le hizo “fiestitas” a Lousteau, y ya para agosto se sacaba fotos haciendo la “V” con una foto de Massa, Barrionuevo se quiso colar con Massa y se fue con Milei cuando ganó las PASO, cambió de camiseta varias veces.

Hasta donde yo venía leyendo, Barrionuevo enfrentaba a cualquiera que estuviera en contra de Massa, por eso el apoyo a Wado de Pedro en su momento. Usted ahora me indica que había hecho campaña por Massa pero nadie le dio bolilla. ¿Es así?

Massa no le dio bolilla a Barrionuevo porque lo conoce. Estas locuras no son explicables, con la plata que le robo a la seccional que yo presido apoyó a Milei, hizo el acto en Parque Norte al que no fue nadie, fueron personas que él conoce, no había empresarios que pusieron plata para Milei, esos gastos los pago Barrionuevo.

Mientras sucedía la cumbre de IDEA, él le armó una a Milei en donde no había empresarios, los que asistieron eran empleados del sindicato. Milei llegó media hora, no saludó a nadie y se fue.

¿Hay algo que tenga que ver con la edad de aquella persona que no desea dejar de ser relevante?

Fue muy vivo, porque a mí me tuvo engatusado durante años. Gastronómicos no es grande por lo que haya hecho él, sino porque las sociedades trabajaron, sobre todo la Ciudad de Buenos Aires, que representa el 50% del presupuesto

Nosotros nunca le pedimos nada a la unión, al contrario, nos debe miles de millones.

Si la gran mayoría está en CABA, estimo que en la provincia o en las zonas de la costa los establecimientos gastronómicos y hoteleros deben estar en negro…

Son los fenómenos de la Argentina, las desgracias de esta sociedad enferma. Hay más de 12 mil establecimientos gastronómicos, hoteleros y turísticos en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales la mitad esta en negro. Madrid, con todos los visitantes que tiene por año, cuenta solo con 7 mil, y Nueva York con 8 mil, que tiene 10 veces más consumo que nosotros.

¿A qué lo atribuye?

El argentino quiere ser patrón. En mi manzana hay 4 verdulerías, cuando debería haber una. Te venden la verdura más fea y más cara. Como no le alcanza, aumenta.

¿Eso también se aplica a los restaurantes?

Estamos viviendo una cosa terrorífica con la inflación. Lo más caro es lo que funciona, pero el resto de la gente la está pasando muy mal. Se ha traspasado a una crisis general que ha hecho todo asimétrico, principalmente había una escala de valores, hoy un kilo de pan vale lo mismo que un vino. Se ha descalabrado todo el sistema.

¿Las propuestas de ordenamiento sindical que propone Milei, resultan una ventaja para los gastronómicos? dado que la mitad esta en negro, no hay ninguna desventaja que les quite los derechos porque no los tiene…

Exactamente. Milei no tiene ninguna propuesta, porque es ignorante en el tema. Los candidatos dejan mucho que desear. Los políticos y falsos sindicalistas son los que viven estafando. Laburar en el país es constitucional, los derechos individuales, los colectivos y los sociales y previsionales, como la jubilación, ya los tenemos.

Las leyes están, el problema es cuando hacen trampa y brindan mal los servicios. No necesitamos más derechos, sino que se cumplan lo que tenemos.

Alejandro Gomel (AG): ¿Tiene espalda Barrionuevo para poner todos los fiscales que dijo?

Barrionuevo no tiene espalda ni para meter 300 fiscales. No los puede sacar de ningún lado, aunque tenga la plata para pagarles.

