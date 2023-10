Ramiro Gutiérrez: "Me parece importante que los poderes hagan un psicotécnico"

Ramiro Gutiérrez considera importante debatir la idoneidad de los candidatos a cargos ejecutivos. “Me parece que quien administre el país debería aportar su estructura psíquica y física para ser evaluada”, afirmó el abogado en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Cuál es su formación? ¿Es médico o tiene formación en ciencias médicas?

Yo soy abogado, mi especialidad es el derecho penal y una de mis vocaciones, sobre la cual tengo también capacitación acá y en el exterior, es perfilación criminal. La perfilación criminal y la criminología, que es la fuente del saber, son ciencias, disciplinas, que tratan de buscar o interiorizarse en porque una mente puede tomar un camino desviado, como el de la delincuencia, por ejemplo.

¿Qué otros países tienen un test psicofísico en su legislación para la elección de presidente y vice?

Primero, plantear como punto de inicio que nosotros creemos que debe darse una discusión, en el Parlamento que viene, sobre uno de los requisitos que la Constitución establece que es la idoneidad.

Usted sabe que es muy difícil definir la idoneidad, por eso, ¿hay otros países que utilizan el test psicofísico o solamente físico?

Nosotros pusimos como antecedente expresiones de dos presidentes de los Estados Unidos que manifestaban esa intención. Yo creo que tienen que ser discusiones parlamentarias más allá de que existan o no.

Pero no existe otro país donde se le tome un test psíquico a otra persona para ser presidente.

No, tendríamos que buscar con mayor detenimiento alguna otra democracia.

Entiendo el valor político que tiene discutir eso, y, aunque me parece lindo como debate, me parece también difícil, desde el punto de vista de que no existe ningún país del mundo en que se hayan puesto de acuerdo en considerar la frontera entre lo patológico y lo normal. Hay muchas personas fuera de la Campana de Gauss y que han sido excelentes gobernantes, Churchill era bipolar, por ejemplo. ¿Qué hacemos con una persona cuyo test psicológico muestra anomalías, en el sentido que está fuera del promedio, pero al mismo tiempo tiene una patología egosintónica con la función?

A ver, nuestra legislación en la Ley de Riesgos del Trabajo, en su decreto reglamentario, ya tiene establecidos mecanismos de evaluación pre ingreso a una actividad laboral, durante el desarrollo de la actividad, y prevista también antes de la finalización de la actividad laboral.

También es muy importante, creo yo, actualizar los poderes del Estado. El Poder Judicial tiene todas estas evaluaciones cuando uno es aspirante a ingresar a cualquier cargo de responsabilidad, si es un defensor oficial.

Sergio Massa dijo que si hay balotaje, pedirá una "evaluación psicológica y psiquiátrica" de los candidatos

¿Es excluyente? Si la persona por ejemplo tiene sesgo paranoico, ¿no puede ingresar? ¿Ese test es indicativo vinculante?

Bueno, eso es parte del debate.

Pregunto cómo es en la actual legislación. Creo que un jefe de policía paranoico, por momentos, me gustaría. Perdón si lo tomo en broma, trato de hacerlo comprensible.

Yo comprendo su preocupación y la de cualquier persona cuando vamos a modificar, o estamos proponiendo que se inicie un debate para evaluar la salud mental de quien tiene una responsabilidad de esa naturaleza.

A mí me parece un tema importante, me parece que otros poderes, cuando tienen una incapacidad de esa naturaleza, actúan desde una medida preventiva, como es la separación de un cargo, hasta una medida definitiva.

Me parece que es una discusión valiosa, no para esta legislatura, sino para la que se va a conformar. Es uno de los temas que pueden suceder. Lo he visto en mi vida profesional, compañeros de trabajo que han tenido un ACV.

Juan Eduardo Tesone, uno de los grandes psiquiatras argentinos, que además fue residente en el hospital equivalente al Borda en Francia, pidió, en este programa, lo mismo, un test psicológico para los presidentes. Como periodista, hace 40 años que cubro presidente, le digo que todos tenían patologías. Hay momentos en los que me he preguntado si para ser presidente no era necesario que estén un poquito locos, lo digo con una figura no médica. Hay un hermoso libro de Erasmo, “Elogio a la locura”, hablamos de una locura linda. No tome esto como una falta de respeto a su proyecto, me parece muy valorable y solo quiero ayudar a la opinión pública a entender de qué se trata.

Mi proyecto no es el único. Primero, decirle que he leído Elogio de la locura, está en mi biblioteca. Segundo, hay otros proyectos anteriores que discriminan incluso todos los tipos de análisis que se deben hacer para acceder a una función pública, para comprobar no sólo el aparato cíclico de una persona que tiene la enorme responsabilidad de administrar los destinos del país, y dentro de ellos, por ejemplo, declarar una guerra, que si bien tiene que ser con acuerdo del Congreso de la Nación, pero puede tomar esa decisión tan decisiva en estos momentos donde vemos en cualquier medio de comunicación lo que está pasando en Medio Oriente.

Entonces, me parece que es una discusión posible, así fue planteada, y serán los legisladores de la nueva composición quienes evaluarán o no la idoneidad funcional que tiene que ver con la posibilidad de llevar adelante una función, requiera o no la integridad de ese aparato cíclico sin ningún tipo de patología.

Massa chicaneó a Milei: "Aquellos que niegan el cambio climático le hablan a los perros tratándolos como hijos"

Claudio Mardones (CM): Cuando llegue el momento, estaríamos hablando de un manejo de secreto de Estado, porque se conocerían las intimidades psíquicas y físicas del próximo presidente o presidenta. ¿Cómo sería el test? ¿Qué ha pensado en la elaboración de este proyecto? ¿Cómo sería la preservación de los datos y quiénes integrarían ese cuerpo evaluador para dar una definición inesperada de una caracterización clínica del futuro presidente o presidenta?

Los cargos que ejecutan, no dejan de ser una función pública como otras que hoy se evalúan sin ningún tipo de exceso ni de requisitos que no son los normales para la evaluación de cualquier otro trabajo o función. El Poder Judicial lo tiene de esa manera.

Yo no fui tan puntilloso como el proyecto anterior, el antecedente, que es de Capitanich, y establece todos los tipos de evaluaciones, todos los tipos de mediciones, hasta incluso el análisis de laboratorio.

Nosotros disparamos un debate para que sea el propio Congreso quien establezca o incluso determine por vía reglamentaria, pero tenemos las mejores universidades del país que pueden encargarse de determinar un protocolo para la realización de esa evaluación. Pero es parte de ese debate.

No quisimos entrar en ese nivel de detalle porque me parece que la discusión es reglamentar el derecho a la idoneidad y, establecer un requisito previo a la constitución de cualquier candidatura, aportar esos datos que me parece que son interesantes en el ejercicio de mi profesión. He visto muchas personas que han tenido fenómenos de impulsiones muy potentes que hicieron que su vida cambie o se llevaron la vida de otra persona, y me parece que quien administre el país debería aportar su estructura psíquica y física para ser evaluada.

MVB FM