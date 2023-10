El Comando Sur de Estados Unidos alertó por la base espacial china en Argentina

El Comando Sur de los Estados Unidos alertó sobre los riesgos de la presencia de la base de observación y vigilancia espacial que China construyó en la Patagonia, la cual está administrada por autoridades militares de Beijing sin permitir la supervisión de funcionarios argentinos.

Durante una entrevista con el Centro sobre el Poder Político y Militar (CMPP) de la Foundation for Defense of Democracies (FDD), la titular del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, se refirió a la "grave amenaza que la República Popular China representa para Estados Unidos" y su "campaña integral para promover los intereses del Partido Comunista Chino (PCC) y socavar a Estados Unidos".

Alberto Fernández llegó a China para la última visita oficial de su mandato

El entrevistador, Bradley Bowman, de la FDD, se refirió a la infraestructura espacial en Argentina, haciendo mención al acuerdo por 50 años que el Estado argentino firmó con China para permitirle vigilar el espacio desde su base en Bajada del Agrio, Neuquén. También hizo referencia a los comentarios del senador demócrata Jack Reed, quien señaló en marzo pasado la existencia de una "red de estaciones de seguimiento especial en la región de Latinoamérica que probablemente estén haciendo algo más que seguimiento espacial".

"Lo que me preocupa es que, como parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, parece que toda la inversión se destina a infraestructuras críticas, pero luego se puede utilizar para un doble uso", respondió la general y continuó: "Así que parece que se trata de empresas estatales controladas por el gobierno. Un gobierno comunista, por cierto, que no respeta los derechos humanos de su propio pueblo y no respetarán los derechos humanos de los países con los que trabajan".

En ese sentido, Richardson explicó que la base, cuyo control fue facilitado a China por sucesivos gobiernos argentinos, permitiría al régimen chino rastrear satélites y, en un escenario de guerra, destruir la infraestructura militar de países aliados en el espacio. Asimismo, señaló que China es el país líder en América Latina y en el hemisferio en la construcción de este tipo de infraestructuras, lo que la convierte en una nación con un gran poder militar y nuclear desde la Segunda Guerra Mundial.

Y agregó: "Así es como cuando nos fijamos en la infraestructura de habilitación espacial, la telemetría y el seguimiento, lo que llamamos sitios TTN, que son los sitios de vigilancia de objetos espaciales, el seguimiento de satélites para la República Popular China, pero también la capacidad de rastrear satélites de Estados Unidos, satélites de naciones asociadas, y posiblemente ser utilizado para apuntar a los satélites con el tiempo. Eso es preocupante".

Las advertencias sobre los puertos de agua profundas

Sumado a esto, la general también advirtió sobre la construcción de puertos de aguas profundas que China intenta imponer a varios países con problemas económicos y urgencias de deuda, así como las intenciones del país asiático de militarizar esas bases navales en el marco de la Iniciativa de la Ruta de la Seda. "Es toda la infraestructura crítica. Y eso es lo que realmente me preocupa", subrayó Richardson.

"Nos fijamos en lo que parece ser la inversión a través de la Iniciativa de la Ruta de la Seda. 22 de los 31 países del hemisferio la han firmado. Y yo diría que los países lo que realmente están buscando es ayuda económica. Usted tiene 28 democracias de ideas afines, democracias que tratan de cumplir para sus pueblos. Y nuestros líderes en el hemisferio están generalmente un solo mandato, un mandato de cuatro años. Trabajan con un cronómetro, no con un calendario. Y están tratando de hacer que las cosas sucedan muy, muy rápidamente en medio de la inseguridad y la inestabilidad", completó.

mb / ds