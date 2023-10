Carlos Melconian, candidato de Patricia Bullrich para ocupar el Ministerio de Economía en caso de que logre acceder a la Presidencia, anticipó que después de las elecciones generales del domingo 22 de octubre habrá una devaluación del tipo de cambio oficial. "Da 500 pesos, redondo, es una cuenta matemática", afirmó.

"El dólar a mil es caro o barato depende de quién gane. Al candidato libertario (Javier Milei) no le alcanza. Sin dólares de todos modos la dolarización no se puede hacer con cualquier tipo de cambio", manifestó el economista.

El Gobierno oficializó la ampliación del swap con China por U$S 6.500 millones

En esa línea, dijo que "si entramos en un programa racional, con un formato de nuevo mercado cambiario, es un tipo de cambio alto, de miserabilidad para la Argentina. Te das cuenta cuando te sentás a comer con una mesa de turistas al lado. Los tipos no pueden creer el tipo de costo. A mil pesos hoy, es un país pobre, miserable, donde el barco del Uruguay viene lleno".

El actual presidente de Fundación Mediterránea anticipó así que la semana próxima se repetirá el escenario ocurrido el lunes posterior a las PASO, cuando el tipo de cambio oficial pegó un salto a 350 pesos por dólar.

Melconian defendió el programa de JxC

En esa línea, Malconian defendió el programa económico que plantea Juntos por el Cambio y lo catalogó como "un programa sólido, posible, real y que no necesita ningún estallido previo".

Melconian sumó ayer a Rodolfo D'Onofrio al equipo de JxC.

"Queremos aclarar algo: Argentina está con un dólar que no sirve para nada, de 350 pesos el dólar oficial. Este es un tipo de cambio como el que recibió Alberto Fernández de Macri. Si Fernández, que devaluó todos los días, no se hubiera atrasado, eso era 350 pesos. Massa sinceró cuando terminó la PASO. Lo que hay que avisarle al hombre común, es que 350 fijo con 12% de inflación. Vuelve a estar mal. Es un signo de interrogación para después de la elección, 30, 40%", señaló.

Para Melconian, "todo el mundo" sabe que se viene una devolución del tipo de cambio oficial tal como ocurrió después de las PASO. "Hay precios reprimidos que funcionan con ese precio. Luego va a venir noviembre y diciembre. Y nuevamente va a haber inflación en noviembre y diciembre", sentenció.

E insistió: "Lo que estás viendo con esta administración es que es evidente un ajuste de precios. Y es imputable 100% a esta administración. Si se sigue esta línea que estoy proponiendo, ese lunes el Gobierno va a poner el famoso 350 más la inflación de agosto, septiembre y octubre. Y ese será un nuevo tipo de cambio que no va a asombrar a nadie. Da 500 pesos, redondo, es una cuenta matemática".

El gobierno presiona al mercado del dólar paralelo: Massa anticipó que hoy habría más de 50 allanamientos y detenciones

"Las reformas van a tener apoyo popular"

Más adelante, el economista de la Fundación Mediterránea que se integró tiempo atrás al equipo de Bullrich sostuvo que "si logramos abatir la inflación, las reformas que queremos hacer van a tener apoyo popular".

"Esto tiene solución, no tiene que haber tragedia. Esto va a pasar, no compren espejitos de colores. Si es correctivo y ordenado es para bien, no para mal. Es para terminar de discutir en la neblina. El joven tiene que entender, Es el sinceramiento de todas las variables, incluido el salario. El salario también está atrasado. La tasa de inflación siempre se come al resto", dijo Melconian.

Sergio Massa celebró la ampliación del swap con China: "Una enorme noticia para el fortalecimiento de reservas"

Melconian dijo que la dolarización no bajará la inflación

Por último, el economista también aprovechó para criticar a Javier Milei por la propuesta de dolarización. "Es absolutamente falso que con la dolarización se baje la inflación. En la vida real la chance de eso es cero. Si te ponés contento de que el dólar esté a 1500 estás haciendo pelota el salario de la Argentina", dijo.

Melconian dijo que la dolarización "es una fantasía".

Para Melconian, los referentes de La Libertad Avanza "no van a conseguir plata, no va a ocurrir".

"Esa fantasía te dura un par de días y después sonaste. Si hacés eso más vale que la inflación sea cero, porque tu salario va a ser de 2 dólares. Lo que hay que hacer es poner arriba de la mesa la alternativa. Y la alternativa es esta. ¿Está la clase política madura? Esto se va a sincerar sí o sí, para que las cosas mejoren después", expresó.

ASV/ff