El Gobierno, y en particular el ministro de Economía, Sergio Massa, siguen determinados en cerrarle el círculo al mercado de los "4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje" como el mismo los calificó y que a su entender mueven el mercado del dólar blue. Así, el titular de Hacienda anticipó esta mañana que probablemente a lo largo del día se producirían “más de 50 allanamientos y detenciones” en el marco de las investigaciones por movimientos especulativos con el dólar.

“Probablemente en el día de hoy se produzcan más de 50 allanamientos y detenciones en el marco de la investigación alrededor de lo que han sido los intentos de especular, por encima de las declaraciones de cualquier candidato, de algunos delincuentes que sobre la situación de incertidumbre generan ganancias contra el ahorro de los argentinos”, señaló el ministro en entrevista telefónica con Radio 10.

El Gobierno tensa los controles sobre el dólar a cuatro ruedas de las elecciones

Vale recordar que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas, ya realizó ayer una serie de operativos en ocho domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una investigación sobre presuntas maniobras ilegales con divisas.

En simultáneo, 17 agentes de la DGI realizaron recorridos por zonas céntricas de tipo “rastrillo”, para brindar apoyo a las tareas que se ejecutaban en los domicilios relevados.

Tal como dio a conocer AFIP en una comunicación oficial, el organismo recaudador y fiscalizador detectó a 857 contribuyentes con CUITs inactivas, no localizados o incluidos en la base de contribuyentes no confiables, que operaron semanas atrás por un total de $475.000.000 y efectuaron retiros de dólar MEP por u$s 650.000.

También se constató la existencia de operaciones de compra de bonos por $8000 millones realizados por 2 personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales ante la AFIP.

“Hay seis detenidos y se amplía con más allanamientos que van impulsando la Justicia”, explicó el ministro y candidato, Sergio Massa, y allí explicó que en las próximas horas seguirán los trabajos de los organismos de control.

Ampliación del Swap con China: también podrá usarse para contener al dólar

A tres ruedas de las elecciones del domingo, el ministro y candidato recibió otra buena notica via China, dado que esta mañana se informó que se activó un nuevo tramo del swap chino, por el cual el país tendrá disponible el equivalente a US$6.500 millones que entre otras cosas ayudaría a descomprimir la situación de las importaciones y también se podrá utilizar para intervenir en el mercado del dólar.

El camino ya no es el dólar blue: la alternativa para ganar más dinero

"Empieza un trabajo de Aduana, la Secretaría de Comercio y el Banco Central para acelerar los procesos productivos", sostuvo el ministro de Economía tras conocerse la ampliación del acuerdo.

"La semana que viene vamos a pre cancelar los vencimientos del FMI para que no haya incertidumbre sobre ese tema y también el Banco Central va a tener más poder para intervenir en el mercado frente a aquellos que en estos meses especularon contra el BCRA y las reservas de la Argentina", dijo en su diálogo por Radio 10.

Por lo pronto, en la apertura de las operaciones en el mercado de cambio la cotización del dólar paralelo se mantenía en $985.

LR