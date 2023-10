“Hasta que no los vea en cana, no paro”, dijo el ministro de Economía, Sergio Massa, en referencia a los “cuatro o cinco pícaros” que, a su entender, operan para hacer subir la cotización del dólar blue, que este martes superó los $1.000.

“Tengo claro quiénes son los cuatro o cinco vivos que están jugando al arbitraje. Me voy a ocupar esta vez, la vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe y esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya en cana”, afirmó el candidato a presidente de Juntos por la Patria en una reunión con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC), entre ellos presidente de la entidad, Mario Grinman, y el empresario Eduardo Eurnekian.

“Creo que alguna vez en la Argentina, el que especula con el ahorro de la gente, el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso”, agregó el funcionario.

Patricia Bullrich hizo responsables a Sergio Massa y Javier Milei por la suba del dólar blue

En ese sentido, opinó que “la Argentina necesita algunos presos sobre la especulación, del ahorro de la gente, del patrimonio de las empresas". "Es tiempo de ponerle un límite desde la política a los irresponsables", aseguró.

Massa en modo candidato

“Yo puedo ganar o perder una elección, porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver a esos cuatro o cinco pícaros en cana”, adelantó el candidato a presidente.

“Y se los digo para que después no empecemos porque se ataca al mercado y las libertades. Hasta que no los vea presos, no paro”, finalizó en referencia a una nueva jornada caliente en el mercado de cambios.

Desde la CAC informaron que en la reunión con Massa se abordaron temas como el mercado cambiario, el nivel de actividad y el comercio exterior.

Según la entidad, Grinman hizo entrega a Massa de un documento con propuestas de políticas públicas elaborado por la CAC y reafirmó "la vocación de la Entidad de colaborar con las autoridades actuales y con las que asuman el 10 de diciembre, en beneficio del sector representado y de la economía nacional en su conjunto, conforme a los principios de libertad económica, iniciativa privada, responsabilidad social e interés general establecidos en el estatuto social de la Institución".

