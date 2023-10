A días de las elecciones, distintas entidades representantes del comercio exterior publicaron una carta abierta al próximo presidente y manifestaron su preocupación por la situación del sector.

La CAC (Cámara Argentina de Comercio y Servicios), CACIPRA (Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina), CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y CIRA (Cámara de Importadores de la República Argentina) fueron algunas de las firmantes.

“La distorsión de reglas básicas de funcionamiento, como la multiplicidad de tipos de cambio y restricciones al comercio (SIRA, SIRASE, CEF), potencialmente inconsistentes con acuerdos internacionales e inclusive con nuestra propia legislación, así como la liquidación mandatoria de divisas de exportación, están generando una disminución muy significativa en las exportaciones argentinas y de las empresas que deciden emprender el camino de exportar. Argentina en 2023 puede llegar a representar apenas un 0,25% de las exportaciones mundiales, un mínimo histórico”, aseguraron.

“La multiplicidad de barreras irregulares está condicionando severamente el desarrollo de los procesos de producción y abastecimiento. Esto conlleva al consecuente impacto en los niveles de consumo, precios y particularmente, afectando el cumplimiento de compromisos con los proveedores del exterior”, señalaron.

Deuda comercial récord: alertan que las pymes están en riesgo de default

El nivel de deuda comercial privada con proveedores del exterior superó todos los récords y se proyecta que para diciembre alcance los US$ 40.000 millones. La mitad de esta suma son pagos postergados a través de las herramientas de administración del comercio y los servicios (puntualmente SIRA y SIRASE).

Por su parte, desde Ecolatina señalaron que "a partir de los últimos datos oficiales, estimamos que en agosto la deuda comercial por importaciones de bienes creció en US$ 2.700 millones, acumulando cerca de US$ 10.500 millones en los primeros ocho meses del año. De esta forma, estimamos que el stock total se situaría en un récord histórico de US$ 42.000 millones".

En este sentido, ante la escasez de dólares, el endurecimiento de la administración cambiaria se centró principalmente en retrasar el acceso de los importadores al mercado de cambio oficial, obligándolos a depender de financiación comercial privada a corto plazo. Esto provocó un aumento significativo en el retraso en los pagos de importaciones vencidas.

Falta de respuestas

Según pudo saber PERFIL, semanas atrás, las mismas entidades enviaron una carta al Director General de Aduanas, Guillermo Michel, en la que solicitaron una audiencia para tratar en detalle las principales cuestiones que preocupan al sector. Entre ellas, “la falta y demora en la aprobación de las declaraciones SIRA y de las solicitudes SIRASE; imposibilidades de acceder al Mercado Libre de Cambios (MLC) ante la falta de información y/o datos necesarios para ello y la Fecha de Aprobación de la declaración SIRASE en el sistema”.

Cabe recordar que semanas atrás el ministro de Economía Sergio Massa anunció la liberación de todas las SIRA pendientes para que 7.428 pymes puedan concretar compras al exterior pendientes por un monto de US$ 700 millones. Sin embargo, desde el sector aseguran que es insuficiente.

Comercio exterior: qué está pasando con las SIRAS y por qué podría ser un problema para el próximo gobierno

“No podemos seguir afrontando los costos y los tiempos de la incertidumbre en materia cambiaria; de la falta de diálogo público-privado en los temas inherentes a nuestras áreas de trabajo; de las reglas no escritas y generación de nuevas reglamentaciones y restricciones cada vez a mayor velocidad. Necesitamos mayor vinculación con los mercados internacionales”, alertaron las entidades.

“Debemos mejorar sustancialmente las relaciones comerciales con el mundo, con nuestro propio bloque Mercosur y con otros bloques y países. Y para ello, la transparencia en las negociaciones deben contar con la participación sistémica del sector privado”, consideraron.

Y reclamaron: “El Comité Nacional de Facilitación del Comercio – uno de los pilares para la mejora del comercio exterior tan difundido y con excelentes resultados en otros países del mundo mediante la simplificación y digitalización – nunca fue formalizado y debe ser parte de la agenda”.

“Llamamos a todos los candidatos a ocupar el rol más importante de todos los argentinos, a dialogar sistemáticamente con los sectores que integramos esta cadena de valor, emprendedores que deseamos acercar a la Argentina al mundo, y apoyar verdaderamente al sector para ser la fuente de generación de empleo e inclusión que ambicionamos”, concluyeron.

LD