Massa le respondió a Milei por los plazos fijos: "Por un voto más está timbeando el ahorro de la gente"

“Por un voto más está timbeando el ahorro de la gente”, dijo el ministro de Economía, Sergio Massa, en relación con declaraciones realizadas por el candidato presidencial Javier Milei (La Libertad Avanza), quien recomendó no renovar plazos fijos en pesos.

“Jamás en pesos”, contestó libertario al ser consultado sobre qué le recomendaría a un ahorrista tiene un vencimiento de plazo fijo.

“El peso es la moneda que emite el político argentino y por ende no puede valer ni excremento, porque esa basura no sirve ni para abono”, afirmó Milei en una entrevista radial.

Según Massa, hacer estas declaraciones “es gravísimo porque por un voto más está timbeando el ahorro de la gente” y aclaró que los depósitos están seguros, en una entrevista brindada a Gelatina.

El candidato a presidente de Unión por la Patria afirmó que “no vale todo por un voto. Poner en riesgo los ahorros de la gente por un voto no vale, hay gente que le costó toda la vida. Poner en riesgo el sistema financiero... La Argentina ya vivió el 2001″. Además, dijo que las declaraciones de Milei no afectan al sistema porque "no le da la nafta".

La consideración de Milei sobre los plazos fijos se sumó la semana pasada, cuando sostuvo que el aumento del dólar favorecería el proceso de dolarización que propone para la Argentina.

Paños fríos desde el Banco Central

El Banco Central de la República Argentina emitió un comunicado esta tarde asegurando que el sistema financiero argentino presenta una sólida situación de solvencia, capitalización, liquidez y previsionamiento.

La autoridad monetaria emitió un comunicado para llevar tranquilidad ante un pedido récord de bancos comerciales solicitando mayor provisión de dólares físicos en sus bóvedas.

Según datos de Forex-MAE (Mercado Abierto Electrónico) el envío de billetes del Banco Central a los bancos alcanzó este lunes los US$ 128,80 millones, y es récord para 2023.

LM