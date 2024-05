“Solamente con el ancla fiscal no vamos a bajar más del 5% de inflación”, aseveró un analista económico

Una de las cosas que más se le cuestiona al Gobierno fue la forma en que logró el superávit fiscal del primer trimestre del año, sin embargo, ahora se le suma si esta desaceleración de la inflación va a ser sostenible en el tiempo o hasta dónde podrá llegar. Es por eso que para hablar más sobre este tema este medio se puso en comunicación con el analista económico, Leonardo Piazza.

“Hay que entender que este número de inflación en el cual el Gobierno está desacelerando tiene un ancla fiscal muy fuerte, está apoyada en medidas de ancla fiscal muy fuerte”, comentó Leonardo Piazza. “Si bien el objetivo en el primer trimestre se cumplió, la manera en que se logró este superávit fiscal no es sostenible en el tiempo si no va acompañado de otras medidas”, agregó.

Una alta inflación no permite que la economía tenga un crecimiento sostenido

Posteriormente, Piazza planteó: “Solamente con el ancla fiscal no vamos a bajar más del 5% de inflación y eso es lo que hace que esto sea una economía que se empieza a acostumbrar a ese 5% si no va acompañado de otras medidas”. Luego, manifestó que, “una inflación del 5% mensual, aunque está desacelerándose, es muy alta, es muy perjudicial y no ayuda a la economía a que tenga un crecimiento sostenido en el tiempo”.

El Gobierno necesita del Pacto de Mayo para la estabilización a largo plazo

“Es clave lo que está pasando ahora en el Senado y ver qué pasa con la ley en el Senado y el Pacto de Mayo”, sostuvo el entrevistado. “El Pacto de Mayo es muy importante porque ahí también se van a ver reformas estructurales, que se necesitan para que este ancla fiscal sea sostenido en el tiempo y para que el Gobierno, con las leyes en el Congreso, pueda lanzar un plan de estabilización a largo plazo”, complementó.

Por otro lado, el analista económico señaló: “El mercado puede empezar a detectar que solamente con medidas macroeconómicas no van a ser suficientes para que la economía entre en un sendero”. A su vez, remarcó que, “si la inflación se estabiliza en un 5%, con cepo y sin reformas estructurales, vamos a entrar en un sendero de la economía y la macro otra vez desestabilizada que no va a permitir salir de la pobreza y mejorar los salarios”.

A modo de cierre, Piazza expresó: “Entramos en un mes crítico, porque si no hay verdaderamente las leyes que necesita el Gobierno y Pacto de Mayo, empieza el programa a titubear o a entrar en la esfera de la incertidumbre”.