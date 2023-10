El periodista de política, Alejandro Gomel, informó sobre lo que fue el posteo y pedido del voto hacia Patricia Bullrich por parte de Mauricio Macri, quien también recibió un escrache e insultos en su paso por el Centro Cívico de Bariloche, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Decididamente, el ex presidente se metió en la campaña y apoyó a Patricia Bullrich, que en los últimos días logró "alinear los patitos", porque sumó a Horacio Rodríguez Larreta, Fernán Quirós y al propio Macri.

Es decir que todo Juntos por el Cambio está detrás de su candidatura, por lo menos de la puerta hacia fuera, lo que se deja ver y lo que quieren mostrar en la fuerza: unidad y ganas de triunfar en la elección.

Mauricio Macri escribió una carta en apoyo a Bullirch: "Te pido que votes a Patricia"

Por eso, para Bullrich era importante, por un lado, el apoyo de Larreta, subiéndolo al escenario y diciendo que será jefe de Gabinete. Por el otro, a quien casi fue "enemigo" durante la campaña, que es Mauricio Macri.

El ex presidente, a través de su cuenta de X (ex Twitter), escribió una carta con un apoyo enfático a Bullrich. "Te pido que votes a Patricia", tituló y acompañó diciendo que "finalmente, estamos ante el momento decisivo". Luego, explicó que la candidata presidencial de su espacio llega con un equipo de primer nivel con "ministros expertos, legisladores, intendentes, gobernadores y una red nacional que hace que se puedan hacer los cambios pertinentes".

Eduardo Reina: "No hay radicales haciendo campaña por Bullrich”

Además, hizo un análisis de quienes se enfrentan a Bullrich y allí habló de Sergio Massa como la continuidad de lo mismo y "el candidato de un Gobierno catastrófico".

Sobre Javier Milei no dijo que es un mal candidato, sino que encabeza una "agrupación aún inmadura", aclarando que no es malo lo del libertario pero sí que es una fuerza a la que "le faltará estructura para gobernar" y se puso como ejemplo manifestando "a mi me pasó cuando llegué, que no tenía gobernadores y legisladores y es difícil hacer los cambios".

Tras esto se fue al Sur, a Bariloche, a dar una charla y hacer campañas en favor de Bullrich, pero allí no la pasó del todo bien. Salió a caminar por el centro de la ciudad y fue escrachado, insultado por un grupo de personas que empezaron a recriminarle cosas y a insultarlo.

Halcones y palomas siguen agitando alas

Luego hizo unos pasos más, dio la vuelta, cruzó la calle, subió nuevamente a la camioneta y se retiró con cánticos e improperios.

En el último tramo, decidió ponerse la campaña al hombro y jugar fuerte por Bullrich con un posteo y mostrándose en algunos lugares del país, pese a un tropiezo en Bariloche donde lo escracharon y tuvo en que salir del Centro Cívico en una camioneta.

BL JL