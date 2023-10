El encuestador Andrei Roman hizo foco en el electorado de Juntos por el Cambio: "Hay una aversión a Larreta dentro de los electores de derecha más radicales de Bullrich". Asimismo, manifestó que el 60% de los argentinos rechazan la dolarización: "Votan a Milei por un proceso de exclusión más que por convicción", concluyó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Usted marcó la semana pasada a Massa arriba y a Milei debajo. ¿Qué le resulta verosímil de sus propios estudios?¿Qué es lo que lo lleva a pensar que sus números son correctos?

Desde entonces, Milei y Bullrich han bajado un poco, pero en nuestras cifras Massa sigue arriba. Y esto se debe a una pequeña pérdida (alrededor del 10%o 15%) de electores de Milei en las primarias que hoy preferirían otros candidatos. Principalmente, algunos que migraron para Patricia Bullrich y otros a Juan Schiaretti.

Además, algo importante para este análisis son la cantidad de personas que no participaron de la PASO y que, de acuerdo con nuestras estimaciones, tienen una preferencia más fuerte para Massa. En las primarias había una desmovilización muy fuerte dentro del electorado peronista, la cual tiende a desaparecer en estas generales.

O sea que en realidad, aunque parecía una victoria arrolladora de Milei, teníamos 3 candidatos que estaban muy parejos y que no tenían tanta distancia amplia entre sí.

Luego, se consolidó la idea de un Milei en balotaje y la discusión era quién era su contendiente. Con los días, a fuerza de encuestas y opinión de especialistas, Massa fue el que ganó más fuerza. ¿Por qué se fue dando esta tendencia?

Dentro del electorado de izquierda no ha habido una fragmentación de votos: Massa conserva casi intacto su electorado y se beneficia de la migración casi completa de los que eligieron a Juan Grabois y hasta de una parte (casi un 25%) de los que optaron por Myrian Bregman.

Pese a los buenos debates de Bregman y sus respectivos comentarios positivos en las redes, no tuvo chances reales de quebrar el monopolio de Massa en el voto de izquierda.

Mientras que en la derecha, no hay solamente una competencia entre Bullrich y Milei sino que aumentó la intención de votos hacia Schiaretti, quien tiene 3 tipos de electores hoy en día: su base, una parte de los que eligieron a Larreta que no se encuentran con la propuesta de Bullrich y los jóvenes que encontraron tarde al ex gobernador de Córdoba y que muchos llegan desde el libertario.

Entonces, esta triple fragmentación del voto opositor, hace que la dinámica en este segmento sea mucho más volátil. En esta última semana puede suceder que Bullrich y Schiaretti mejoren, así que hay chances de un balotaje entre Bullrich y Massa.

¿Del 1 al 10, hay 4 puntos de probabilidad de un balotaje Massa-Milei? ¿Y, a su vez, es igualmente probable que vaya a la segunda vuelta Bullrich con Milei que Bullrich con Massa?

Es mucho más probable que la chance restante sea de Bullrich con Massa, que mantiene su voto casi intacto en un 30%. En el caso de los otros dos, si Bullrich crece es porque el candidato de LLA baja y viceversa. Por tanto, la posibilidad de que Milei supere a los otros candidatos es reducida.

Entonces, para sintetizar, la chance más probable es el balotaje entre Massa-Milei, pero muy cerca está la posibilidad de una segunda vuelta con otros integrantes, empezando con el enfrentamientos Bullrich-Massa.

¿Es consciente de que si planteo está fuera de todos los parámetros de análisis que se manejan en nuestro país? ¿Podría recordarnos qué es lo que hace diferente su modo de pesquisar la opinión pública en la sociedad?

Uno de nuestros puntos más fuertes es que tratamos con seriedad cada elección, buscando un punto de vista diferente. No seguimos con facilidad una media de encuesta o un consenso que no esté radicado en evidencias sólidas.

Esto explica porqué en los últimos dos ciclos electorales en Argentina, la encuesta con mejores resultados, en términos de precisión, fue Atlas Intel, nuestra encuestadora brasileña. Esto no garantiza que ahora tengamos los mejores resultados, pero es un indicio que espero mantener.

Por el lado de la metodología, Atlas ha innovado en Latinoamérica con las encuestas con recolecta 100% digital. Cada vez que una persona entra a internet para una navegación padrón (por ejemplo, entra para leer noticias o hacer búsquedas en Google), se topa con nuestro anuncio pago por Atlas para participar en nuestro estudios.

Luego de que haga click en nuestro anuncio, es transportada a nuestro sitio web con el cuestionario estructurado de la encuesta y participa de nuestro estudio. Este es un proceso con varios mecanismo de seguridad, por ejemplo, nadie puede responder más de una vez una encuesta ya que cuenta con un token que se tiene que validar.

El perfil del público de internet tiene un nivel socioeconómico más alto que la media de la población, son más jóvenes, educados y políticamente activos. Por eso tenemos un proceso sofisticado de calibración muestral, o sea, hay una gran estimación inicial de ciertas demografías en la recolecta de datos.

Hacemos ajustes de peso para cada persona, haciendo que los grupos que son sistemáticamente suprarepresentados o subrepresentados, tengan al final su peso ideal, conforme con la distribución conocida del electrodo argentino.

Alejandro Gomel (AG): Al respecto de aquellos que votaron a Larreta, ¿todos esos votos van a Bullrich o hay una dispersión allí?

Desde el inicio esto era uno de los puntos más graves para Bullrich porque sólo alrededor del 60% de los electores de Larreta declaraban que podían votarla. Luego, había una parte que desde el inicio declaraban que elegirían a Milei, Y una pequeña porción que se iría con Massa.

Es por eso que esta adhesión de Larrea de manera más contundente (será jefe de Gabinete en una presidencia de Juntos por el Cambio) ayuda a Patricia a consolidar mejor este grupo. El problema de esto es que hay una aversión a Larreta dentro de los electores de derecha más radicales de Bullrich, que podrían volcarse a La Libertad Avanza.

Consecuentemente, Bullrich puede ganar electores de Larreta pero hay riesgos de que pierda algunos de sus propios electores.

Las propuestas económicas en la balanza electoral

Fernando Meaños (FM): ¿Qué ve el votante de Milei, sobre todo en los sectores sociales bajos y medio bajos, acerca de la dolarización? ¿Hay confianza y conocimiento de eso o sólo impacta su mensaje de querer romper con el sistema?

El plan de dolarizar no tiene el apoyo de la mayoría de los argentinos, entre el 55% y el 60% rechazan este plan. Dentro del electorado de Milei sólo el 75% dice apoyar la dolarización. Esto quiere decir que, siendo su propuesta central, no es la clave de su apoyo.

Hay una situación hipotética donde si teníamos a Bullrich y Milei en una segunda vuelta, las chances de la candidata de JxC era mayor. A su vez, tampoco hay un apoyo mayoritario para continuar con el plan económico de la actual gestión. De hecho, la dolarización encuentra apoyo, principalmente, por cuenta de una desesperación por la situación actual.

La mayoría del electorado que votaría al libertario no tiene educación superior, es de clase media baja y está en el interior del país. Además, no tiene una sofisticación tan grande, en términos de discutir la economía, pero entiende que la economía necesita cambiar y que JxC ya intentó pero no prosperó. Es decir, votan a Milei por un proceso de exclusión más que por convicción.

¿Es probable que si usted acertara tengamos que preguntarnos cuánto de la distancia del país ayuda a tomar una perspectiva que no esté influida por las opiniones de los demás? ¿Y en ese sentido, cuál es el nivel de éxito de Atlas Intel en su propio país? ¿Aciertan más afuera que puertas adentro?

En Brasil hemos tenido resultados muy buenos. En las últimas presidenciales Atlas fue la única que en primera vuelta mostraba a Jair Bolsonaro arriba del 40%. Y a nivel estadual, en 9 de 11 estados también fuimos de los que más aciertos tuvimos.

Le propongo lo siguiente: si Massa llega a salir primero, saque un pasaje a Buenos Aires porque, sin dudas, va a ser la figura política detrás del candidato oficialista.

Muchas gracias, lo haré.

