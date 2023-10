Durante el Debate presidencial y cuando se abordó el tema Derechos Humanos, las afirmaciones de Javier Milei sobre la cifra de desaparecidos generaron reacciones de todo tipo. "No fueron 30.000", lanzó Javier Milei sobre la cifra de los desaparecidos durante la última dictadura, previo a asegurar que fueron 8.753. "No fueron 30.000, son 8.753", enfatizó el libertario en el bloque de debate sobre Derechos Humanos. "Y tampoco estamos de acuerdo con el curro de los derechos humanos, que los usaron para hacer negocios... o no recuerdan algo así como Sueños Compartidos o la Universidad de Plaza de Mayo", enfatizó Milei.

Esa afirmación del candidato libertario generaron fuertes reacciones políticas como la de Juan Grabois que no dejó pasar la afirmación de Milei para responderle en sus redes sociales con un contundente: "Son 30 mil pedazo de gil".









Lo polémico del discurso de Javier Milei es que uso los mismos argumentos que utilizo el genocida Eduardo Emilio Massera durante su alegado en el juicio que se les siguió a los comandantes de la Dictadura Militar durante el gobierno de Raúl Alfonsín y en el cual todos fueron condenados por delitos de lesa humanidad.

Villarroel y su postura negacionista



La candidata a vicepresidente de la Libertad Avanza, Victoria Villarruel es la gran impulsora dentro del espacio de esta postura de Javier Milei sobre los hechos sucedidos en los años setenta. Villarruel basó su militancia en las víctimas de las organizaciones armadas y mantuvo una postura ambivalente que le valió acusaciones de "negacionista", "justificadora" o "relativizadora" de los crímenes de la dictadura militar, reabriendo un debate en torno a la teoría de los dos demonios que parecía cerrado. En su historial cuenta haber figurado en el anotador de Miguel Etchecolatz y haber organizado visitas de jóvenes a Jorge Rafael Videla, contaron desde su entorno.

La estrategia de Victoria Villarruel, candidata a vice de Milei, para "relativizar" crímenes de la dictadura

"Se me acusa de que me encontré con Videla. También me encontré con Montoneros. Pero si yo les di mi palabra como abogada de que no iba a citar sus nombres, ¿por qué tengo que hablar del resto?", manifestó la líder libertaria. Lo que no se ha escuchado de Villarruel ni de Milei es condenar los abusos, las torturas, los secuestros de bebes, los robos de bienes que perpetraron las Fuerzas Armadas en nombre del Estado.



Para Villarruel la batalla pasa por otro lado: "Entiendo el dolor de una madre, pero lo que no voy a justificar de ninguna manera es que una madre me venga a decir que su hijo es una ´blanca paloma´ cuando integraba una organización armada", sostuvo la postulante libertaria en LN+. Al ser consultada por su vínculo con los genocidas de la última dictadura militar, la postulante aseguró: "No he sido abogada de ningún militar acusado, condenado o imputado por lesa humanidad".

fl