La candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, disimula. De imagen casi angelical, la abogada de origen castrense sostiene su discurso preparado hace años de manera impoluta, lo que la contrapone al estilo de su líder político, Javier Milei.

Si bien hace dos años era impensado, las chances que tiene el binomio libertario de alcanzar la Presidencia convirtieron a Villarruel en una de las máximas protagonistas de la esfera pública. Desde que asumió como diputada, su postura sobre el terrorismo de estado durante la dictadura saltó a primera plana y reabrió el debate sobre los derechos humanos, sacudiendo así una pieza fundacional de la democracia argentina. Perfil se comunicó con Villarruel y su entorno, pero no respondieron. Los voceros de La Libertad Avanza, en cambio, contestaron que no se harían declaraciones al respecto.

La vice de Javier Milei, defensora de Miguel Etchecolatz

Villarruel, de 48 años, dedicó su carrera a combatir el consenso generalizado en torno a la violencia política de los setenta y los delitos de lesa humanidad. Su historial abarca desde visitar a genocidas en las cárceles (incluido Jorge Videla), permanecer "muy cerca" de otros tantos militares enjuiciados, afirman desde su entorno, o hacerse de la representación de las personas que murieron en atentados.

Sin embargo, la militante de "la memoria completa" mantuvo un hermetismo absoluto al respecto, basado una postura ambivalente que le valió un sinfín de acusaciones de detractores (propios y ajenos) pero que le sirvió como una exitosa plataforma política que podría culminar en su ascenso a la Casa Rosada en las elecciones presidenciales de 2023.

Victoria Villarruel es la compañera de fórmula de Javier Milei, el candidato más votado a nivel nacional en las PASO.

"Las otras víctimas"

El mayor mérito de Villarruel fue construir su figura pública alrededor de los atentados de las organizaciones armadas de los setenta a partir de su militancia en organizaciones de "la memoria completa". Desde entonces, la abogada se presentó como la defensora de "las otras víctimas" de la violencia política y se alejó de los genocidas repudiados socialmente.

Apeló a las bases y se incluyó en esa comunidad, al autodefinirse como "familiar de víctimas del terrorismo". Así, Villarruel se apropió de esa laguna histórica, armó su propia "lista de víctimas" y buscó resignificar la concepción de los derechos humanos, con un guiño a las organizaciones de Plaza de Mayo y la figura de los 30.000 desaparecidos.

"Milei 2023": con mensajes negacionistas, vandalizaron placas que homenajean a desaparecidos en el Carlos Pellegrini

"Hubo acciones armadas de los terroristas de una envergadura tal que negar una guerra es inentendible", sostuvo en una entrevista con Eduardo Feinmann en 2016, en lo que fue una especie de reivindicación de la teoría de los dos demonios 2.0. "Me gustaría que el Poder Judicial sea realmente independiente y juzgue a estas personas tal como juzga a los agentes del estado que han violado los derechos humanos, me gustaría paridad y no sentir que las personas son ciudadanos de segunda", agregó.

Así, su estrategia constó de mantener postura ambivalente sobre los crímenes de la dictadura (incluida la apropiación de hijos y nietos) y girar la conversación hacia "las víctimas del terrorismo" de organizaciones como Montoneros y ERP en los setenta, a las que hábilmente pone en el mismo nivel que los asesinados en el plan sistemático de desaparición de personas de la dictadura.

Victoria Villarruel.

Negacionismo, ambigüedad y éxito político

La heredera de la familia castrense jamás negó abiertamente los crímenes de los dictadores. No le gusta nada la acusación que recibió en varias ocasiones y repite que es una “crítica sumamente injusta”. “A mí se me cuelga el mote de negacionista, de defensora de genocidas. No soy ni fui nunca abogada de ningún uniformado acusado de delitos de lesa humanidad”, le dijo a José del Río. A tal nivel que hace poco sostuvo que quienes la acusan de negacionista "son familiares de terroristas", en referencia a Horacio Pietragalla y Victoria Montenegro.

Si bien la candidata libertaria nunca se hizo cargo de la defensa de un uniformado, en su larga militancia ha recorrido un camino discursivo, sinuoso. Cuando aparecen las preguntas directas, Villarruel es ambigua. En agosto de 2023, cuestionó la política de derechos humanos en diálogo con A24 y sostuvo que en el predio de la ex-Esma funciona “el museo de la desmemoria”.

Horacio Pietragalla: "Villarruel organizaba visitas con jóvenes para ir a verlo a Videla en su arresto domicilario"

Cuando le preguntaron sobre la tarea de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, apeló a lo que siempre hace: correr el foco. Criticó a las organizaciones "porque en ningún momento tuvieron un acto de repudio al terrorismo", y luego puso un manto de sospecha sobre la restitución de las identidades, aunque no quedó claro qué quiso decir: "Hay nietos que están sindicados como que han sido recuperados y, sin embargo, estaban con sus familias. Está en la misma página de las Abuelas de Plaza de Mayo. Creo que ellas lo tendrían que explicar ante la sociedad", dijo sin dar mayores precisiones.

Cuando se rastrean sus declaraciones o los pronunciamientos de la asociación de las Víctimas del Terrorismo de Argentina (Celtyv) es difícil encontrar referencias directas a los militares enjuiciados. En público, insiste en señalar que las organizaciones armadas eran terroristas y que su trabajo está enfocado en las “víctimas inocentes” (un guiño más que claro para deslizar que las otras víctimas no eran inocentes).

Si bien esta postura le dio rédito público, el costo fue alejarse de los defensores de los militares condenados, muchos de los que la tildaron de oportunista al moderar su discurso u ocultar su verdadero pensamiento sobre los delitos de lesa humanidad.

La relación de Villarruel con los dictadores

El cuaderno de Etchecolatz donde figura el nombre de Victoria Villarruel.

Aunque oculta su cercanía con los oficiales condenados, cada vez se conocen más detalles sobre la relación de máxima confianza que tenía con algunos de ellos. El jueves 31 de agosto, la abogada querellante en juicios de lesa humanidad Guadalupe Godoy reveló al portal La Retaguardia que en las anotaciones del genocida Miguel Etchecolatz aparecía Villarruel como uno de sus contactos. La noticia trajo un documento sobre un tema que, desde hace semanas, circula: cuál fue su relación real con los militares condenados.

El 28 de julio, Pedro Rafael Mercado, el marido de Cecilia Pando, hizo una publicación en Facebook sobre Villarruel. Dijo que cuando la conoció, en una cena del 2006, por primera vez en su vida se había sentido “parado a la izquierda de mis acompañantes”. “Siempre acusado de facho, el tono de las conversaciones de esa noche me colocaba un poco más a la izquierda de la pareja que nos había invitado”, escribió.

También contó que una de las actividades que organizaba Jóvenes por la Verdad, una agrupación de la que participó Victoria, era coordinar “visitas al Teniente General Jorge Rafael Videla, en momentos en que mantenía prisión domiciliaria”. El hombre, además, remarcó que fue gracias a la candidata que él pudo conocer al dictador.

Argentina promete en la ONU investigar la “criminalidad económica” bajo la dictadura militar

Mercado es el único que hizo declaraciones públicas sobre Villarruel. Sin embargo, en off, otros militantes de organizaciones por la “memoria completa” cuentan historias similares. “A los encuentros con Videla solía llevar a jóvenes para que lo escuchen, para formarlos. Me consta, además, que él la ayudaba con una cuota para mantener el grupo y que ella pasaba todos los meses”, cuenta a Perfil, alguien que trabajó con ella por aquellos años.

Un hombre que no militó directamente con Villarruel, pero que la conoció recuerda que la mujer supo visitar a su padre condenado en un penal de Tucumán. “Ella se movió siempre con gente de su palo y hay cosas que nunca va a entender. Por eso los viejos la quieren tanto, porque ella los visitaba y les decía que estaba bien lo que habían hecho y les hablaba de guerra a muchos que, podemos decir, habían sido adoctrinados en ese pensamiento”, relató a PERFIL.

La teoría de los dos demonios

En un documento de Unión de Promociones del 2005, otra organización donde participó Villarruel, se puede ver con mayor claridad el tono “duro” de aquellos años. Después de plantear que “el drama nacional” había comenzado con las políticas de Alfonsín, planteó: “Por lo tanto, según el cristal con que se mire la acción, tenemos configurado o no un delito. En la guerra es legal matar, en la paz no lo es”.

Con el correr de los años, Villarruel atenuó su discurso y relativizó el concepto de “guerra”, que intenta bajarle el tono al terrorismo de estado de la dictadura. En una entrevista con La Nación en el 2010, cuando le preguntaron si pensaba que era “lo mismo el terrorismo de Estado que el otro terrorismo”, ella respondió: “La expresión terrorismo de estado no solo es desafortunada, sino también confusa”.

PERFIL intentó comunicarse con Victoria Villarruel y con Javier Milei, pero no obtuvo respuesta.

