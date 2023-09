La candidata a presidenta por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, aseveró que "el 22 de octubre vencen las coaliciones tal cual las conocimos". Además, explicó el hecho que relaciona a Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de Javier Milei, con el represor Miguel Etchecolatz, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Quiero arrancar por el tema de Jorge Julio López. Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de Javier Milei, aparece como contacto en el cuaderno en el que Miguel Etchecolatz preparaba su defensa para el juicio.

Como abogada de Julio López, ¿qué detalle podés contarnos del vínculo entre la candidata a vicepresidenta y el ex funcionario de Seguridad? ¿Presentarás algún tipo de recurso para investigar su vínculo? ¿Eso puede generar alguna incapacidad para ser electa vicepresidenta?

El juicio a Etchecolatz hay que ponerlo en su contexto. Fue el primero después de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, comenzó en el año 2006. Entonces, allí era toda una experiencia novedosa cómo se desarrollarían estos juicios.

Hay que pensar que después de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida se habían interrumpido en la década del '80, sólo habían continuado los juicios por apropiación de bebés, los Juicios por la Verdad, pero un juicio de características como esta nunca había ocurrido.

Entonces, los genocidas buscaban apoyo, queriendo demostraran (no creo que ya negar lo ocurrido en la Dictadura) que al menos ellos habían actuado con una motivación justa en el plan genocida que llevaron adelante. Esto que aparece ahora y lo publicó mi compañera en ese juicio, Guadalupe Godoy, es lo que Etchecolatz tenía anotado en su cuaderno como personas de contacto.

Tal vez, de mi memoria puedo extraer más a Cecilia Pando, porque claramente ella tenía una actividad, iba a los juicios, nos agredía, nos gritaba en los pasillos y era bastante notoria. Villarruel, quizá, en este momento no la recuerdo como una de esas personas. También había otra persona que era Karina Mujica.

A continuación del juicio de Etchecolatz, se hizo el juicio por la causa ESMA, yo era abogada del caso de Rodolfo Walsh, lo soy actualmente, y venían también familiares de los marinos. Es decir, había todo un grupo de personas que tenían una actividad muy intensa, que nos gritaban, y nos agredían.

Durante el juicio de Etchecolatz sufrimos reiteradamente amenazas que terminan en el hecho más grave, que es la desaparición de López y, un año después, en la Ciudad de Buenos Aires, se realiza un juicio contra el prefecto Héctor Febres, que era el encargado de la sala de embarazadas en la ESMA, nada más ni nada menos.

Febres aparece muerto en su celda de Prefectura, nosotros ponemos un perito de parte y demostramos que no fue una muerte natural, sino que fue envenenado.

Nuevamente, aparecen los papeles, la computadora que Febres tenía en su celda. Aunque esto lo repetimos varias veces, es bueno recordarlo: la computadora de Febres que tenía anotaciones de este tipo (como los papeles de Etchecolatz, que tenemos producto del secuestro en la causa) fue borrada mientras estaba en custodia por la Policía Federal.

Apareció borrada a cero, no se pudo recuperar nada más que la fecha en la que se borró. La mandamos a Francia, hicimos de todo tipo de pericias y solamente se pudo recuperar eso. Esto lo señalo porque es evidente que los genocidas, durante su estadía en la celda o en el caso de Febres en una sede de Prefectura de detenidos, armaban sus propias defensas y buscaban quiénes los podían ayudar en los juicios que se estaban llevando adelante.

¿Te imaginás a Villarruel vicepresidenta?

Ya está dentro de una de las posibilidades. Muchos reaccionan ahora, cuando hace mucho tiempo, hace dos años ya que Javier Milei y ella vienen en carrera, mostrando cuáles son sus pensamientos, y ahora veo que todo el mundo se asombra.

Hace dos años que desde la Cámara de Diputados lo venimos enfrentando. En mi caso, no vengo dejando pasar ningún discurso negacionista o mínimamente negacionista que pueda hacer Villarruel.

Debatí con Milei y contrasté sus ideas, pero evidentemente se dejó correr, se hizo un contrapunto y ahora llegamos a un extremo en donde lo más exótico que escuché en el último tiempo es que, desde el peronismo, se viene fascismo y después sale a contar Sergio Berni que le armaron las listas.

Entonces, primero se tendrán que poner de acuerdo y creo que es inadmisible lo que se escuchó y que pasó desapercibido. ¿Cómo que el peronismo le armó las listas? ¿En su intención de llegar a un balotaje, Massa con Milei, le arman las listas? Berni lo reconoce, lo dice un intendente del Conurbano y aquí no pasó nada. Estamos en una situación en donde es muy difícil que una pueda explicar quién es Milei si del otro lado le arman las listas.

Cómo se encuentra el escenario electoral

Tenés que reconocer que, de existir un balotaje, las posibilidades de que vos estés son mucho menores y que tengas que elegir entre alguno de los tres candidatos (Javier Milei, Sergio Massa o Patricia Bullrich). ¿Hay por alguno que nunca votarías?

Hoy no estamos en una situación de balotaje y también veo con mucho asombro este festival de adhesiones respondiendo qué harían en el balotaje. Aquí hay cinco fórmulas, en las cuales los electores nos seleccionaron para octubre, y vienen ahora los debates presidenciales, en aproximadamente un mes.

Nosotros tenemos que dar a conocer cuáles son las propuestas y porqué la importancia de que haya cinco fórmulas y qué vamos a proponer cada uno para ello.

El votante que tiene valores de izquierda, que se siente con valores progresistas y solidarios, tiene que apoyar la fórmula que encabezamos con Nicolás del Caño.

Aquí no hay una discusión entre dos opciones, está absolutamente abierto el escenario electoral, creo que después de las elecciones se va a una reconfiguración del sistema político, el que conocimos en los últimos años no existirá más.

Las dos coaliciones que vinieron gobernando, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, están estalladas completamente, por eso tenés gobernadores que supuestamente están en la lista de Sergio Massa, que ya están diciendo a quién votarán en un balotaje.

O sea, está todo por verse y por eso es tan importante con qué fortaleza sale la izquierda de esta opción porque, de lo contrario, tenemos que aceptar desde ahora que la agenda política se corrió a la derecha, no queda otra y que hay que elegir entre esas opciones.

Nosotros no creemos que eso se tenga que hacer, sino que aquellos votaron en estas elecciones por opciones que dicen que hay que cortar con el Fondo Monetario Internacional, que el acuerdo se está pagando con el hambre de los jubilados (porque es de ahí centralmente de donde están saliendo los recortes presupuestarios de Massa), aquellos que piensan que tenemos que defender derechos conquistados en tantos años, que no puede ser que haya pibes que se saltean una comida diaria, no estamos de acuerdo en naturalizar a personajes como Milei, y tenemos que hacer una fuerte expresión.

El momento político en el que estamos es ese. Hay un barajar y dar de nuevo. Por lo tanto, con qué fortalezas salimos aquellos que no queremos nada de esto, me parece más importante que nunca.

Te referías a Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, que un eventual balotaje entre JxC y los libertarios, votaría por los libertarios. ¿Qué creés que a un peronista lo lleve a terminar votando por un libertario antes que por una persona como Patricia Bullrich que, por lo menos, en algún momento integró el peronismo?

Es parte de lo de coaliciones estalladas, de que todos saben que las listas están armadas y que tienen una fecha de vencimiento, que se llama octubre. El 22 de octubre vencen las coaliciones tal cual las conocimos. Cada cual va en la lista en la que va porque le tocó y no tiene manera de zafar hasta el 22 de octubre, pero no veo que tenga más consistencia que esa.

¿El 23 de octubre o 11 de diciembre imaginás seis espacios políticos, que se dividan en dos las dos coaliciones que hoy son dominantes y que, entonces, haya una derecha e izquierda y se divida en cuatro lo que hoy es dos?

Como mínimo, y una reconfiguración según quién gane. Yo lo vi, era diputada nacional en 2016 cuando comenzaron las sesiones legislativas bajo el gobierno de Mauricio Macri y observé cómo de un día para otro se pasaban, se saltaban de bando que en el Congreso, no se sabía dónde se sentaba uno y el otro al día siguiente.

Macri aprobó más de 400 leyes con votos de un peronismo, que en un amplio sector era dirigido por Massa en el Frente Renovador. Los vi pasarse, votar leyes terribles después de esa famosa frase de Diego Bossio, que dijo "me querés comprar por unos mates fríos y unos sanguchitos".

Leyes terribles que reventaron el sistema jubilatorio argentino, como la ley de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y desde Massa, su bloque y sectores del peronismo, levantaban la mano y las acompañaban para terminar con el sistema jubilatorio, que no es bueno, tiene un grave problema en Argentina, pero que es el inverso a generar una pensión universal donde te dejan aún más abajo que en la actualidad, en la que se eliminan la chance de jubilación y pensión, por ley te establecen que será un 20% menos, que ya una miserable jubilación mínima.

Entonces, esta película ya la vi. Ahora la crisis es mucho mayor, porque te estoy hablando del inicio del gobierno de Macri, después de eso fracasó su mandato y, tras esto, gobernó el Frente de Todos, que también fracasó.

La relación con Melconian durante el gobierno de Macri

Lo que estamos viendo es que las dos grandes coaliciones que vinieron gobernando los últimos ocho años realizaron una transferencia de ingresos gigantescos, que le sacaron a los sectores asalariados, a los que trabajan, y se lo dieron al capital más concentrado, y hoy ya están viendo cómo se acomodan para adelante.

Será muy interesante un sistema político más parecido al alemán, dividido en seis bloques, menos parecido al inglés o al norteamericano, que en general fue la tendencia de la Argentina, de dos grandes bloques...

Por último, en cuanto a cómo quedará la representación del sistema político, creo que la representación de izquierda, de los que tenemos otras ideas, no queremos más ajustes del Fondo pagado con el hambre de los niños, es que tenemos que tener una clara expresión en octubre.

BL JL