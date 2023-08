El Secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad, Fernando Straface, aseveró que "estamos en una situación de tres tercios". La renuncia de una funcionaria muy cercana a Horacio Rodríguez Larreta, la integración de Argentina a los BRICS y la autocrítica tras las PASO, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Con respecto a las internas en Juntos por el Cambio, María Migliore, histórica funcionaria de Horacio Rodríguez Larreta, presentó su renuncia tras el triunfo de Jorge Macri. ¿Es distinta la posibilidad de integración de los equipos del larretismo con Patricia Bullrich que con Jorge Macri?

Tanto en Nación como en Ciudad, pasó la interna y tenemos una candidata a la presidencia de la Nación y un jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio de los cuales estamos detrás, absolutamente alineados.

En el caso de María Migliore, una gran ministra durante todos estos años y responsable del proceso de integración social de los barrios populares de la Ciudad, entendió que tenía un ciclo cumplido al lado de Horacio y era momento de darle lugar a otro equipo. Es por eso que eligió, en esta etapa, salir del rol de ministra, pero no del gobierno, porque sigue muy cerca a Larreta.

Hay un convencimiento enorme a nivel nacional y en la Ciudad de que ahora es el momento de un JxC muy unido y preparado para evidenciarle a la sociedad que tiene las ideas, los equipos y la gobernabilidad necesaria para llevar adelante el cambio, muy encolumnado detrás de sus candidatos. Eso es lo que hicimos este miércoles en el área de política exterior de los equipos nacionales, a instancias de Federico Pinedo.

Lo escuché a Pinedo decir que el BRICS era un "club diabólico", y en 2018, Mauricio Macri se había reunido con Xi Jinping, analizando ingresar a los BRICS. No entiendo porqué la sobreactuación. Me gustaría entender, primero, si vos compartís esa mirada de que el BRICS es un "club diabólico".

No lo escuché nunca dirigirse en esos términos a Federico. Pero sí comparto con él y en todo JxC que esta coyuntura histórica e internacional no es propicia para que Argentina haya ido a un club de perfil netamente geopolítico, es decir, de jugador geopolítico, que en estos momentos intenta contrabalencear el poder de Estados Unidos, porque el país no tiene ninguna necesidad de encolumnarse atrás de uno u otro club, en un tablero político de mucha más tensión internacional.

¿No podría integrarse a los dos, de alguna manera? Porque que "no tiene necesidad de integrarse a uno u otro" parece que excluyera, porque lo que escucho es que somos parte de Occidente. Por lo tanto, estamos naturalmente integrados a un grupo...

En el marco de esta tensión internacional y de la ruptura del orden internacional que Rusia produjo con la invasión a Ucrania, ahora estaríamos integrándonos a un agrupamiento geopolítico en donde Rusia es protagonista. Esto demanda posiciones, si se quiere, de solidaridad con algunas de sus acciones, y lo estaríamos haciendo, además, junto con Irán, un país históricamente en conflicto con Argentina por temas y causas todavía no resueltas.

Por último, si además de los principios y valores que nos siguen uno mirara la razón pragmática para no hacerlo, te diría que no hay ningún beneficio específico para la estrategia de desarrollo del país, que al final es el imperativo principal de la política exterior, de sumarse a este club. Por el contrario, hay muchos costos, incluso, en términos de inconsistencia de política exterior.

Una de la razones que se esgrimían era la posibilidad de sumarse al Banco de Desarrollo de los BRICS. No hace falta ser miembro de los BRICS para sumarse al Banco de Desarrollo.

Para finalizar, en el escenario de un gobierno que está a tres meses de entregar el poder a otro gobierno, que muy probablemente sea de otro signo político, hubiera correspondido, si había alguna voluntad de hacer de la política exterior una política de Estado, que exista un proceso de consulta intrapartidaria respecto de qué quería hacer el conjunto del sistema político.

El problema de este Gobierno y de Alberto Fernández es que siempre confundió la política exterior de Argentina con los deseos personales, las afinidades ideológicas individuales, los vientos de capricho, de uno u otro momento del Presidente. Y así nos fue, en términos de inconsistencia y falta de trazabilidad y, por lo tanto, pérdida de confianza internacional de nuestro país.

Vuelvo con el punto. No alcanzo a entender porqué tiene componentes negativos integrarse a los BRICS, como integrarse a la OTAN. Porqué uno no puede estar en los dos lugares, como de hecho están en el G-7 o G-20 los mismos países de la OTAN y de los BRICS. Se habla de estar a favor de, por ejemplo, China, cuando India es el principal socio norteamericano para frenar a China e India tiene un conflicto armado con China, una frontera en la que hubo hasta muertos.

Entonces, esta idea de que "es todo lo mismo" me parece una simplificación que no tiene en cuenta los matices, las complejidades de las tensiones de las relaciones internacionales, en donde siempre hay conflictos...

En los BRICS están Brasil, que es nuestro principal socio comercial; India, que es un país con una potencialidad enorme; y China, con una de las economías más complementarías con Argentina. Por supuesto, entre esos tres países, como lo explicitamos en nuestro ideario de política exterior, nuestro país tiene que profundizar sus relaciones y con cada uno de ellos de distinto tipo.

Eso no supone ni requiere que formemos parte de un agrupamiento, en donde están esos tres países, pero también Rusia, que es el principal país que rompió el orden internacional, que pone a Argentina en una situación de señales confusas a nivel internacional, en un momento en el que país necesita de gran parte del mundo desarrollado y potencias emergentes para su estrategia de crecimiento.

Entonces, vos me decís "no creo que produzcan ningún daño", que es una posición personal y puedo entenderla. Sin embargo, no produce ningún beneficio explícito y genera mucha confusión e inconsistencia en el planteo de Argentina. No era ni el momento para hacerlo ni con los socios con los cuales nos estaríamos sentando.

Uno puede discutir la oportunidad y qué política de Estado requiere ser concertada con la oposición. Lo que no entiendo es esa exageración de considerar a los BRICS, no como el club de los diabólicos, pero sí el de los malos. Veo una sobreactuación que le hace mal al debate porque simplifica, trata a la audiencia y a los votantes como si fueran un jardín de infantes, no le explican todas las complejidades.

Allí, Lula da Silva tuvo un discurso real de un estadista al decir que es una cuestión de Estado-Estado. Probablemente, dentro de cinco años, en Rusia no esté más Vladimir Putin, y Rusia seguirá siendo Rusia. Lo que dice Lula, de que las relaciones son Estado-Estado, sin importar quién sea el gobierno, me pareció muy sensato. Además, terminó diciendo que "si yo no estuviera dispuesto a aceptar las contradicciones, no me hubiera dedicado a la política y me dedicaría a otra cosa".

Es decir, la política es continuamente la manera de conciliar contradicciones. Entonces, la simplificación de "blanco y negro", a mí, francamente, me entristece...

A lo largo de este proceso, y antes de que se anunciara el posible ingreso de Argentina a los BRICS, había una posición muy clara de todo JxC y de los dos espacios en competencia dentro de la primaria que afirmaba que no era ni el momento, ni con estos socios y ni con este marco de potenciales beneficios que, por otra parte, son inexistentes.

En ningún momento ni se demonizó ni adjetivó la condición de los países que integran el BRICS: nada menos que Brasil, por ejemplo, salvo en el caso de Rusia, que es el protagonista de la ruptura del orden internacional. En algunas declaraciones de los BRICS, hay una demanda específica, muchas veces de Rusia, de alinearse con algunas posiciones vinculadas a lo que está ocurriendo en Ucrania.

Lo que digo, desde una posición muy pragmática y de defensa de las oportunidades de desarrollo del país, es que no hay ningún beneficio para Argentina en meterse en esa discusión internacional, cuando nosotros tenemos otras urgencias determinantes de nuestros desarrollos, que pasan por tener una decisión mucho más multilateral que alineada con uno u otro bloque.

Pinedo dijo "con las mafias no te podés sentar a negociar", un sesgo. La sensación es que nos estamos aliando a un club diabólico. Mi recomendación, conociendo tu moderación y equilibrio, es que ayudes a que JxC no simplifique la política internacional y el discurso, por el bien de todos los argentinos...

Ayer, a instancias de Pinedo, reunimos a todos los equipos de JxC, y cuando digo de todo el espacio hablo de todos los partidos que integran la fuerza: 100 profesionales de alto nivel, preparados para liderar la política exterior de un gobierno de JxC con los mercados, con oportunidades, que restaure la confianza internacional en Argentina, para que todos eso motores del crecimiento que hay en Argentina puedan desarrollar su potencial.

Además, llevando adelante algo que todos habíamos hablado que, posiblemente, el equipo de política exterior, junto al de economía, fueron los primeros que lo realizaron, y es la idea de estar juntos después de la primaria.

Argentina requerirá mucha experiencia, organización institucional y gobernabilidad para llevar adelante los cambios. Ayer, en la reunión que tuvimos de los equipos de política exterior, vimos el expertise reunido y el conjunto de ideas que nos unen. Creo que hay razones para ser muy optimistas de que la política exterior será protagonista de un gobierno liderado por Patricia Bullrich y que le da al país un plan de desarrollo a largo plazo.

El análisis de JxC tras las PASO

Alejandro Gomel (AG): Pasaron casi tres semanas de las PASO, se enfrió un poco el clima. ¿Qué lectura hacés ahora de lo que pasó? Quiero decir, esta interna que fue tan dura, ¿terminó perjudicando no solamente a Larreta sino que a todo el espacio, viendo el resultado electoral, donde el vencedor fue Milei? ¿Qué autocrítica hacen?

La lectura que Larreta hizo en algunas intervenciones públicas que tuvo en las últimas dos semanas es que, como dijimos siempre, íbamos a ser muy respetuosos de la regla institucional a la que nos sometimos. Por lo tanto, con la sociedad habiendo saldado la elección de uno u otro liderazgo para la candidatura presidencial, Larreta está con mucha voluntad de contribuir a que Patricia Bullrich sea presidenta.

En segundo lugar, ayer veía los resultados del conteo definitivo y diría que estamos en una situación muy de tres tercios, con un Milei que bajó su performance electoral y está un poco por debajo de los 30 puntos, y las otras dos opciones (que son JxC y UxP) muy cercanos a ese 29 y algo más.

Creo que ese componente emocional y protagónico, que fue muy determinante en las PASO, dará lugar en los estos días que restan para llegar a las generales a una reflexión más profunda, pensando en cómo sería efectivamente un gobierno de uno y otro, por parte de la sociedad. Ahí es donde JxC tiene un diferencial muy positivo por organización, equipos y pedagogía pública para explicar hacia dónde vamos, por no tomar atajos discursivos, evitar el populismo de uno u otro signo, y por poder estar acompañado de gobernadores.

Es una oportunidad y, a la vez, una gran responsabilidad que intentamos en JxC, en estos más de 50 días, compartir con la sociedad atributos que harán posibles que el próximo gobierno no solamente haga el cambio, sino que lo mantenga en el tiempo y tenga expertise para llevar adelante. Es decir, la bronca, que en alguna parte se expresó en las PASO, seguramente dé lugar a una reflexión más profunda sobre qué es poder gobernar Argentina.

AG: ¿Hay una apuesta de que se vote más con la cabeza y menos con el corazón en octubre?

Hay mucha convicción de que si somos capaces de comunicar, mostrarle a la sociedad cuán preparados estamos en ideas, equipos y organización institucional, nos acompañarán, porque realmente es evidente el diferencial positivo de JxC para poder llevar adelante un plan para Argentina.

BL JL