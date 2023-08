Andrés Cisneros, politólogo y analista internacional, sostuvo que es importante poner el foco en los países del BRICS, en cuanto a las exportaciones, pero no en el bloque económico en sí. “Hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es ir hacia el mundo y comerciar con todos, y otra es tomar compromisos estratégicos”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Es correcto continuar con una bipolaridad Oriente-Occidente en el mundo actual?

No, para nada, pero lamentablemente es como se están dando las cosas. Lo mínimo que un país como Argentina, que pesa tan poco en el mundo, debería hacer es cuidarse de no agravar el enfrentamiento y trabajar para que eso se corrija.

Fantini: “Los primeros años de los BRICS fueron claros y lógicos, ahora hay señales de caos”

El 70% de las exportaciones argentinas van a países emergentes, en su gran mayoría integrantes del BRICS y de la zona asiática, cuando el 70% de nuestro personal diplomático está en embajadas de la OTAN, respondiendo a lo que era el mundo del siglo XX, donde el comercio estaba más orientado al Atlántico, y desde fines del siglo XX está más orientado al Pacífico.

Desde el punto de vista de lo comercial, ¿no tendríamos que poner más el foco en los países del BRICS que en los de la OTAN?

La ampliación de los BRICS empeorará su problema de democracia

Por supuesto que sí. En los países del BRICS, sí. En el BRICS, no tanto. ¿Qué razón tengo para ingresar a un compromiso geopolítico con China, Rusia e Irán en el BRICS, si lo que necesito es aumentar el comercio? Puedo aumentar el comercio todo lo que quiera, sin necesidad de hacer concesiones geopolíticas.

Lo que usted ha señalado son dos distorsiones. Hay una distorsión histórica en la cancillería argentina, que destina el 70% de su personal a un área que ya no concentra tanto poder en el mundo.

Y la otra distorsión es decir que como en el BRICS están nuestros principales clientes, tenemos que hacer una alianza estratégica con ellos, cuando en realidad nuestro interés, y el de ellos, es comerciar todo lo posible para ser países independientes, no hace falta un compromiso estratégico.

Ruskolekier sobre el ingreso a los BRICS: "No es una unión monetaria ni económica, es un bloque geopolítico”

Nuestro Presidente, que no para de darnos sorpresas todo el tiempo, acaba de declarar que nuestro ingreso al BRICS es por razones estratégicas, que estamos haciendo un alineamiento estratégico. Se fue más allá que Lula, como lo hizo con Rusia cuando le abrió las puertas de Argentina para entrar a América Latina.

Hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es ir hacia el mundo y comerciar con todos, y otra es tomar compromisos estratégicos en cuestiones que no tienen relación directa con el interés nacional.

Diego Guelar sobre el ingreso a los BRICS: "Javier Milei y Patricia Bullrich están en contra"

¿Cuál es el compromiso estratégico que significa entrar al BRICS? ¿Qué se nos pide?

El BRICS es una precondición, una especie de convocatoria a formar algo que alguna vez fueron los "no alineados".

En lugar de revisar nuestros propios defectos y tratar de corregirlos, es encontrar un culpable en otros países, los ricos del Norte, los colonialistas, para echarles toda la culpa y generar un enfrentamiento Norte-Sur, como fueron los "no alineados". Ese es el compromiso estratégico que hay que aludir en el BRICS.

¿Usted ve que el BRICS le echa la culpa al Norte y a Estados Unidos?

Bueno, revisemos los discursos de Lula últimamente. Lula da Silva, hace menos de dos meses, declaró que en Venezuela no hay una violación importante de derechos humanos y que todo es una historia tejida por Estados Unidos.

Cumbre de los BRICS: un gran ‘giro copernicano’ en el sistema internacional

¿Le parece también que habría que salir del Mercosur?

No, para nada.

Pero, ¿por qué si Lula es quien habla más en contra de Estados Unidos, está bien estar con él en el Mercosur y no en los BRICS?

Nosotros no estamos con Lula en el Mercosur o en los BRICS, estamos con nosotros mismos. Lula puede hacer lo que quiera porque comanda un país mucho más grande que la Argentina, que tiene capacidades mucho mayores que la actual Argentina y puede maniobrar de otra manera.

Massa cerró el día con Lula Da Silva y se vuelve con mayor margen para el uso de las reservas

Tenemos que ver cómo maniobramos nosotros para no convertirnos, simplemente, en el "vagón de cola" de otro.

¿No estamos ideologizando en exceso los BRICS, viéndolo con categorías viejas? Porque su argumento resulta contradictorio respecto de Lula para el Mercosur y Lula para los BRICS.

Me parece que los estados tienen relaciones, más allá de la coyuntura del gobierno que le toque a cada uno conducir, ¿no?

To Bric, or no to Bric, that’s not the question

Totalmente de acuerdo. Argentina debe permanecer en el Mercosur (por sus intereses nacionales) y no debe ingresar en el BRICS (por sus intereses nacionales).

¿Me puede explicar por qué? Si usted dice que el problema ideológico es que Lula critica a los ricos, y nunca escuché a China o India criticar a los ricos...

China e India son dos grandes potencias, que cuando se generó el BRICS eran potencias emergentes. Hoy ya no son una reunión de "socorros mutuos", están comandando la generación de un bloque mundial, que se confronta claramente con lo que se puede llamar el "bloque occidental".

Por qué los Brics son un acuerdo entre gobiernos que "no genera incentivos comerciales"

No creo, porque me parece que India es el principal aliado de Estados Unidos para detener el crecimiento económico de China en Asia...

Sí y no, depende del área. En el área comercial, no, por ejemplo. Cada uno defiende sus intereses como mejor le parece, pero no por ello tiene que comprometerse geopolíticamente de manera determinante.

MVB JL