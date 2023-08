Ruskolekier sobre el ingreso a los BRICS: "No es una unión monetaria ni económica, es un bloque geopolítico”

La semana pasada se conoció que el bloque de países emergentes BRICS invitó a la Argentina junto a otros 5 países más a formar parte del mismo. Sin embargo, esto generó grandes críticas en los principales candidatos de la oposición; Javier Milei y Patricia Bullrich.

En este contexto, nos comunicamos con Alberto Ruskolekier, doctor en economía, quien habló sobre el eventual ingreso al bloque de países emergentes.

Que le aportaría el Banco de Desarrollo de BRICS a la Argentina

“BRICS no es una unión monetaria ni económica, es un bloque geopolítico”, dijo Ruskolekier, quien luego completó: “Los efectos se verían a partir de enero del 2024, el PBI de todos los países sumados sería el 30% y tendría al 40% de la población mundial”.

“Es una organización manejada por China, los BRICS inauguraron un Banco de Desarrollo en 2015”, detalló el economista. “El anunció no cayó bien en Estados Unidos, China está jugando con mucha inteligencia”, añadió.

En esa misma línea, el entrevistado dijo que con muy poca plata, China se aseguró un enclave fundamental en América Latina. “Es polémico que haya que darle la mano al embajador de Irán o a Vladimir Putin, que tiene orden de detención internacional”, detalló.

“Los candidatos de la oposición no quieren aceptar la invitación, no hace falta estar dentro de la organización para recibir ayuda económica”, explicó el economista. “La aceptación de la invitación no tiene que recaer en un gobierno que está de salida”, concluyó.