Eleonora Gosman, periodista en Brasil, destacó los elogios de Lula hacia Alberto Fernández en la cumbre de los BRICS, y señaló las similitudes entre la propuesta de Massa y el nuevo gobierno del PT. “El estilo del gobierno que podría tener Massa en el poder, me da la impresión de que no sería tan “peronista”, sino de una alianza amplia con otros sectores, como la que armó Lula acá”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué expectativas imaginás que puede haber del encuentro de Sergio Massa con Lula da Silva esta tarde en Brasil?

En la reunión, además de Lula y Massa, va a participar Fernando Haddad, el ministro de Hacienda de aquí.

La discusión se va a centrar en tratar de ver la manera de recomponer el comercio con Argentina en base al yuan. Lo que está en discusión es cuáles son las garantías que presenta el gobierno argentino para, en caso de default, certificar que hay con qué pagarle a los exportadores brasileños, mejor dicho, al gobierno brasileño.

Sergio Massa rumbo a Brasil: entre alivio a las reservas y la rosca de campaña

El gobierno brasileño financia a sus exportadores, y lo que pide es que haya una garantía del lado argentino de que Argentina va a pagar. Especialmente, porque existe el temor del default.

Yo creo que esto se va a cerrar, porque Argentina cuenta con reservas en yuanes, que pueden operar perfectamente como garantías. Depende también de cómo estén las reservas del Banco Central y los próximos vencimientos.

Por un lado, este tema económico concreto, por eso la presencia de Fernando Haddad en la reunión de Massa con el presidente Lula da Silva. Después de las 5:30 de la tarde sabremos cómo viene el proceso.

Fernando Haddad, el fallido delfín político de Lula, ¿al mando de la economía de Brasil? | Perfil

Vos estás en Brasil, me gustaría que nos explicaras y compartieras con la audiencia, las dificultades que tiene Lula para dar crédito a la Argentina sin que haya una garantía o algo que lo justifique, porque la oposición se lo devoraría si terminara teniendo, digamos, una benevolencia política con la Argentina. ¿Es así?

Es tal cual como lo decís. En realidad, hay dos cuestiones. El gobierno de Lula está muy adaptado a cumplir con las responsabilidades fiscales. En ese sentido, no quiere ni puede permitirse una deuda impagable, inclusive porque hay antecedentes de deudas no pagas, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Alrededor de 5 mil millones de dólares adeudados que nunca fueron pagados.

No es que Lula desconfíe, pero se sabe perfectamente cómo está la situación de la Argentina, entonces, la garantía con yuanes, sería un buen elemento para que la Argentina sea financiada por Brasil.

Por qué los Brics son un acuerdo entre gobiernos que "no genera incentivos comerciales" | Canal E

Porque si bien es cierto que el gobierno brasileño financia a los exportadores, también financia a la Argentina. Rige un sistema mediante el cual, cada seis meses, Argentina y Brasil hacen una suerte de balance de importaciones y exportaciones.

El pago puede ser hecho en yuanes y no en dólares. Lo que están evaluando es cómo sería el tipo de cambio, tanto con respecto al real como al peso argentino. Esto es una novedad en el comercio bilateral, obviamente, con una moneda fuerte como lo es el caso del yuan, que incluso fue aceptada por el FMI como medio de pago.

Como vos decías, Lula no tiene todas consigo, y tiene que cuidar mucho su situación fiscal. Lo viene haciendo a pie, justamente para evitar que le caigan críticas feroces, por decirlo de alguna manera. Hasta ahora, la cosa se ha manejado bien, y piensan seguir manejándolo así.

Lula da Silva celebró la "relevancia" de los BRICS por el ingreso de Argentina y otros cinco países

Me hace acordar a la explicación que daba Fernando Henrique Cardoso entre las diferencias de hacer política en Brasil y en Argentina, que era muy gráfico. Decía que dependía de quiénes fueron nuestros colonizadores. En el caso de ellos los portugueses, y en nuestro caso los españoles. Los portugueses entraban en Brasil, que hay morros, haciendo zigzags, mientras que los españoles, herederos del Cid Campeador y la dureza, en línea recta sobre la planicie de la Llanura Pampeana.

En ese arte que tiene Lula, de intentar esquivar los rayos que le tira la oposición mientras busca darle una mano a Massa, hay un componente político, ¿o no?

No tengo ninguna duda. Mirá, algo que en su momento se me pasó, pero percibí al volver a escucharlo. Lula dijo en Johannesburgo, durante la cumbre de los BRICS, que Alberto Fernández era un gran amigo de Brasil y del mundo en desarrollo.

Alberto Fernández: "Me hubiera gustado haber tenido una mejor relación con Cristina"

También dijo: “seguimos avanzando codo a codo con nuestros hermanos argentinos, y seguiremos defendiendo la lucha contra el hambre y la pobreza, y por la promoción del desarrollo sostenido”.

Dicho esto, uno puede entender que no se refería exclusivamente a Alberto Fernández. Dijo “Alberto es amigo de Brasil”, con lo cual, colocó la relación como una cuestión de Estado, con un sentido político.

Creo que la recepción que le da a Massa, que no sólo es ministro de Economía sino también candidato, seguramente los periodistas le van a preguntar qué opina de Sergio Massa, y su respuesta va a ser positiva.

Daniel Arroyo: "El modelo kirchnerista está agotado"

Si bien él dice que no hay una cuestión ideológica que vaya a primar en las relaciones con Argentina, lo cual es absolutamente correcto y cierto, también es cierto que el estilo del gobierno que podría tener Massa en el poder, me da la impresión de que no sería tan “peronista”, sino de una alianza amplia con otros sectores, como la que armó Lula acá.

En Argentina hay espacio para hacerlo. Si Massa hiciera eso, no dudo que tendría más chances que otros candidatos. No tengo dudas de que Lula tiene más identificación con Massa que con sus dos oponentes, pero vale el concepto que él dijo, “voy a gobernar con quién sea el presidente de la Argentina”. Es decir, va a tratar de Estado a Estado, no con la persona. Con la salvedad de que él es tendiente a apoyar a Massa.

Las repercusiones de los anuncios de Massa

Más allá de eso, ¿qué dicen en Brasil de Milei, que plantea salirse del Mercosur?

En Brasil piensan que Milei es un horror. Un horror, no un error, y no te imaginás las cosas que se dicen. Acá se vivieron cuatro años de Bolsonaro. Hay algo terrorífico en todo esto, voy a decir lo que pienso porque me tocó vivir los cuatro años de Bolsonaro.

Bolsonaro empezó diciendo que era el presidente contra la corrupción y ahora se descubrió una terrible corrupción en su gobierno, cometida tanto por él como por su mujer. Tienen que ver con la sustracción de joyas del Estado que se llevaron él, su hijo y su mujer.

¿Por qué se asocia a Milei con el nazismo? | Perfil

¿Te referís a los regalos que reciben los presidentes?

Sí.

Sin minimizar los actos, debe ser algo chico comparado con todo el escándalo de la corrupción con Petrobras, aunque moralmente es igual de grave...

El tema es que él dijo que iba a terminar con la corrupción y no acabó con la corrupción. Hay otros casos más complicados que posiblemente puedan abrirse a futuro, tiene 20 juicios abiertos.

Natalia Aruguete: "En el voto a Milei también hay racionalidad"

¿La prensa brasileña considera que Milei pueda ser presidente de la Argentina?

Sí. No lo dicen con esas palabras, pero como lo describen expresa eso. Hay mucha aprensión contra Milei.

FM JL