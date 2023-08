La doctora en Ciencias Sociales, Natalia Aruguete, aseveró que "hay un sentido de pertenencia de quienes votaron a Milei". La dificultad de predecir el futuro, el porcentaje de racionalidad y emoción en el voto de la juventud, e infidencias de los grupos focales que realizó, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Estoy leyendo tu artículo en Cenital, al mismo tiempo que el cuestionario que prepara la producción, y me quedo con el libro que citás, que es el “Superforecaster” de Philipp Tetlock y Dan Gardner, en donde planteás las dificultades de predecir el futuro y mi pregunta es si, finalmente, no es como la Torre de Babel, es decir, una pretensión ilógica del ser humano poder prever el futuro...

A veces alguno erra cuando quiere hacer predicciones. En el último tiempo, las encuestas mostraron sus bemoles y, en este caso, gran parte de los pronósticos de los que hicieron tuvieron grandes fallas.

Lo que me parece importante de esos autores es cómo intentamos reponer a posteriori algo que suponemos que fue un pronóstico, pero lo cierto es que estaríamos hablando con el diario del lunes.

El problema cuando hablamos con el diario del lunes es que esa sensación de que estamos dando explicaciones que las damos a posteriori y que serían, eventualmente, preventivas, nos lleva a hacer clasificaciones muchas veces excluyentes, deterministas y simplificadoras de lo que es una decisión de voto de lo que es un resultado como el que tuvimos en las PASO.

Quería ir a algo más metafísico antes de dedicar a equivocarnos en los análisis, pero como una especie de pacto de lectura con la audiencia de reconocer que es impredecible el futuro. Por eso ponía el ejemplo de la Torre de Babel, de tocar el cielo.

Vos usás un ejemplo, en tu columna, que es la situación de gol de Rodrigo Palacio en el Mundial de Brasil 2014, con la frase de que “era por abajo”, y lo que hubiese pasado si definía de otra manera.

Es decir, la metáfora que usás de esa pelota que puede caer para un lado o para el otro es la vida y la política. Es, finalmente, tener que aceptar que podría haber ganado Javier Milei o Patricia Bullrich, como también que gane ella y él salga tercero, o sea, si se votaba una semana antes o después. ¿Es correcto eso?

Sí, pensaba en un ejemplo más lejano, en la película "Match Point", y cómo todo habría cambiado. Hoy por hoy, uno se planta pensando en las elecciones generales y también todo puede pasar. Muchas veces depende de la estrategia y de la contingencia.

Y después todos vamos a explicar que era por "tal cosa" o "tal otra" con el diario del lunes...

Hubo que explicar que era por "tal cosa" o "tal otra". También puede ser que muchos dicen que hay posibilidades de que Milei gane en primera vuelta y otros que es posible que si se rearma el tablero, él quede tercero. Todo es posible, ¿por qué no podría serlo?

Por eso hablaba del pacto de lectura con la audiencia. Esa humildad epistémica demuestra más conocimiento que la supuesta sabiduría del que tiene una expresión asertiva de aceptar los límites de la razón para predecir el futuro...

No tiene que ver solamente aceptar los límites de la razón, sino que me parece que esa expresión que mencionás es consecuencia de entender la complejidad y también la contingencia de la realidad sociopolítica, porque querer predecir con tanta exactitud y los factores que componen una decisión de voto supone, también a posteriori, simplificar.

Hay algo con lo que estuve bastante en desacuerdo que fue una expresión medianamente generalizada, que tiene relación con una distinción excluyente entre lo que es un voto emocional y racional.

Este fin de semana estuve en Comodoro Rivadavia haciendo grupos focales no relacionados con la política, no hago consultoría sino que hago análisis de medios, así que era un proyecto académico en donde hacíamos grupos focales para hablar sobre consumo de medios, recepción de noticias, etc.

Por supuesto, nadie había dicho a quién había votado, pero hubo un momento en el cual en uno de los grupos nos tocó una franja etaria que iba de 18 a 22 años. De los tres grupos focales que hicimos con distintas edades, éste fue el más racional y el que más claridad tenía respecto de su situación, contexto y posibilidades actuales de sobrellevar la vida, llegar a fin de mes y hablando en una ciudad como Chubut, que es sumamente rica, mencionando el NEA o NOA.

Los jóvenes mostraban una situación de profunda vulnerabilidad, pero con mucha claridad de lo que les pasaba. Entonces, pensaba que en cualquier comportamiento político que llevamos a cabo no podemos perder de vista la dimensión emocional, no podemos perder de vista la dimensión afectiva y las pasiones que hacen a nuestras identidades políticas y a nuestro comportamiento político, pero eso no es excluyente de la racionalidad.

Uno puede tener mucha bronca o sentirse entusiasmado por razones perfectamente argumentada, y esa es otra de las cuestiones que erramos tanto en los pronósticos como en las explicaciones posteriores. La emoción con la que uno pudo haber votado no es excluyente de la racionalidad con la que uno vota.

Recuerdo siempre a Jaime Durán Barba decir que él para analizar las posibilidades de un político cuando lo escuchaba hablar bajaba el volumen para que la voz no se escuchase y solamente poder percibir el lenguaje kinestésico, es decir, el lenguaje analógico.

Siguiendo con la escuela de Palo Alto respecto de que el lenguaje analógico, o sea el emocional, el que transmite emociones, en mayor proporción, es mucho más penetrante que lo que se dice digitalmente, ¿compartís que, independientemente de que las emociones se construyan de componentes racionales, el lenguaje analógico es más importante que lo que se dice?

No pienso las cuestiones en términos de lo más importante o menos importante porque están imbricadas. Este ejemplo de Durán Barba distingue entre una cosa y la otra.

Observo allí muy subrepticiamente que lo analógico habla más lo afectivo, que lo kinestésico habla más, pero que no puede condecirse con lo racional. Tal como lo interpreto a partir de tu recuperación de esa frase.

Cuando en estos momentos uno toma a la polarización, por ejemplo, no es posible analizar si pensamos en el comportamiento político, el amplio y no solamente reducido al voto. Es decir, cómo consumimos medios, nos relacionamos en redes sociales, cómo comemos y compartimos un asado el domingo, cómo hablamos con el taxista.

Somos una sociedad que, pese a lo que decimos, está profundamente politizada. Una persona entra a un taxi y habla de la política para bien o mal, entusiasmado o desafectado, pero habla de política.

En nuestro comportamiento político no podemos pensar que solamente la polarización que estamos viviendo en este momento va de izquierda a derecha y, por lo tanto, uno se posiciona a la izquierda, otro al centro y otros yéndose hacia la extrema derecha. Hay un termómetro también que nos hace relacionarnos afectivamente con los referentes, los partidos, nuestras identificaciones, las inscripciones grupales y con nuestros sentidos de pertenencia.

Hay un sentido de pertenencia de quienes votaron a Milei porque se sintieron identificados con eso que él decía de "esto así no va", "esto otro si va" o la idea de "pongo grandes palabras pensando en un futuro que por ahí otros no están haciendo y se quedaron en etapa de diagnóstico". ¿Cómo distinguimos lo que sentimos respecto de eso de cuánto lo racionalizamos?

Cómo se compone el voto de Javier Milei

¿Puedo simplificar diciendo que el voto a Milei tiene un gran componente racional?

En el voto a Milei también hay racionalidad. El voto a Sergio Massa tiene ambos componentes, como también el de Bullrich.

En líneas generales, se tiende a creer que en el voto a las grandes coaliciones históricas hay un componente de mayor racionalidad, y en el voto a Milei sería, en su gran mayoría, racionalidad. Vos lo que decís es que no, que en el voto de Milei hay tanta racionalidad como en los otros...

No quiero reducir lo que estoy diciendo a un voto a uno u otro. No creo que haya comportamientos políticos que pongan por encima la racionalidad que la dimensión afectiva.

La misma cantidad de racionalidad. Lo que decís, a diferencia de muchos prejuicios, es que en el voto a Milei hay tanta racionalidad como irracionalidad, como lo puede haber en las dos coaliciones. ¿Es correcto?

Lo que digo es que en el voto a Milei, como en las otras dos coaliciones, hay una dimensión racional, una afectiva que no es irracional y ahí es donde haría esa pequeña observación y que no sabemos qué componente desde lo afectivo o de lo racional hay en cada voto.

Aceptando el componente racional en Milei, me gustaría que nos explicaras, en función de ese focus group que hiciste en Comodoro Rivadavia, cómo podríamos explicar racionalmente el voto de Milei...

Aclaro que en el focus group no se expresó el voto, lo que puedo es tratar de entender cómo votaron esos jóvenes a quien fuera que hayan votado.

El componente del voto joven

Sin miedo, como vos dijiste, somos incapaces de predecir el futuro y el pasado, pero tratemos de aportar racionalmente lo que podamos...

Lo que veía ahí es que los jóvenes tenían absoluta comprensión de que la mayoría de ellos tenían que alquilar y lo hacían en condiciones muy injustas.

En Chubut, en donde el frío era muy fuerte, había personas que me decían que hacía tres semanas no tenían agua caliente y no tenían forma de hacer un ejercicio de su derecho de poseer agua caliente, ya que si no se quedaban fuera del lugar donde alquilan y no tienen a donde ir.

"Somos jóvenes que queremos encontrar trabajo y no nos toman porque no tenemos experiencia", fue parte de lo que decían. Todo eso, para mí, era racional.

Hay un problema en Chubut y cada tanto les cortan el agua. Los jóvenes tenían perfectamente claro que el corte de agua no tenía que ver con un mal uso que hacía la ciudadanía del agua, sino con cómo las petroleras se "chupaban" el agua para sus pozos de petróleo. De eso estaban indignados, ahí es donde digo que hay un componente afectivo que tiene una explicación racional con un conocimiento perfecto de cuál es la situación sociopolítica de esa región. Esto explica el voto.

Voy a agregar un elemento para reforzar tu teoría. También es correcto que quien es joven tiene más dificultades. Pasa en países desarrollados y de Europa, en todo el mundo, en el que un desempleo del 10%, en el caso de los jóvenes es 40%.

Entonces, es comprensible que un joven vea el mundo futuro con más temor, complicación y, al mismo tiempo, no sepa si Milei le solucionará los problemas o no. Pero tiene tiempo que perder si Milei falla. Es la idea de que empiece algo nuevo y, si falla, ya posee tiempo para recomponerse, porque este futuro no le da ninguna alternativa. Eso sería racional...

Exacto.

Porque tiene tiempo para poder recomponerse si esto no funciona, esa sería la dimensión racional...

De igual forma, el voto a Milei no estuvo solamente compuesto por la juventud. Ese es otro los errores. Tampoco estuvo compuesta sólo por gente rica o pobre. Hay una composición de su voto que es muy heterogénea.

Pero es cierto que Milei en los jóvenes gana por más diferencia...

Puede ser.

