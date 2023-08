Para el economista Salvador Di Stéfano, es importante seguir un indicador de mercado que nos dirá si hay segunda vuelta en las elecciones de diciembre o si Javier Milei gana en primera vuelta. "Todo indica que Milei lidera, y que tiene dos inmediatos perseguidores. Lo que no sabemos es si Milei gana o no en primera vuelta".

Ahora bien ¿Cómo saberlo? Para el analista de negocios es simple, y para ello señala seguir el "índice Milei".

"Como la sociedad está muy sensible con los temas políticos, hemos encontrado un indicador que nos dirá si Milei gana en primera vuelta o no. Si no gana en primera vuelta, lo más probable es haya segunda vuelta, y allí la moneda estará en el aire", asegura el economista.

¿Cuál es el índice Milei?

El gobierno nacional dijo hace unos días que el tipo de cambio mayorista estará congelado hasta el 19 de noviembre, fecha de la segunda vuelta electoral si la hubiere, con lo cual, Di Stéfano propone seguir el precio del dólar futuro octubre, hoy se ubica en $434,5 y devenga una tasa implícita del 135,6% anual.

"Si tenemos en cuenta que el dólar mayorista seguirá fijo en $ 350 parecerá que el mercado poco le cree al Banco Central que dejará congelado el precio del tipo de cambio", adelantó.

Ahora bien, para Di Stéfano, "si el precio del dólar futuro octubre (en el mes de setiembre) supera el nivel de $ 450 esto estaría indicando que el mercado no le cree al gobierno que mantendrá el tipo de cambio en $ 350, o que en su defecto Javier Milei ganará las elecciones en primera vuelta, y esto hará que el gobierno el 23 de octubre suelte a la suba al dólar. Esto hay que combinarlo con el monto operado en la base octubre", señaló.

"Si el precio del dólar en el mes de setiembre se acomoda a la baja, ubicándose por debajo de $ 400 esto estaría indicando que vamos a un escenario de segunda vuelta, en donde seguramente la moneda estará en el aire. Esto hay que combinarlo con el volumen de negocios", comentó.

El indicador: el dólar futuro

Para Di Stéfano, el dólar futuro octubre nos dirá quién es el ganador el 22 de octubre, o si pasamos a una segunda vuelta el 19 de noviembre".

El dólar futuro octubre cotiza a $ 434,5. El analista económico consideró que "si supera el nivel de $ 450 el mercado estará descontando que gana Javier Milei, aunque si baja de $400 estaría descontando que vamos a una segunda vuelta".

Además pidió seguir de cerca el volumen de contratos negociados a dicha fecha, que en la actualidad suman el equivalente a U$S364 millones. "Hay que mirar si este volumen sube a más de U$S 1.000 millones para el mes de octubre", comentó en su informe de los lunes.

Y agregó: "en la semana tendremos un nuevo valor de la soja que hará atractivo vender algo de la tenencia en el mercado. Para que sea un triunfo para el gobierno sería necesario que se liquiden U$S 2.500 millones, recordemos que las reservas se ubican en U$S 27.944 millones. El gobierno tiene mucha suerte, la soja está subiendo en el nocturno de Chicago".

Entre otras cosas, recordó que "esta semana llegaron dólares del exterior vía el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID, ingresamos al BRICS y próximamente también le vamos a pedir dinero". "Somos mangueadores seriales", completó.

Por último, indicó: "Esperamos ansiosos que los candidatos expliciten los planes económicos para los primeros 100 días de gobierno, no para los próximos 3 años". "Necesitamos saber que pasará desde el 10 de diciembre del 2023 al 31 de marzo del 2024, en una coyuntura que será muy difícil", cerró.

