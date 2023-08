Luego de las PASO y a pocos meses de las elecciones generales, Alejandro Werner, exdirector del Fondo Monetario Internacional para el hemisferio occidental, analizó que la propuesta de Javier Milei de implementar la dolarización "no es óptima" para el país. Más tarde, fue criticado por el economista Emilio Ocampo, uno de los principales defensores del proyecto y asesor del candidato presidencial de La Libertad Avanza.

“Creo que, siendo práctico, la Argentina no está en posición de dolarizar”, indicó Werner, quien ocupó el mencionado puesto en el organismo financiero entre 2013 y 2021.

“Por los próximos dos años, el país tiene que llevar a cabo un plan de estabilización en el cual el ancla no puede ser el tipo de cambio”, añadió Ocampo este lunes 21 de agosto en una entrevista en el programa Odisea Argentina (La Nación+).

Para el economista nacido en Argentina y criado en México, el país primero debe mejorar su presente antes de decidir si adopta la moneda estadounidense o si busca fortalecer el peso.

Werner sostuvo: “Pensemos en cómo empezar a acumular dólares, tener acceso a los mercados financieros, y cuando la Argentina esté en una situación fiscal más sólida, con menos inflación y mucha más capacidad de predecir lo que viene en el futuro, sí pensar si quiere atar esos beneficios a la dolarización".

"Hoy el país necesita un plan para los próximos dos años”, advirtió el ex funcionario del FMI, al mismo tiempo que sostuvo que "el dólar no es la moneda óptima para la Argentina, ya que es ideal si las características económicas entre los países fuera parecidas".

Alejandro Werner, fue Director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI entre 2013 y 2021.

Para argumentar su planteo, Werner, que intervino en el crédito que obtuvo el gobierno de Mauricio Macri en 2018, puso como ejemplos los casos de Ecuador y la Unión Europea. “Los países europeos pusieron muchas condiciones para llegar al Euro, pero no pusieron el Euro primero y las reformas después”, comentó.

"El ejemplo de Ecuador es ilustrativo. Utiliza el dólar desde hace mucho tiempo, pero no ha arreglado su situación fiscal", añadió, al manifestar que "no se ha vuelto una economía que atrae capitales y crece" pero sí logró dominar la inflación.

La respuesta de un asesor de Milei

La respuesta desde La Libertad Avanza llegó rápidamente de parte de Ocampo, autor del libro "Dolarización: una solución para la Argentina", en el cual Milei se basó para plantear una de sus principales propuestas de su plataforma como candidato presidencial.

"Si no dolarizamos, en cinco años Werner nos va a venir a explicar que no pudimos eliminar la inflación porque no hicimos tal o cual cosa por culpa de Fulanito y/o menganito", escribió a través de la red social "X", ex Twitter.

"Su lectura de nuestra realidad es peligrosamente naif, no estamos como estamos por casualidad", añadió contra el economista, que es director del Centro de Estudios de Historia Económica y miembro del Comité Académico del Máster de Finanzas de la UCEMA.

En ese sentido, continuó: "Los argentinos ya decidieron que el dólar era la moneda óptima para ellos y si no fuera porque no tiene curso legal la usarían para todas sus transacciones". Por último, cerró: "Werner pretende saber mejor que la gente lo que la gente quiere o lo que mas le conviene".

FP/fl